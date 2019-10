TURCHI, CURDI E GENOCIDIO. L’IMPUDENZA DI ERDOGAN, LA VERGOGNA SVELATA DEI GIORNALI.

Marco Tosatti

Anche se siamo adusi all’impudenza dei politici, e di alcuni politici in particolare, ci ha colpito in queste ore drammatiche per la Siria e per i curdi l’affermazione del presidente turco Erdogan secondo cui “nella sua storia la Turchia non ha mai compiuto massacri di civili e non lo fa neppure ora”.

La Turchia è stata responsabile del massacro degli Armeni a partire dal 1915, e insieme ad esso, del genocidio compiuto contro gli Assiri, per non parlare dei massacri dei greci presenti sul suo territorio. E i curdi da decenni accusano Ankara di perpetuare questa politica nei confronti dell’etnia turca.

Sono giorni in cui vengono alla luce le menzogne che per anni ci sono state ammannite dai grandi mezzi di comunicazione, complici della politica sanguinaria di Obama e della Clinton, responsabile della morte di centinaia di migliaia di persone in Medio Oriente. Così come viene alla luce la menzogna dei “ribelli moderati” che giornalisti servi e conniventi delle testate nazionali e internazionali ci hanno propagato; anche testate e giornalisti “cattolici”, quelli che non riuscivano – e non riescono – a venire a patti con la constatazione che questi terroristi hanno le mani lorde di sangue cristiano, e di moderato non hanno nulla, come da anni continuano a ripetere- inascoltati – i vescovi del luogo. Ma che non sono abbastanza “progressisti”. Gli stessi terroristi che purtroppo, probabilmente, hanno fatto sparire padre Paolo Dall’Oglio, a Raqqa.

§§§

Qui sotto pubblichiamo il comunicato reso pubblico ieri dal Consiglio per la Comunità armena di Roma.

Il “Consiglio per la comunità armena di Roma”si unisce alle condanne internazionali per la nuova azione militare della Turchia in Siria ed esprime massima solidarietà e vicinanza alla popolazione siriana colpita dalle forze armate turche di Erdogan.

Un’azione militare irresponsabile che ha prodotto morti, feriti, distruzioni e decine di migliaia di profughi che dimostra ancora una volta il vero volto della Turchia: uno Stato dove la tutela dei diritti umani è pressoché nulla, dove giornalisti, accademici e politici vengono incarcerati con ogni pretesto, uno Stato che alimenta tensioni con i propri vicini, non accetta mediazioni diplomatiche e conosce solo la politica della minaccia.

Uno Stato che a cento anni dal genocidio perpetrato a danno della minoranza armena, ripete gli orrori del passato contro un altro popolo, con azioni belliche che non risparmiano la popolazione civile, le donne, i bambini…

Auspichiamo che a differenza del passato, le istituzioni italiane ed europee, invece di girare lo sguardo altrove, sappiano reagire adeguatamente di fronte all’ennesima prepotenza di Erdogan; e diano un messaggio di chiara fermezza anche per impedire che altri dittatori possano trarre spunto dall’avventura turca in terra siriana per nuove iniziative belliche nel Caucaso.

Se il genocidio armeno del 1915 fosse stato riconosciuto e punito adeguatamente non avremmo probabilmente dovuto assistere a nuovi scenari di violenza e di mancanza di rispetto dei diritti umani.

A coloro che oggi, giustamente, si indignano per l’arroganza bellica di Erdogan chiediamo di non dimenticare il dramma del genocidio armeno che ancora oggi il negazionismo turco rifiuta di riconoscere; di unirsi alle comunità armene in occasione del prossimo anniversario del genocidio (24 aprile, 105° del Metz Yeghern), di votare nei consigli comunali e regionali risoluzioni di condanna dell’attacco turco e di solidarietà al popolo armeno e curdo.

Il Consiglio per la comunità armena di Roma

§§§

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482