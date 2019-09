LA NOSTRA CHIESA. RIFORMATA O DEFORMATA? 4 OTTOBRE A ROMA. CONVEGNO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, vogliamo darvi notizia di una tavola rotonda che si svolgerà a Roma, venerdì 4 ottobre, all’Hotel Massimo d’Azeglio, in via Cavour, a pochi minuti a piedi dalla Stazione Termini.

Il titolo della Tavola Rotonda è: “La nostra Chiesa. Riformata o deformata?”.

L’incontro si svolgerà dalle 15 alle 18.

Questo è l’elenco dei partecipanti, con a fianco il probabile soggetto del suo intervento.

§§§

Riccardo Cascioli (La Nuova Bussola Quotidiana, Italy): The ecological approach of Pope Francis – L’approccio ecologico di Papa Francesco.

Prof. Roberto de Mattei (Corrispondenza Romana, Italy): The reinterpration of the doctrine of the Church – La reinterpretazione della dottrina della Chiesa.

Dr Taylor Marshall (author, USA): Infiltration to destroy the Church from within – Infiltrazione per distruggere la Chiesa dall’interno.

Michael Matt (The Remnant, USA): The disappearance of traditional missionaries and religious orders – La sparizione dei missionari tradizionali e degli ordini religiosi.

Jeanne Smits (journalist, France): Proposals to identify ordained ministry for women –Proposte per identificare ministeri ordinati per le donne.

Marco Tosatti (Stilum Curiae, Italy): Plurality of religions – willed by God? – Pluralità delle religioni. Voluta da Dio?

José Antonio Ureta (TFP): Redefinition of priesthood – Ridefinizione del sacerdozio.

Michael Voris (Church Militant, USA): Clerical sexual abuse in the Catholic Church – Abusi sessuali clericali nella Chiesa cattolica.

John-Henry Westen (LifeSiteNews, Canada): Church with the ‘Amazonian face’ – La Chiesa con il ‘Volto amazzonico”.

Ovviamente chi si trova a Roma, ha qualche ora libera ed è interessato ai temi trattati è benvenuto. I lavori saranno organizzati in questo modo. I partecipanti parleranno a turno brevemente – 7, 8 minuti – illustrando il proprio tema.

Subito dopo ci sarà la discussione.

§§§

