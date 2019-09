5 OTTOBRE A ROMA. PREGHIERA IN STRADA PER LA CHIESA. IL VIDEO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, si avvicina il 5 ottobre, data in cui si svolgeranno diversi eventi a Roma, di cui abbiamo parlato o parleremo presto. Fra questi c’è la preghiera pubblica per la Chiesa, e siamo lieti di offrirvi il video di presentazione della manifestazione che trovate qui.

(https://www.facebook.com/431861500321776/posts/1289297281244856/)

Inoltre dal blog di Sabino Paciolla, a cui rimandiamo per la lettura integrale del messaggio, riproduciamo due brani della lettera che Stanislaw Grygiel, filosofo, amico e consulente di san Giovanni Paolo II, ha inviato agli organizzatori del momento di preghiera. Buona lettura.

“Cari amici!

Scrivo queste parole nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce, festa in cui il popolo polacco veglia e prega sotto la croce per l’intera giornata e continuando anche durante la notte. Veglia e prega nelle parrocchie, nei santuari e nei luoghi dove sono piantate le croci che hanno un significato per la storia della Polonia. Veglia, adorando Cristo inchiodato alla croce e presente nell’Eucaristia, nel Vangelo e nella fede della Chiesa. Il popolo polacco ascolta la Parola che gli è rivolta dal Dio vivente, Parola che è unica speranza dell’uomo….

…Professando con l’aiuto del rosario la fede nel Crocifisso, insistiamo nel chiederGli di mandare alla Chiesa sacerdoti e vescovi tali da non offuschare con le loro parole, azioni e omissioni la Bellezza della Verità Divina. Insistiamo nel chiederGli di non permettere a nessuno di alterare nell’uomo il riflesso di questa Verità che “è centro dell’universo e della storia” (Redemptor hominis, 1) e, di conseguenza, di deformare la fede sia in Dio che nell’uomo. Vegliamo e preghiamo per non cadere nelle trappole di morte tese dai sostenitori delle moderne opinioni”.

§§§

E infine una fotografia che ricorda come il 5 ottobre, a Largo San Giovanni XXIII, si pregherà anche per tutti i cristiani che quotidianamente vengono perseguitati e uccisi in tuto il mondo, nell’indifferenza quasi totale dei mass media e dei poteri politici ed economici che li gestiscono, condizionano e indirizzano.

§§§

