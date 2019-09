SUPER EX: TOSATTI, CONFESSI I FINANZIAMENTI AMERICANI PER STILUM CURIAE!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll numerosi e diversi e favoreggiatori del mercato dei clandestini sotto evangeliche (mentite e mententi) spoglie, e ciascuno sa a chi mi riferisco, Super Ex (Ex di Avvenire, per fortuna, ex di Movimento per la Vita, ex di altra cianfrusaglia cattolica ma ancora, inspiegabilmente per occhi solo umani, non ex cattolico) ci ha mandato un commento umoristico collegato all’articolo di ieri sul complotto, e di oggi sulle finanze vaticane. Mi sono molto divertito a leggerlo. Ma protesto per la grafica del blog: non è affatto, ahimè, a buon prezzo, e proprio ieri sono andato a discutere con l’agenzia che la cura per delle modifiche…tiè! Per il resto Super Ex si è superato. Buona lettura.

§§§

Gentile Tosatti, non me lo aspettavo. Da lei proprio no. Sapere che era stato allontanato da La Stampa per le sue idee un po’ controcorrente; vederla girare con una bicicletta scassata e un po’ arrugginita; osservare il suo blog amatoriale, di successo come numero di visite, ma davvero scarsino e a buon prezzo come grafica etc… mi avevano convinto di avere a che fare con un vero idealista.

Poi ho capito che invece lei fa parte di un complotto; che lei è un braccio operativo di una grande congiura che parte dagli Usa e si dirama fino alle più lontane propaggini dell’Impero. Sì, lo dice chiaro chiaro quel giornalista francese, Nicolas Senéze, di cui tutti ignoravano, sino a pochi giorni fa, l’esistenza.

Il suo libro, parola di Bergoglio, è una “bomba” (lo ha definito così, prima di averlo letto, il papa) perché svela il complotto americano per far cadere il papa. Nientemeno.

Vede Tosatti, Lei e monsignor Viganò non potete più mentire: siete voi due che avete “fabbricato” il dossier avvelenato per conto della Cia! Forse siete anche i due protagonisti dell’incidente in ascensore di Bergoglio: i comunisti organizzarono, nel 1981, un attentato a Giovanni Paolo II, con tanto di pistola, e voi, terribilmente più astuti, avete provato a incarcerare il vostro nemico in un ascensore. Per non lasciare tracce… Diabolici!

Sì, sì anche quel nome che lei ha scelto per me, Super Ex, e che mi era sembrato a suo tempo una trovata giornalistica, è invece sintomo di una sua ordinaria frequentazione con i servizi segreti americani!

Ammetto, però, che sono dibattuto: perché mi sarei aspettato che la Cia fosse un poco più organizzata; che questi ombrosi conservatori americani che tramano, tramassero con strumenti leggermente più sofisticati! Immaginavo potessero contare su forze più organizzate, su cannoni mediatici di altra potenza!

Vederli ricorrere ad un nunzio e ad un giornalista, entrambi in pensione, e costretti a pubblicare la bomba non su un giornale americano importante e neppure su uno dei più diffusi quotidiani italiani, ma su La Verità e poi su un blog, beh, mi fa crollare un po’ il mondo addosso.

Mi sorge qualche domanda, per un attimo, sulla veridicità delle rivelazioni del prossimo premio Pulitzer francese di cui dicevamo.

Vengo poi a sapere, oggi, che anche quello in ascensore, più che un attentato, potrebbe essere stato un banale incidente: nelle casse vaticane entrano sempre meno soldi, soprattutto da quando c’è Bergy, e si è finiti costretti a “risparmiare poche centinaia di euro al mese” tagliando” “addirittura gli straordinari domenicali di due ascensoristi del Palazzo Apostolico”.

Il papa comunista, avversato dai capitalisti americani ma amico di Soros e Macron, che taglia lo stipendio a dei poveri ascensoristi, mentre paga profumatamente “consulenti da società esterne”, mi crea ulteriore confusione!

Cosa devo pensare? Che anche i milioni di italiani che non versano più l’8 per mille, o che hanno smesso di fare offerte per l’obolo di san Pietro, siano stati spinti a tale gesto dagli americani?

Che la famosa lettera dei Dubia fosse dettata, in fondo, non da vere preoccupazioni morali, ma da una occulta manovra politica guidata da un cardinale insospettabile, e non americano, come Caffarra? Che anche i monsignori e i professori dell’Istituto Giovanni Paolo II abbiano voluto tener ferma la dottrina cattolica sul matrimonio con l’unico fine di servire così, anch’essi, alla congiura della Cia?

Veramente un labirinto. Fatto sta che prima del libro bomba, avevo quest’idea: che esistesse una “mafia di san Gallo”, complottante a favore di Bergoglio, e non contro di lui; che la grande stampa, sempre durissima con Ratzinger e encomiastica con Francesco, indicasse dove stanno davvero i poteri forti; che le dimissioni di Benedetto XVI, con i numerosi corollari (i suoi documenti trafugati dal maggiordomo, Gotti Tedeschi cacciato a sua insaputa dallo Ior…) fossero quelli sì figli di un complotto, per di più riuscito.

Invece sembra che non sia così: il complotto è contro Bergoglio.

Anvedi come è difficile capire il Vaticano e la Cia…

§§§

E poi, scusate, mentre leggevo mi è caduto sotto gli occhi un commento all’articolo di ieri di RVC, e voglio condividerlo con tutti, anche con coloro che non vanno abitualmente a leggere i commenti. Si parla delle imputazioni che un eventuale tribunale potrebbe elevare verso il Pontefice regnante:

I reati commessi per la bancarotta dottrinale e finanziaria : 1- falsificazione scritture evangeliche e conti di bilancio . 2- ricorso abusivo alla fiducia degli ingenui . 3- distrazione e utilizzo risorse della chiesa per fini diversi . 4 – sostegno al terrorismo psicologico ambientalista . 5- favoreggiamento alla immigrazione clandestina a scopi terroristici e sincretistici . 6 – incoraggiamento all’impoverimento della popolazione locale. 7 . istigazione al paganesimo superstizioso e idolatrico . 8 – incitamento al sostegno politico – e voto- di partiti di morale anticristiana e anti vita umana. 9 . incitamento all’odio di classe. . 10 – incoraggiamento alla costruzione di ponti irrealizzabili perciò non transitabili e a rischio crollo. Condannato !

§§§

