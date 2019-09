JEFFREY SACHS E IL PAPA. PEZZO GROSSO CHIEDE: MA IL PAPA, CI È, O CI FA?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso stava attraversando un periodo di depressione – ben giustificato, vista la situazione del Paese, della Chiesa e del Mondo – e perciò siamo stati particolarmente felici di ricevere questo suo commento alle follie ambientaliste (che coprono il business della green economy…) prevalenti ovunque, e sciabordanti anche lungo le mura vaticane. Alla fine Pezzo Grosso mi pone una questione…

§§§

Caro Tosatti, oggi ho ripreso un minimo di buon umore che vorrei condividere con Stilum Curiae. Ciò è avvenuto leggendo sul Corriere di oggi (14 settembre, ieri per chi legge, N.d.R.) a pag. 21, l’intervista a Jeffrey Sachs (ex consulente di Obama e della Hillary Clinton, sedicente economista politico, ambientalista, neomalthusiano.

Colui a cui viene attribuita l’Enciclica Laudato Sì), probabilmente una delle persone più esaltate, anche dal Papa, in questo povero mondo senza “più religione”, senza valori, senza educazione, senza sapienza.

L’intervista è riferita all’incontro di Assisi (“Il Cortile di Francesco”) ormai diventato sede secondaria di Santa Marta, usato per dare messaggi utopistici, mascherandoli con il nome di San Francesco.

Bene, di che può parlare un signore con le sue qualifiche? Naturalmente di morale, fa lezioni di morale e spiega chi è Papa Bergoglio. <Papa Francesco è il leader morale più importante del mondo>. < Porta su di sé gli insegnamenti della Chiesa, il suo personale splendore e una incredibile ispirazione pastorale>.

A questo punto mi son domandato che rapporto ci possa essere fra il Corriere e il Vaticano, ma anche quanto prende Jeffrey Sachs per le sue “consulenze” a Santa Marta.

Ma andiamo avanti nelle sue lezioni di morale .Sapendo come la pensa in realtà costui, son rimasto impressionato dai richiami morali fatti nell’intervista; anche perché MAI, DICO MAI, SPIEGA A QUALE MORALE SI RIFERISCE : <Il mercato deve operare entro confini morali >; <Dobbiamo ristabilire un quadro morale per l’economia e la politica >; <Dobbiamo mantenere i nostri orientamenti morali e far funzionare la politica per il bene comune>; <Dobbiamo superare la nostra terribile tendenza a odiare l’altro> (si riferiva a Salvini?).

Poi lascia intendere i suoi fini politici: <Dobbiamo costruire istituzioni politiche ed economiche che siano giuste, partecipative e veritiere, invece che società ed economie corrotte da grandi somme di danaro e ideologie dannose come il nazionalismo…> ( sì temo che si riferisse a Salvini … ).

Poi una stoccata di odio verso Trump che lo ha tolto dai piedi, essendo stato Sachs consulente di Obama e della Clinton: <Sfortunatamente gli Stati Uniti son caduti in una trappola della corruzione corporativa della politica americana>.

Di seguito spiega come salvare il mondo e l’uomo, facendo capire per chi e cosa lavora: <Con le energie rinnovabili posiamo fermare i cambiamenti climatici causati dall’uomo. Con le nuove tecnologie intelligenti possiamo garantire assistenza sanitaria e istruzione per tutti>.

Business !?!

Mi fermo qui. Jeffrey Sachs fa il suo gioco e buon per lui, probabilmente ora Conte gli darà qualche incarico, ma il Papa che lo invita continuamente a dire la sua, ci è o ci fa? Lei che ne pensa Tosatti?

§§§

Credo che sia e l’uno e l’altro. Sa che il signore di cui le parla, caro Pezzo Grosso, è uno dei guru di quel mondo e di quei Poteri delle cui lodi e del cui favore il Pontefice regnante si compiace non poco, e che li garantiscono quel favore di stampa di cui non potrebbe certo godere una Chiesa che non lisciasse il pelo ai Padroni del Mondo. Per cui ci fa. Però temo anche che un bel po’ ci sia: e cioè che a furia di ascoltare sempre e solo i Sorondi e gli Spadari e compagnia umettante si privi degli strumenti autonomi di giudizio necessari per forare la cortina del politically correct.

§§§

SE PENSATE

CHE STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE

CHE SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482