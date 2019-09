FB FASCISTA? LO DENUNCIAI NEL 2016, MA FUI CENSURATO DA LA STAMPA

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi permetto un off topic, rispetto ai temi che generalmente trattiamo, e con in più – oibò – anche una mozione d’ordine per caso personale. Tutti quanti siamo al corrente della chiusura dei profili Facebook e Instagram di Casa Pound e Forza Nuova. In calce potrete leggere il commento di Mattia Feltri, editorialista de La Stampa, che in buona sostanza dice che difficilmente si è visto qualche cosa di più fascista (nel senso di dittatoriale, ingiusto, arbitrario e repressivo) della decisione dei responsabili di Facebook e di Instagram. Fa piacere che sulle pagine di un giornale come La Stampa qualcuno abbia il coraggio di scrivere queste righe, mentre tutto il politicume Dem e Leu osanna la decisione di FB. Stolti! La censura è sempre contro tutti, tutti, e non capirlo è da sciocchi. Piccoli ragni in piccoli buchi che non hanno mai visto il mare.

Ma chi è senza censura scagli la prima pietra. Tre anni fa, poco prima che San Pietro e Dintorni, il blog che gestivo su La Stampa venisse chiuso, denunciavo, proprio sul blog, un altro atto di censura arbitraria da parte di Facebook nei confronti del “Popolo della Famiglia”. Ora dovete sapere che se giustamente per Casa Pound e Forza Nuova il rimbombo di quest’atto illiberale e antidemocratico è fragoroso, prevaricazioni dello stesso genere avvengono di frequente verso i siti pro-life, o che difendono valori cristiani e la famiglia naturale, da parte di FB, senza che si levi un gemito dai difensori della libertà.

Così scrissi un articolo sul blog, che provocò la reazione dei soliti gruppi squadristi di pressione LGBT, e dopo due giorni l’articolo fu rimosso, senza che fossi riuscito a ottenere una spiegazione dal direttore del giornale. Ecco quello che scrisse un altro sito web, Il faro di Roma.

– E’ stato rimosso contro la volontà dell’autore un post pubblicato dal vaticanista Marco Tosatti sul blog “San Pietro e dintorni” della piattaforma del quotidiano La Stampa per denunciare l’oscuramento su Facebook di un sito del Popolo della Famiglia. Eccone il testo:

“Il Grande Fratello profetizzato da George Orwell è già qui, e si chiama Facebook. Ieri qualcuno ha segnalato è imposto l’oscuramento sul popolarissimo social del simbolo del “Popolo della Famiglia”, l’organizzazione politica creata da Mario Adinolfi, bestia nera, vittima e il bersaglio dei gruppi di pressione e degli attivisti LGBT, omosessuali.

Fra l’altro alcuni sono arrivati ad attribuirgli qualche responsabilità (indiretta, per fortuna) anche per la strage di Orlando, fino a quando non è emerso che il criminale assassino aveva da anni tendenze e frequentazioni omosessuali.

Da quello che siamo venuti a sapere, è stato individuato come “omofobo” il simbolo del Pdf a causa della scritta “No gender nelle scuole”. Ci scrive Mario Adinolfi, a cui abbiamo chiesto qualche lume: “Non posso usare neanche Messenger. e gli Lgbt hanno segnalato in massa il simbolo del Pdf, tra l’altro bloccando per sempre la mia possibilità di usarlo come foto profilo. Dovessi ripubblicarlo, mi sarebbe bloccato il profilo per sempre”.

Ora su Facebook chi frequenta il sito vede di tutto. Al limite (e qualche volta anche oltre) la pornografia, insulti, malvagità, pettegolezzi e scemenze di ogni genere.

Bloccare un’immagine come quella che vedete a fianco la dice lunga sul grado di follia del mondo in cui stiamo vivendo. Oltre che sul livello di ideologizzazione a cui sono sottoposti i cosiddetti “amministratori” con potere di censura del social network. E vogliamo parlare del silenzio che accompagna, sui grandi giornali anch’essi lietamente proni ai dettami del nuovo MinCulPop, fatti come questo?

Perché sono immobili le penne degli scandalizzati per vocazione e professione?”.

Ma qualche giorno più tardi, si verificò un episodio analogo, e forse peggiore. Scrissi questo, sempre su San Pietro e Dintorni. Ma non riuscirete a trovarlo, sul web, a meno che non siate esperti di ricerche profonde.

– Bullismo cattolico e Morte.

Di morte purtroppo in questi giorni si sente parlare troppo, soprattutto di morte violenta. Allora stupisce leggere che c'è chi associa disinvoltamente – non si capisce se come augurio, profezia o minaccia – la scura signora ad avversari delle proprie posizioni politiche e sociologiche.

MARCO TOSATTI 27/07/2016

Di morte purtroppo in questi giorni si sente parlare troppo, soprattutto di morte violenta. Allora stupisce leggere che c’è chi associa disinvoltamente – non si capisce se come augurio, profezia o minaccia – la scura signora ad avversari delle proprie posizioni politiche e sociologiche. E lo fa pubblicamente, su un sito web.

Il sito è Gayburg, un sito LGBT , e i bersagli sono due noti laici cattolici, Mario Adinolfi, la bestia nera degli omosessuali militanti, e Toni Brandi. Mario Adinolfi, per chi non lo conoscesse, è un dirigente del Popolo della Famiglia, e Toni Brandi è il dirigente di una onlus Pro Vita. Entrambi si battono per la difesa del matrimonio come riconosciuto dalla Costituzione, fra un uomo e una donna, e contro l’utero in affitto e l’adozione alle coppie gay. Posizioni discutibili, forse, ma legittime. Almeno per ora.

Gayburg li ritiene però responsabili di una “continua aggressione” verso gli omosessuali, in un articolo che si intitola: “Il bullismo cattolico che miete vittime”. Il che ci sembra già una forzatura non piccola; la Chiesa ospita nei suoi ranghi una quantità di omosessuali anche ad altissimi vertiginosi livelli; ha subito danni ingenti, specie in America, da suoi membri che appartenevano alla categoria; e quello che si legge e si sente provenire dal mondo cattolico non sembra ispirare preti suore e fedeli ad aggressioni. Tutt’altro. Ma ciascuno è padrone di cantare e suonare sopra le righe, se vuole.

Però ogni tanto sembra passare il segno. Si chiede Gayburg: “Cosa si può fare dinnanzi a questa aggressione? Probabilmente i gay le hanno già provate tutte: se si chiede l’assistenza delle istituzioni si otterrà solo silenzio. Se i post omofobi vengono segnalati a Facebook, si subirà l’onta di sentirsi dire che quegli insulti non violano le norme della loro community. Se si segnalano i fatti all’Unar, non si otterrà nulla. Stessa sorte spetterà alle segnalazioni inviate alla polizia postale. Infine, chiunque abbia contattato l’Unione Europea, probabilmente si sarà visto recapitare una folta documentazione che spiega come atti siano contro i principi comunitari, ma poi diranno di rivolgersi all’Unar o di intentare una costosa causa legale volta a denunciare l’Italia per inadempienza dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo (cosa non certo semplice da mettere in atto). Alla fine ci si renderà che si è soli dinnanzi ad un’aggressione incessante e violenta e ci si renderà anche contro che le istituzioni non muoveranno un solo dito per aiutarci. Non è Davide contro Golia, si è dinnanzi ad una pulce che rischia di essere travolta da un dinosauro finanziato dalle potentissime lobby internazionali di estrema destra. Qual’è (sic) l’unica soluzione? Provate a pensarci e vi accorgerete che l’unica parola che passa nella vostra mentre sarà ‘morte’ (sottolineatura nostra). Se Brandi è vecchio e si può presumere che la sua vita non durerà ancora a lungo, Mario Adinolfi è del del 1971 e c’è il rischio che possa insultarci per altri quarant’anni”.

Adinolfi parla di un’esplicita minaccia. Di sicuro, giocare con certi termini e con certe idee, è una grossa responsabilità. Vediamo quotidianamente che cosa sono capaci di fare i depressi o gli esaltati di turno, convinti anch’essi di agire per una giusta causa: a Nizza, a Monaco, a Rouen e così via.

A un vecchio cronista tutto questo ricorda in maniera drammatica l’inizio degli anni’70, quando la tragedia cominciava dall’uso di certe parole, e dall’esaltazione dei torti subiti, e continuava con l’indicazione dei bersagli. Pessimi ricordi. Non so se ci sarà qualche denuncia, ma come esempio di “hate speech” non è male.

E infatti Adinolfi continua: “Da tempo segnaliamo il livello di incredibile violenza raggiunto dal mondo Lgbt contro chi dissente, ma questa esplicita minaccia e indicazione di obiettivi da eliminare riteniamo debba essere presa in carico dalla magistratura e un sito così vergognosamente violento immediatamente chiuso”. E, soprattutto, stiamo attenti noi giornalisti a non sottovalutare certi segnali, in omaggio al pensiero dominante e all’aria trendy – anche in negativo – che porta a scomuniche e ostracismi modaioli.

P.S. Mi dicono che sui social c’è chi afferma che avrei equiparato le persone omosessuali ai pedofili. E’ evidente che nell’articolo non c’è nulla di questo; non di ciò si tratta, ma dell’uso nella polemica, di termini in sé pericolosi ed evocativi, come morte. –

L’articolo, debitamente rivisto e approvato da un vicedirettore, dopo qualche giorno scomparve, credo per i buoni uffici di una quadro intermedio, molto de sinistra e molto ammanicata con il mondo LGBT. E infatti, anche di quello, non c’è più traccia.Sono state queste le uniche due volte, in un’esperienza quasi quarantennale a La Stampa, che questo è accaduto. E come avete potuto leggere non si trattava certamente di articoli diffamatori.

Fa piacere allora che almeno adesso su La Stampa si possano leggere parole come quelle scritte da Mattia Feltri.

Facebook e Instagram hanno deciso di spegnere le pagine di CasaPound e Forza Nuova, movimenti neofascisti, e dei loro dirigenti. È successo ieri pomeriggio, di colpo, e dopo anni durante i quali da quelle pagine sono state diffuse idee piuttosto repellenti e al limite della legalità, almeno secondo i canoni di una stagione tremula e liberticida (la libertà d’opinione serve a tutelare specialmente le idee cattive ché a tutelare quelle buone sono capaci tutti).

Il problema non si esaurisce qui. Anzi, di problemi se ne aprono parecchi. Anzitutto è ignota la colpa specifica di CasaPound e Forza Nuova, se non quella generica di avere «diffuso l’odio», capo d’imputazione accettabile forse nei tribunali di Stalin e applicabile, ben oltre l’estrema destra, a metà della popolazione attiva online.

Niente, la condanna è pronunciata e inappellabile per editto del Re Sole, ossia Mark Zuckerberg, padrone dei social. Così, siccome il Re Sole ha chiuso CasaPound e Forza Nuova, che sono bande di brutti ceffi, chi se ne importa: toccherà riparlarne quando per identico capriccio si dovessero tumulare pagine più socialmente presentabili. Soprattutto si coglie, stavolta lampante, il paradosso di Facebook e Instagram, aziende private – ormai evolute a servizio pubblico per l’uso quotidiano di partiti, sindacati, associazioni – che dichiarano inaccettabili pagine espressione di consiglieri comunali, dunque accettabili per la Repubblica. Sulla legge dello Stato troneggia una legge privata, opaca e sovranazionale con cui si separano i giusti dagli ingiusti: se ne sono viste poche di robe più fasciste.

