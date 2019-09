PORFIRI E LA CAPPELLA SISTINA: L’UNIVERSALITÀ DELLA MUSICA SACRA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, con piacere pubblichiamo una riflessione – che fa seguito a quelle già apparse su Stilum Curiae – sul Coro della Cappella Sistina, per cui, come sappiamo si attendono decisioni da parte della Santa Sede. Buona lettura.

UNIVERSALITÀ DELLA MUSICA SACRA

Proprio per essere musica che nasce a Roma, che ha tutti quegli elementi di eccezionalità di cui si parlava in precedenza, questa musica della scuola romana non intende rimanere confinata nell’ambito puramente cittadino, ma è una musica urbi et orbi, per la città e per il mondo. La scuola romana sarebbe dovuta essere quella scuola che insegnava al mondo cosa era la vera musica sacra. Questo fu in molto nostro passato, quando monaci provenienti da Roma andarono ad insegnare il canto romano nelle Gallie o quando ci si abbeverava alle pure fonti della polifonia esemplificate nell’opera somma di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Anche nel recente passato non possiamo dimenticare la diffusione delle composizioni di Lorenzo Perosi, che avevano accoglienza anche nella lontana Cina, come posso personalmente testimoniare. Questa musica era un modello, un esemplare a cui ci si ispirava per le creazioni incarnate nelle culture più varie.

Questa pretesa di universalità ci è testimoniata dalla parola di Leone XIII nella sua lettera “Iampridem considerando” (15 ottobre 1879) al Cardinale Antonino de Luca, prefetto della congregazione degli studi, in cui egli parla della necessità di far rifiorire gli studi tomistici: “Pertanto, Venerabile Fratello, è nei Nostri più caldi desideri che la dottrina di San Tommaso, conforme in modo assoluto alla fede, riviva quanto prima in tutte le Scuole cattoliche, e specialmente torni a fiorire in questa Città, capitale del cattolicesimo, la quale – appunto perché è sede del Pontefice Massimo – deve eccellere sulle altre per le migliori discipline. A questo si aggiunga che a Roma, centro dell’unità cattolica, convengono solitamente in gran numero da ogni paese i giovani per attingere meglio e più abbondantemente che altrove la vera ed incorrotta sapienza presso l’augusta cattedra del Beato Pietro. Conseguentemente, se da qui sgorgherà larga e copiosa la vena di quella cristiana filosofia di cui abbiamo detto, essa non resterà circoscritta nei confini di una sola città, ma simile a fiume in piena giungerà a tutti i popoli“. Questo desiderio che Roma eccella sulle altre nelle migliori discipline perché sede del successore dell’apostolo Pietro e Vicario di Cristo, può applicarsi senz’altro anche alla musica sacra. Purtroppo, pensando a quello che accade oggi, un moto di scoramento ci prende rifoettendo su come, in molti e non sporadici casi, da Roma non si diffonde un esempio luminoso di dottrina e arte, ma lo stesso frutto della decadenza che sta corrodendo la Chiesa stessa.

Eppure Roma ha un destino misterioso ed inneffabile. La sua universalità abita anche la sua decadenza, proprio perché questa linfa vitale che ha nutrito il destino di Roma fin dalla sua fondazione e fin dalla sua esaltazione grazie al ministero petrino, sempre scorre come un fiume carsico a cui pochi si abbeverano ancora, a quella fiamma custodita negli antri abitati da coloro che sfuggono a varie forme di persecuzione.

Publio Ovidio Nasone si chiedeva cosa ci fosse migliore di Roma. Claudio Rutilio Namaziano così verseggiava: “Ascolta, bellissima regina del tuo mondo, | accolta tra le stelle del firmamento, Roma; | ascolta, madre di uomini e di dei: | grazie ai tuoi templi non siamo lontani dal cielo“. L’universalità della scuola romana, rappresentata un tempo dalla Cappella Sistina, era accessibile ma non svendibile. Anzi, veniva coltivata come un segreto. Sappiamo della legge che proibiva estranei di entrare nella cantoria Sistina pena la scomunica (in vigore fino al secolo scorso) oppure la proibizione di distribuire all’esterno le musiche che il coro eseguiva. La gelosia era anche un segno di attenzione, come per dire: che ne fate delle musiche se vi manca la Tradizione? Non era solo il cosa si cantava, ma soprattutto il come. La Sistina rappresenta quel l’unità cattolica di cui è simbolo il successore di Pietro. Ma proprio ciò che è di tutti dovrebbe in parte essere velato allo sguardo, perché lo sguardo corrompe. Ricordo che Vittorio Messori ebbe a scrivere da qualche parte di come i Papi del passato fossero nella mente di tutti i cattolici, ma quasi nessuno sapeva come erano fatti. Non contava la persona ma l’istituzione, il papato. Così era per la musica in Sistina, non contava questo o quel compositore (alcuni di grandezza immensa, si badi bene), contava il fiume che nutrivano con la loro musica. La scuola romana lo è non in quanto italiana, ma in quanto cattolica. I grandi fiamminghi, spagnoli, angli, venivano qui per farsi romani e nel contempo arricchendo la scuola romana stessa.

Io credo nell’inculturazione, ma quella giusta, quella che eleva le culture alla grandezza della cattolicità. Se pure tutti i Cardinali, Vescovi, Papi, volessero convincermi che non devo più seguire questa grandezza, nondimeno continuerei a seguirla, ad essere discepolo di Dante, Palestrina, Michelangelo, Agostino, Tommaso d’Aquino, Victoria, Bernini, ed altre migliaia di santi, artisti, filosofi, teologi….La scuola romana è l’apoteosi della cattolicità. Paolo VI, in una sua omelia a Pomezia il 29 giugno 1965 diceva: “Ma altre ragioni ancora spiegano la visita. Se io vi dicessi che sono mandato? Sì, io non vengo per sola mia volontà. Non sarei mai venuto qui se non fossi sacerdote, se non fossi Vicario di Cristo: Che vuol dire ciò? Significa che avverto nel mio spirito un invito, un comando, una missione, che dice: Va’, io ti mando… Ecce ego mitto vos. È Gesù a dare l’invito; è quel Cristo, che venne 1965 anni or sono, la cui voce, potenza, presenza, il cui ministero e segreto divino, innestati nella storia umana, dicono ai rappresentanti del Divino Maestro: «Euntes, docete». Portate in mezzo al popolo il cuore ricolmo e l’intelletto ricco della parola appunto di Cristo, del gran tesoro del suo Vangelo, del suo messaggio. Tale messaggio ha la virtù di entrare negli animi oltre ogni resistenza ed opacità. È il dialogo iniziato da Cristo con l’umanità, affidato alle labbra dei suoi ministri perché sia svolto lungo i secoli. Ricorrono così le beatitudini proclamate dal Salvatore, per cui viene esaltata la povertà, la mitezza, la pace, la brama di giustizia: persino il pianto è considerato beatitudine perché verrà consolato. Inoltre, chi soffre avrà facilmente misericordia e godrà delle ricompense eterne. Il Papa è qui, appunto a riproclamare questo annunzio liberatore e redentore da Cristo portato all’umanità“. Ecco, quel senso di una missione suprema e quindi universale è anche quella che spingeva i rappresentanti della scuola rimana, di cui la Cappella Sistina fu la massima espressione, a dedicare le proprie energie alla musica per il culto.

Il cantore è un predicatore, diceva il mio maestro, poi cardinale, Domenico Bartolucci. In una lettera proprio indirizzata a questo Maestro, per il quarto centenario della morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1994), Giovanni Paolo II affermava parlando anche della Cappella Sistina e della scuola romana: “È a questa scuola che occorre rivolgersi ancora nel nostro tempo, per essere discepoli e continuatori dell’opera di Giovanni Pierluigi da Palestrina, in sintonia con il rinnovamento liturgico e musicale auspicato dal Concilio Vaticano II: “La musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all’azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l’unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri” (Sacrosanctum Concilium, 112). Oggi come ieri, i musicisti, i compositori, i cantori delle Cappelle liturgiche, gli organisti e gli strumentisti di chiesa devono avvertire la necessità di una seria e rigorosa formazione professionale. Soprattutto dovranno essere consapevoli che ogni loro creazione o interpretazione non si sottrae all’esigenza di essere opera ispirata, corretta, attenta alla dignità estetica, sì da trasformarsi in preghiera adorante quando, all’interno dell’azione liturgica, esprime nel suono il mistero della fede. Ogni credente, che nella celebrazione eucaristica trova la fonte e il culmine della manifestazione della propria adesione a Dio e che nella vita quotidiana è chiamato a tradurre il messaggio assimilato nell’assemblea mediante il canto sacro, saprà così profittare con gioia del servizio autentico della musica sacra e potrà ripetere anche nel suo animo il canto che esalta la Parola divina e la fede cristiana. Nell’attuale momento di impegno per una nuova evangelizzazione e di ricerca di rinnovati canoni estetici per tutta l’arte sacra, sono persuaso che il centenario palestriniano offrirà un contributo opportuno e significativo. Come è noto, la Chiesa di Roma, sede del Successore di Pietro, fin dai tempi antichi ha dimostrato grande attenzione e stima per la musica destinata al culto, ed ha via via proposto modelli cospicui di canto liturgico, preoccupata di offrire validi spunti anche per le altre Comunità ecclesiali. Questa singolare tradizione trova nella storia di codesta antica ed illustre Cappella Musicale la testimonianza più evidente. Sono perciò convinto che essa, fedele all’eredità lasciatale da Palestrina, continuerà ad impegnarsi con ardore rinnovato a promuovere il decoro del solenne servizio liturgico nel Tempio maggiore della Cristianità”. Certo il 1994 sembra un tempo così lontano e queste parole lette oggi fanno riflettere; eppure dovrà venire un tempo in cui comprenderemo ancora il corretto significato dell’universalità cattolica, che è di tutti per non appartenere a nessuno.

Aurelio Porfiri

