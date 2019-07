PRETE DIFENDE PEREGO: GARIBALDI ERA UNO SCHIAVISTA, IL VESCOVO IRONIZZAVA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo la lettera di un sacerdote, che preferisce restare anonimo per non correre il rischio che si pensi che voglia adulare i gerarchi. Questo santo prete ha scritto per difendere l’operato del vescovo di Ferrara-Comacchio, Gian Carlo Perego. Il presule è un entusiasta di Carola Rackete (lui stesso è stato direttore di Migrantes, la fondazione Cei) e si è espresso in questi termini:

“La capitana della Sea Watch come Garibaldi. A quest’ultimo, braccato dagli austriaci e salvato dai comacchiesi, è stato intitolato Porto Garibaldi, a Carola Rackete potrebbe essere dedicato il porto di Lampedusa. E’ la proposta, lanciata in un’intervista all’Adnkronos, del vescovo di Ferrara-Comacchio Gian Carlo Perego, già direttore di Migrantes, la fondazione Cei in prima linea nell’aiuto dei migranti. Dopo l’arresto di Carola, che ha sfondato il blocco ed è entrata in porto a Lampedusa facendo sbarcare i migranti recuperati dall’imbarcazione (rischiando anche di schiacciare una motovedetta delle Fiamme Gialle), il “vescovo dei migranti” ha dichiarato che “disobbedire alla legge per salvare persone è un principio da una parte cristiano, e fondamentale sul piano umano. Ed è quello che ha fatto questa donna comandante”. Perego ha richiamato per similitudine la vicenda storica di Garibaldi, braccato come brigante e assassino, che approdò assieme ai suoi nel porto di Comacchio, che vennero accolti, curati e protetti, con i comacchiesi accusati di essere complici di un traditore. Ma, dice Perego, i comacchiesi “hanno scelto la vita delle persone e oggi quel porto è intitolato a Garibaldi”. “Domani il porto di Lampedusa – propone – può essere intitolato alla capitana. Garibaldi assassino e brigante contro lo Stato, oggi è un eroe. Lasceremo alla storia giudicare chi è il vero eroe: se chi chiude un porto e caccia o chi salva la vita delle persone”.

Gian Carlo Perego, per altro, con un tempismo inaudito ha deciso di invitare l’Arcigay di Ferrara all’inaugurazione del Consultorio Familiare. Il che, visto quello che sta succedendo in Emilia Romagna con l’inchiesta Angeli e Demoni, i bambini strappati a famiglie normali per essere assegnati a coppie di lesbiche grazie ai buoni uffici di una psicologa gay e con la complicità, o almeno l’ignavia delle amministrazioni di sinistra testimonia di un fiuto e di una sensibilità politica sopraffina. Bravo, vescovo, meno male che c’è un prete che la difende. E leggiamolo…

Caro Tosatti,

volevo spendere una parola in difesa dell’iniziativa del vescovo di Ferrara mons. Giancarlo Perego, di intitolare il porto di Lampedusa a Carola, la donna comandante. Si tratta di un grandissimo equivoco. Il vescovo ha usato l’arma dell’ironia che non è stata compresa da nessuno, perché ha usato un linguaggio che poteva essere capito solo dagli esperti. A farmi drizzare le orecchie sono stati in modo particolare tre dettagli della sua intervista.

Il primo, il paragone con Garibaldi. Ma vi pare che un vescovo della Chiesa cattolica possa credere seriamente di incensare una persona paragonandola all’eroe dei Due Mondi? L’’ironia di Sua Eccellenza è davvero geniale. Chi era infatti Garibaldi? Lasciamo la parola alla storia ci dice il presule. Ed eccola allora. Sappiamo che nel 1854 capitanava una nave di nome Carmen, che faceva la rotta Callao-Canton; conosciamo i giorni di traversata, l’approdo esatto, il carico di guano. Non sappiamo cosa trasportasse nel tragitto di ritorno: scaricato il guano, con cosa riempiva la nave? Alla perdita del dettaglio rimedia l’amico armatore, il ligure Pedro Denegri, che racconta: “M’ha sempre portato i cinesi nel numero imbarcato e tutti grassi e in buona salute; perché li trattava come uomini e non come bestie”.

Sì, avete letto bene: Garibaldi era uno schiavista!

E cosa dice Salvini? “La sinistra vuole nuovi schiavi e nuovi elettori”; “non ci servono nuovi schiavi”; “il capitano fa battaglia sulla pelle dei migranti”.

Non c’è dubbio: Perego, con sottilissima ironia, per non essere attaccato come un vescovo antibergoglio e via dicendo, sta identificando Carola con quel Garibaldi!

Il secondo dettaglio. Lo sanno tutti: Garibaldi era massone ed appoggiato dai “poteri forti” del tempo. E cosa dice Salvini e con lui chi critica il fenomeno dell’immigrazione incontrollata? Ma la stessa cosa! Che quest’immigrazione è sostenuta dal grande capitale che intende sostituire il popolo con nuovi schiavi.

Infine, il terzo ed ultimo dettaglio? Alle fine della sua intervista dice: “Secondo me la capitana…”. La capitana! Enorme presa in giro della Boldrini e del PD! Ma vi sembra possibile che un vescovo usi seriamente l’italiano in questo modo? Che si pieghi al politicamente corretto in modo così sfacciato?

E poi, parliamoci francamente: vi sembra mai possibile che un vescovo possa insignire di un premio così esagerato, l’intitolazione di un porto, ad una persona che ha infranto ogni regola del mare e che ha rischiato di far morire i cinque finanzieri che le sono venuti ad intimare l’alt, strage evitata solo per la loro manovra dell’ultimo secondo? Santo Iddio, è un Vescovo, non un rivoluzionario di Lotta Continua!

Dai su, siamo seri! La verità è una sola: il presule ferrarese sta dando il suo “endorsement” (ma sì usiamo l’inglese, facciamo vedere quanto è servito l’Erasmus!) nientepopodimeno che al leader della Lega!

Caro Tosatti, questa è l’unica interpretazione possibile, non ve ne sono altre.

Per piacere, non cadiamo nell’errore di prendere tutto troppo seriamente proprio di cristiani chiusi, tristi, intrappolati, sgranarosari, specialisti del Logos, ideologici, mummie da museo, persone senza luce, marci nel cuore, cavillatori moralistici… dal cuore nero!

Un caro saluto

