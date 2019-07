POVERE CAROLE, TANTO USATE E ALQUANTO ILLUSE…

Se al timone della Sea-Watch ci fosse stato Karl Rackete, e non Carola, tutto questo non sarebbe accaduto. Non i fatti, ovviamente; quelli erano preordinati. Ma l’incredibile traffico di esseri umani traghettati verso Lampedusa, dopo due settimane (due settimane!) in mare per fingere un’emergenza inesistente non avrebbe trovato l’iconcina, il santino, l’immaginetta necessaria a cercare di creare simpatia intorno a un’azione criminale, anzi a più azioni criminali.

Se fosse stato un buon Karl qualsiasi ora dei vescovi (vescovi? ma dai…) non vorrebbero intitolarle porti, e i giornali non sarebbero pieni di articoli in cui colleghe in perpetua rincorsa del privilegio maschile salutano Carola come l’antesignana della nuova era, quella in cui tocca finalmente alle donne compiere gesti ardimentosi. Come se prima…ma spesso è la storia che manca, e l’entusiasmo femminista supplisce allo studio. Chissà se hanno mai sentito parlare di una certa Giovanna d’Arco, a cui la Francia è sostanzialmente debitrice delle fondamenta di Stato unitario, o di Alexandra David Neel, o di Valentina Tereskhova, la prima astronauta, o di una certa Maria Curie, o di Amelia Earhart, che stabilì nel 1931 il record mondiale di altitudine…per fortuna ce ne sono una quantità, di queste grandi donne, anche in epoche in cui di quote rosa non si parlava (pensate voi quanto bisogno di quote rose potevano avere Caterina di Russia, Zenobia, o Elisabetta I…).

Detto questo, ci sembra un po’ ridicolo ergere monumenti femministi a Carola, che ha imparato a guidare una nave, (neanche tanto bene, vista la fase finale) e poi con tutta probabilità ha eseguito gli ordini che le venivano comunicati dai suoi armatori e dirigenti; cioè dalle persone, nascoste dietro di lei, che hanno organizzato e realizzato la strategia con cui la Sea-Watch toccò infine la sua petrosa Lampedusa. E che le pagano ogni mese lo stipendio. Ma per la mitopoiesi dell’eroina ovviamente questo non funziona. Che eroina è se non compie un gesto eroicamente disperato, tutta da sola, mossa da eroici impulsi umanitari di necessità inesistente?

Le avranno detto di aspettare, mentre preparavano il consueto spettacolino con le controparti italiane, politiche e clericali. Aspettare, anche se in due settimane la nave avrebbe potuto raggiungere qualsiasi porto, compresi quelli olandesi (ma il Ministero degli esteri olandese ha detto che, loro, quei “naufraghi” col cavolo che li pigliano più. Grazie per la chiarezza). Aspettare e poi compiere l’atto eroico. Che pers ua fortuna non si è risolto in una tragedia con dei poveri finanzieri nel ruolo di vittime. Ma si sa che il parcheggio è l’operazione più difficile, anche agli esami di guida.

Quindi, ancora una volta ahimè, la realtà è diversa dal film che ci vogliono far applaudire. I registi hanno usato Carola, per i loro scopi, e hanno fatto credere (in romanaccio: cojonato) a tutte le altre Carole che era spuntato il Sol dell’Avvenire. (E anche ad Avvenire, non solo alla Gedi, ce ne sono di quelle Carole lì…). E loro si sono messe a cantare felici. Altri ridevano, invece.

