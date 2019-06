“IL DIALOGO STRADA DI PACE”: UN LIBRO DI BRUNO VOLPE E DOMENICO SCILIPOTI.

Arriva a metà Luglio in libreria: “Il dialogo, strada di pace” ( edizioni Italia Semplice) scritto dal Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò e dal giornalista del Quotidiano di Bari, collaboratore de La Fede Quotidiana e de La Croce Bruno Volpe. Il tema è quanto mai attuale e oggetto di discussione, in particolare all’interno della Chiesa. Gli autori affermano la necessità del dialogo, specialmente tra le tre religioni monoteiste. I due autori ricordano quanto, in temi segnati da conflitti e ricorso alla violenza e al terrorismo, la religione debba essere strumento di pace e mai di conflitto. Nessun cedimento, ovviamente, a visioni sincretiche, anzi si ribadisce nel testo che ciascun credo debba rispettare la propria identità. Tutto questo, tuttavia, non implica rifiuto del dialogo a priori. Nella narrazione, gli autori discorrono del dialogo con il mondo ebraico e soprattutto con quello protestante. E viene fuori, nella sintesi, un invito affinché, in questo momento così convulso, i cristiani sappiano e vogliano trovare, anche in politica un comune denominatore, perché possano tornare a contare qualche cosa.

Introduzione

Il titolo scelto per questo volumetto non vuole essere affatto ambizioso, ci mancherebbe altro. Per cenni e pochi capitoli, abbiamo trattato alcuni punti cardine che hanno tutti bisogno di un ingrediente fondamentale: il dialogo. Senza di esso non si va lontano ed ogni logica gridata, sbattuta, violenta o peggio ancora arrogante non porta da nessuna parte ed anzi, molto spesso, è causa di violenza e di sanguinosi conflitti. Il dialogo è alla base della tolleranza, anzi tra dialogo e tolleranza esiste uno stretto nesso di relazione. In queste paginette abbiamo dunque accennato al dialogo col mondo ortodosso russo ( dopo la traslazione delle ossa di San Nicola in Russia), a quello col mondo islamico e mediorientale, a quello altrettanto decisivo con l’ ebraismo. Non potevamo non dedicare il giusto spazio al dialogo inter religioso ed ecumenico, con un’occhiata speciale a Lutero. Nella nostra breve analisi ci siamo soffermati sulla famiglia, nella quale oggi più che mai il dialogo è essenziale, come del resto nell’ economia. Un capitolo è dedicato alle non sempre facili relazioni tra malato e strutture sanitarie, e successivamente sulla necessità di edificare un nuovo umanesimo cristiano. Non potevamo ignorare la realtà economica con qualche riferimento all’ ecologia e alla finanza dal volto umano. E sempre in tema di dialogo, non poteva mancare un piccolo cenno a quello col mondo della cultura e dello spettacolo. Ho voluto inserire, inoltre, due capitoli conclusivi, “La pace agli uomini di buona volontà” e “La scienza può convivere con la fede”. Scopo raggiunto? Non lo sappiamo e non ne abbiamo la presunzione. Giudicheranno i lettori con clemenza e pazienza.

