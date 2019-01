VOCI DAL VATICANO: SCOMPARE LA PREFETTURA DELLA CASA PONTIFICIA…IL MISTERO DELLE CIFRE PAPALI.

Marco Tosatti

Dal Vaticano voci di ottima fonte ci dicono che è prossima, se non imminente, la pubblicazione di un Motu Proprio che sancirebbe la scomparsa della Prefettura della Casa Pontificia. La Prefettura è l’organismo che si occupa, in generale, degli appuntamenti e delle udienze del Pontefice regnante; quando questo non accade tramite la Segreteria di Stato, o la segreteria particolare del pontefice. La Prefettura dovrebbe diventare un ufficio della Prima Sezione della Segreteria di Stato (quella che si occupa di affari generali e interni), perdendo così la sua autonomia e il suo ruolo.

L’attuale Prefetto, l’arcivescovo Georg Gaenswein, già segretario particolare di Benedetto XVI, e la persona che ancora attualmente si occupa quotidianamente del papa emerito, dovrebbe, secondo le voci riportate, diventare Segretario della Congregazione per le Cause dei Santi. Segretario della Congregazione è ora mons. Marcello Bartolucci, nato nel 1944 (compirà quindi 75 anni il 9 aprile prossimo), ed stato nominato nel 2010 a questo posto da Benedetto XVI; quindi ricorrono tutti gli elementi temporali e formali per una sostituzione. Il Prefetto della Congregazione è l’ex Sostituto alla Segreteria di Stato, Angelo Becciu.

C’è una cosa curiosa, rispetto alla Prefettura della Casa Pontificia. La Prefettura, fino al 2017, ha fornito i dati relativi alle presenze di popolo agli eventi presieduti dal Pontefice regnante. Nel 2017 ci sono state polemiche, perché i numeri secondo alcuni osservatori dimostravano che c’era un calo consistente e continuo rispetto agli anni precedenti; e in particolare rispetto alle presenze che si registravano sotto il pontificato di Benedetto XVI. La cosa curiosa è che – a nostra conoscenza – non è stata fornita nessuna cifra relativa al 2017. Qualche mese fa, diciamo verso settembre, abbiamo chiesto ragione di questo vuoto a un alto esponente della Prefettura, che ci ha garantito che le cifre sarebbero state pubblicate. Siamo a gennaio e non ci sembra che la promessa sia stata mantenuta. Nasce il sospetto che dopo le polemiche del 2017 centrate sull’abbassamento della popolarità pontificia si vogliano evitare ulteriori discussioni presentando numeri che magari potrebbero innescare nuove polemiche…

Le stesse voci ci confermano quello di cui si è già scritto qualche giorno fa, e cioè la fine di Ecclesia Dei, la Commissione specializzata nel dialogo con la Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX) e incaricata di garantire l’applicazione corretta da parte dei vescovi del Motu Proprio Summorum Pontificum. Non sappiamo quale incarico verrà affidato mons. Guido Pozzo, teologo e filosofo, che guidava la Commissione.

Oggi è il 132° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482