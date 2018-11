ZEN: IL PAPA CREDE DI POTER UNIRE LA CHIESA IN CINA, MA È INGENUO. NON AVRÀ L’ULTIMA PAROLA CON I COMUNISTI.

Una delle preoccupazioni attuali più grandi del cardinale Joseph Zen è quella di fare in modo che il Pontefice regnante sia informato in maniera esaustiva e non parziale e partigiana sulla reale situazione in Cina, e sulle possibili conseguenze dell’accordo provvisorio segreto siglato a settembre. Da quello che posso intuire credo che il coraggioso porporato cinese tema che al Pontefice giungano informazioni filtrate da parte di chi, all’interno del Vaticano, ha interesse a presentare solo gli aspetti positivi dell’accordo, solleticando il desiderio di papa Bergoglio di compiere un viaggio storico in Cina, e di passare alla storia come l’autore di una riconciliazione altrettanto storica dopo una frattura durata decenni. Il cardinale Zen ha pubblicato sulla rivista francese Valeurs Actuelles, raccolta da Yves Chiron. Ve ne offriamo la nostra traduzione.

Il cardinale Joseph Zen fu arcivescovo di Hong Kong fino al 2009. Nato a Shanghai nel 1932, entrò nei Salesiani nel 1944, ordinato sacerdote nel 1961, compiuto il suo ministero a Hong Kong, prima come insegnante di filosofia, poi come Ispettore dei Salesiani, prima di essere nominato vescovo coadiutore nel 1996, vescovo di Hong Kong nel 2002 e creato cardinale nel 2006. Oggi, denuncia l’accordo raggiunto lo scorso settembre tra la Santa Sede e la Cina comunista, in cui teme che i cattolici fedeli a Roma saranno i grandi perdenti.

L’accordo tra il Vaticano e gli obiettivi del governo cinese mira a ridurre il divario tra la cosiddetta Chiesa “patriottica”, ufficiale, controllata dal governo, e la chiesa sotterranea o sotterranea. C’è davvero una chiara opposizione tra i due?

Il governo cinese è un governo ateo e persecutorio. Fin dall’inizio, il Partito comunista cinese ha cercato non solo di controllare la Chiesa cattolica, come tutte le altre Chiese e altre religioni, ma vuole anche guidarle e imporre la loro ideologia su di loro. Nel 1957, su iniziativa dell’ufficio degli affari religiosi, fu istituita l’Associazione patriottica dei cattolici cinesi (APCC), che è l’organo di controllo e di governo della Chiesa cattolica in Cina. Uno dei suoi scopi espliciti è quello di rendere la Chiesa cattolica cinese “autonoma”, cioè di separarla da Roma e renderla uno strumento docile del Partito comunista e del governo. Nel 1958, i primi due vescovi “patriottici” furono ordinati senza l’accordo di Roma. Erano stati scomunicati. Da allora, ce ne sono stati decine di altri. Giovanni XXIII, una volta, durante un concistoro segreto, nel dicembre 1958, parlò di “scisma” a proposito di questi vescovi. Gli fu detto, “No, no, Santità, non parli di una chiesa scismatica. Questi poveri vescovi si sono separati dalla Chiesa senza volerlo veramente. Nei loro cuori, rimangono attaccati al Papa”. Quindi Giovanni XXIII ei suoi successori non usarono mai il termine scismatico pubblicamente. Ma, oggettivamente, la Chiesa indipendente è scismatica. Alcuni anni fa, durante un’udienza privata con Papa Francesco, il Papa ha detto che l’ordinazione dei vescovi illegittimi dovrebbe essere evitata perché se sono troppo numerosi formeranno una chiesa scismatica. Ho risposto: “Ma sono già scismatici! Lui rispose: “Certamente, sono già scismatici. “

Lei conosce bene la Chiesa “patriottica” …

Prima di diventare vescovo ho insegnato dal 1989 al seminario di Shanghai, sei mesi l’anno, su invito del vescovo ufficiale della diocesi, il vescovo Jin Luxian, che fu il primo nella Cina comunista a riaprire un seminario quando erano tutti scomparsi durante la Rivoluzione Culturale.

Poi ho anche insegnato in altri seminari ufficiali. Questi prolungati soggiorni nelle istituzioni della Chiesa ufficiale mi hanno permesso di conoscerla meglio e ho abbattuto alcuni pregiudizi. C’erano buoni seminaristi, buoni sacerdoti. Molte preghiere, molta disciplina in questi seminari. Il vescovo Jin Luxian era un uomo molto intelligente, un po’ di doppia faccia- era un gesuita, era ben visto da parte delle autorità di governo e allo stesso tempo è stato in grado di aprire la Chiesa patriottica verso l’esterno con molti viaggi in Europa e negli Stati Uniti (dove era sempre accompagnato da un prete sposato, che lo osservava). Si è riconciliato con Roma negli ultimi anni della sua vita.

L’”Accordo provvisorio” firmato lo scorso settembre, tra la Santa Sede e il governo cinese permetterà un incontro tra le due Chiese?

“Provvisorio”! Non ha senso. Tutti gli accordi sono provvisori. È un accordo segreto di cui sono noti per il momento solo tre elementi. Tutto è comandato da Parolin [Segretario di Stato, ndr], il Papa non capisce niente. Parolin non dice tutta la verità a Papa Francesco! Parolin conosce la realtà della situazione dei cattolici cinesi, ma non dice tutta la verità al Papa. Lui non ha fede! Persegue solo un obiettivo politico. Vuole un accordo diplomatico con la Cina. E il governo cinese è interessato ad un accordo diplomatico con la Santa Sede per il suo prestigio internazionale. Chiede che il Vaticano interrompa le relazioni diplomatiche con Taiwan e riconosca la Repubblica popolare cinese.

L’accordo di settembre si concentra sulla nomina dei vescovi?

In realtà, ci sono tre punti. La scelta dei nuovi vescovi, la riconciliazione con i vescovi illegittimi e il futuro della Chiesa sotterranea. QUESTO E ‘UN ACCORDO CHE DISTRUGGERÀ LA CHIESA CATTOLICA FEDELE, CHE DISTRUGGERÀ LA CHIESA CLANDESTINA, PERSEGUITATA MA ANCORA POTENTE. È un cattivo affare. La scelta dei nuovi vescovi dipenderà in ultima analisi dal governo. Il Papa può porre il veto, ma quante volte e per quanto tempo? Riconciliazione con i vescovi della Chiesa patriottica? Il Papa può sollevare la scomunica che li colpisce. Lo ha fatto per sette di loro. Ma una cosa è la revoca delle sanzioni che sono state comminate a loro, un’altra è riconoscerli come vescovi di una diocesi e dare loro la giurisdizione. Due dei sette vescovi della Chiesa patriottica a cui Papa ha revocato la scomunica vivono in concubinato, in contraddizione con la disciplina della Chiesa. È una cosa terribile. Che ne sarà dei vescovi della Chiesa sotterranea? Saranno rinominati dal governo? E quelli che rifiutano saranno ridotti a essere vescovi emeriti? È un accordo che distruggerà la fedele chiesa cattolica, che distruggerà la Chiesa sotterranea. Fino ad oggi, è una chiesa perseguitata ma ancora potente.

L’accordo di settembre è un compromesso?

Il Papa crede di poter fare l’unità della Chiesa in Cina. Non è possibile. È ingenuo. È molto triste. È incredibile perché ci sono così tanti fatti che sono noti a tutti, che sono in ogni giornale. Come può il Papa ignorarli? Non avrà l’ultima parola con il governo cinese. Riguardo ai paesi dell’Est, Benedetto XVI ha detto: “La Chiesa in questi paesi è stata salvata non dalla diplomazia vaticana, ma dalla fede del popolo. Questo è molto vero. Questo è vero per la Cina”.

