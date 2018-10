NO ALLA LEGGE 194. SABATO 13 OTTOBRE CORTEO A MILANO PER L’INDIZIONE DI UN REFERENDUM.

Marco Tosatti

Ci ha scritto l’avvocato Pietro Guerini, fondatore e presidente del Comitato NO194, un cartello che vuole l’abolizione della legge sull’aborto, e che organizza per sabato 13 ottobre a Milano un corteo per l’abolizione della legge in questione. Nella consapevolezza che ben pochi organi di informazione daranno notizia di questa iniziativa, Stilum Curiae pubblica la lettera dell’avvocato Guerini.

“Sono il fondatore e presidente del Comitato NO194 (vedi no194.org), che conta 30 000 aderenti (ben più del 90% degli iscritti a gruppi pro life nazionali) , finalizzato alla promozione ed organizzazione di un referendum abrogativo della l. 194, che nel 1978 ha legalizzato l’aborto volontario nel nostro paese, al conseguente riconoscimento del diritto di nascita ed alla configurazione dell’aborto volontario come reato.

Sul nostro sito ora indicato è pubblicato il testo di legge (che ho redatto personalmente) che vorremmo entrasse in vigore nel nostro paese.

In questi 40 anni, secondo i dati ufficiali ministeriali, sono state praticate in Italia 6 milioni di interruzioni volontarie di gravidanza (cifra pari ad un decimo della nostra popolazione attuale).

Tra i nostri iscritti possiamo vantare il Ministro per la Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana, al quale va il nostro pieno sostegno e del quale raccolsi personalmente l’adesione cartacea, tuttora in mie mani naturalmente, autografa e quindi personalmente sottoscritta, con tutti i dati identificativi e i recapiti, sabato 28-5-2011 a Desenzano, verso le 12 , in occasione di un evento pro life.

Il modulo di adesione è sempre riportato sul sito.

Ricordo che sabato 13-10-2018, come da manifesti allegati, si svolgerà il nostro doppio corteo nazionale per l’abrogazione referendaria della legge 194 , a Milano (con partenza da piazzale Cadorna alle ore 15 e che si snoderà nel centro del capoluogo lombardo sino a piazza Medaglie d’Oro ) ed a Caserta (con partenza alle ore 16,30 da piazza Vanvitelli) . Non è la solita manifestazione generica per la Vita, ma un duplice corteo che indica un obiettivo concreto, per quanto non agevole, per il quale combattere , senza ambiguità di sorta.

All’evento meneghino ho invitato il Ministro Fontana confidando in una sua partecipazione, considerato che la presenza di segno opposto in questi mesi del sottosegretario alla presidenza del consiglio Vincenzo Spadafora in occasione dei gay pride non ha prodotto effetti negativi nelle dinamiche interne alla compagine governativa.

Alle ore 15, sempre a Milano , si terrà il mio discorso , nel quale descriverò le nostre strategie e le linee essenziali della nostra posizione con riferimento alle tematiche attuali a livello nazionale e internazionale.

Dopo di me parlerà il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, quale leader di un partito che ha posto come primo punto degli otto fondativi stesi nel settembre del 1997 l’abrogazione delle leggi abortiste.

Una circostanza che un’organizzazione pur apartitica come la nostra, presieduta da un cattolico liberale, non può ignorare, tanto da avere con Fn un ottimo rapporto da sempre.

E’ anche un’occasione per contribuire a superare l’ostracismo antidemocratico, quindi anticristiano ed illiberale, che viene esercitato in più ambiti verso questa formazione politica, in contrasto con l’articolo 21 della costituzione, e che qualcuno vorrebbe consacrare in nuovi interventi normativi a livello nazionale e locale, al di là dell’ambito già definito e circoscritto dalla Magistratura e della Corte Costituzionale in limitazione della portata delle leggi Scelba e Mancino.

Ringrazio per l’attenzione e auguro buona giornata.

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale Comitato NO194 ed omonima associazione (no194.org, no194@hotmail.it)”.

