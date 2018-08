IL VATICANO CENSURA PERSINO IL PONTEFICE PER NON IRRITARE LE LOBBY OMOSESSUALISTE. VEDERE PER CREDERE.

Marco Tosatti

Il Vaticano arriva a censurare anche il Pontefice, in omaggio alle lobby omosessualiste. È successo ieri. E certamente non sembra un bel segnale, dopo le polemiche che hanno preceduto, accompagnato e seguito la performance da attivista LGBT del gesuita James Martin, lo scandalo dei preti e vescovi omosessuali in Honduras e Stati Uniti, con il loro seguito di abusi e vite rovinate, e le rivelazioni dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò sulle cordate omosessuali in Vaticano.

Questa, in breve, è la storia.

Rispondendo alla domanda su cosa consigliare a un genitore che scopre di avere un figlio gay, nell’ambito di un discorso più ampio in cui ha parlato anche di “dialogo” e di accoglienza, Francesco ha affermato: “In quale età si manifesta questa inquietudine? Se si manifesta da bambini, ci sono tante cosa da fare con la psichiatria, per vedere. Un’altra è se si manifesta dopo i vent’anni”.

Questo è il video del passaggio incriminato.

https://video.repubblica.it/mondo/figli-gay-polemiche-per-frase-papa-francesco-se-ancora-bambini-si-puo-provare-con-la-psichiatria/313119/313746?videorepmobile=1&refresh_ce

https://www.corriere.it/esteri/18_agosto_27/papa-francesco-figli-gay-vanno-accolti-non-condannati-71123340-a9d4-11e8-bb57-056c6010fdbf.shtml

Argentina

Come sappiamo, il tema del passaggio dall’omosessualità all’eterosessualità è un tabù per le associazioni omosessualiste. Se sei eterosessuale e vuoi diventare un’altra cosa, ponti d’oro. Ma guai a parlare di passaggio inverso.

Da quando l’Associazione degli psicologi americani ha deciso, non in base a documenti scientifici, ma a una decisione a maggioranza di non considerare più l’omosessualità una malattia, come era stato per tutto il secolo precedente, nel 1973, è cominciata la battaglia delle lobby gay per impedire a chi si sentiva a disagio di rivolgersi agli psicologi. E questo nonostante che la decisione del 1973 ammettesse che “le persone che hanno problemi con la loro omosessualità saranno classificati come ‘aventi un disturbo di orientamento sessuale’”. E parlava di rivolgersi agli specialisti in psichiatria.

Per chi volesse approfondire questo tema, abbiamo raccolto alcuni link. Uno Due e Tre

La frase del Pontefice ha fatto andare su tutte le furie gli omosessualisti. Che evidentemente hanno chi li ascolta in Vaticano. Tanto che se andate a vedere il sito con la conferenza stampa del Pontefice sull’aereo,troverete questa frase:

“E’ importante. Una cosa è quando si manifesta da bambino, quando ci sono tante cose che si possono fare, per vedere come sono le cose; un’altra cosa è quando si manifesta dopo i 20 anni o cose del genere”. E la psichiatria, parola che il Pontefice pronunciava chiarissimamente? Pluf! Caduta in mare nel volo da Dublino a Roma. In picchiata. Come sta accadendo un po’ troppo spesso alla gestione della Chiesa, ci sembra.

Ma una spiegazione la si può trovare nelle reazioni che la frase del Pontefice, e quella parolina, ha suscitato fra il pubblico LGBT sul web. Di cui pubblichiamo qui un esempio. “Abbiamo alleati nella Chiesa cattolica, ma #Pontifex non è uno di loro”, scrive il signore qui sotto.

Apriti cielo! L’attivista omosessualista della Chiesa, il gesuita James Martin, si è precipitato nella breccia aperta dal riferimento del papa alla psichiatria per cercare di darne un’interpretazione benevola, subito ripreso, ovviamente, da uno dei suoi sponsor, Antonio Spadaro sj, che abbiamo ribattezzato Hiss in ricordo del simpatico personaggio del Robin Hood della Disney.

Non si tratta di “conversion therapy”, dice Martin ma di un riferimento alla necessità per bambini e adulti di ricorrere a consigli in quel momento critico dell’esistenza…Insomma, liberi di crederci, ma a me sembra che il rumore delle unghie sui vetri si sentisse a anni luce di distanza. E infatti poco si placarono gli animi. Ma la parola è sparita dal sito vaticano. Anche se i video sono lampanti…un altro omaggio all’ambiguità e alla confusione che sembrano essere sempre di più il marchio di fabbrica di questo regno.

