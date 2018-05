PEZZO GROSSO SCRIVE A SALVINI. SE FOSSI SALVINI, GLI DAREI RETTA, ECCOME.

Marco Tosatti

Questo è un Pezzo Grosso serio; non una delle stilettate che il Nostro è uso distribuire cariche del veleno dell’ironia e dell’amarezza dell’amore tradito. E come dicevamo nel titolo, se fossi il destinatario della lettera, la leggerei con attenzione. E magari chiederei proprio a Pezzo Grosso qualche consiglio riservato…

“Lettera aperta a Matteo Salvini

La sua strategia dovrebbe essere capire il momento presente e comunicare”. Non è vero che si teme un Governo che possa uscire dall’Euro. Si teme soprattutto che si metta in discussione l’autorità di Bruxelles. Mi pare inutile continuare a ribadire che ci è stata sottratta sovranità, lo sappiamo e lo abbiam vissuto nel 2011, ma qualcuno in Italia lo ha voluto, non è un atto di prepotenza esterna e basta. Come per il peccato, la tentazione può esser forte, ma la complicità interna della coscienza fa commettere il peccato. Caro Salvini, i nazionalismi sono finiti e la crisi economica globale ha imposto nuove regole “condominiali”.L’Europa in cui dobbiamo coesistere non è quella dei padri fondatori, è quella del manifesto di Ventotene. Ricorda che, dopo la Brexit, Merkel, Hollande e Renzi tornarono a Ventotene a impegnarsi su questo progetto? Questi “dettagli” non sono trascurabili. Io non voglio darle suggerimenti politici per uscire dall’impasse apparente, ma di puro buon senso, perché se anche la Lega fra un paio di mesi trionfasse alle elezioni, i fondamentali non cambierebbero. Non scenda in piazza, non faccia accuse, cerchi consiglieri che oltre a competenze necessarie, conoscano ed amino il nostro Paese e con loro faccia veri progetti per valorizzarlo, proponendo soluzioni ai problemi. Comunichi con pacatezza, spieghi agli italiano quali sono questi problemi, come possono essere risolti e quale è la posta in gioco. Riascolti il discorso sul tema risparmio del Presidente Mattarella e del Governatore Visco, vi sono suggerimenti essenziali, non demagogici. Non si faccia vedere con il rosario in mano, si farebbe più nemici che amici. In Vaticano sembrano apprezzare di più “falce e martello” o la mezzaluna…. In Europa, caro Salvini, ci sono 28 stati membri, non 6, vada a far due chiacchere con Orban in Ungheria ….

PG”.

