LA CONFUSIONE NELLA CHIESA CRESCE, FRA SCANDALI E OMISSIONI. DUE APPELLI DEI LAICI AI VESCOVI.

Marco Tosatti

Mentre la confusione nella Chiesa, voluta, permessa o tollerata, aumenta in maniera esponenziale, e ormai tocca anche temi quali la personale integrità di uomini di Chiesa insigniti dal Pontefice regnante del massimo onore possibile, come possiamo leggere in queste ore, i fedeli cercano come possono di reagire, rivolgendosi ai propri pastori, per avere una conferma della retta dottrina, quella insegnata da sempre e ovunque. Vi riferiamo oggi di due iniziativa, entrambe estremamente interessanti. La prima è roba di casa nostra, dell’Emilia Romagna; la seconda viene dalla Polonia.

Totustuus.it ha lanciato un appello ai vescovi dell’Emilia Romagna, dando ai lettori questa avvertenza: “Si prega di firmare solo se cattolici residenti in Emilia-Romagna.

Le firme saranno inviate entro settembre a ciascuno dei 14 Vescovi della nostra Regione”.

Ecco il testo

“Supplica ai vescovi dell’Emilia-Romagna:

SI alla famiglia naturale!

Avvenire ha ospitato l’intervento di un vescovo emiliano sul discusso libro di P. James Martin SJ.

L’intervento ne avalla le controverse tesi omosessualiste: addolora, in particolare, la definizione di “significativa porzione del popolo di Dio, le persone Lgbt”.

NON si ritiene opportuno diffondere tale intervento:

– per la confusione che può suscitare tra i fedeli,

– per la possibilità che le lobby LGBT e scismatiche lo utilizzino per i loro scopi (come avvenuto di recente nella stessa Regione).

Si propone invece di aderire a una Supplica Filiale, intesa a chiedere ai vescovi emiliano-romagnoli una parola chiara in difesa della famiglia naturale, questa sì “significativa porzione del popolo di Dio”.

Una grande porzione, che vive in modo eroico la propria fedeltà al volere di Dio e che talvolta non viene confermata nella fede dai propri Pastori”.

Invece dalla Polonia ci fanno sapere che la copertura mediatica dell’appello Cura Pastoralis è stata modesta, a dir poco; e tuttavia si sono registrate iscrizioni da 39 Paesi diversi. Come vi ricordate, il 2 maggio 2018 dei sacerdoti in tutto il mondo hanno deciso di lanciare un appello ai vescovi (www.curapastoralis.org) per “riaffermare l’insegnamento di Cristo” in risposta a una crisi pastorale in cui si trova oggi la Chiesa cattolica.

Il documento iniziale è stato firmato solo da 15 persone; ma l’appello pastorale ha rapidamente ottenuto l’appoggio di circa 250 sacerdoti in 39 Paesi in sei continenti. Le preoccupazioni espresse nel documento e il desiderio che i vescovi mostrino il loro appoggio hanno trovato un’eco chiara nel mondo sacerdotale in tutto il mondo.

E questa crescita appare tanto più notevole in quanto la copertura da parte della stampa è stata limitata a media cattolici indipendenti, in particolare negli Stati Uniti e in Euriopa, come si può chiaramente vedere da “Appeal News sul sito CuraPastoralis.org.

Alcune delle prime notizie circolate sui media danno l’erronea impressione che l’Appello Pastorale sia una critica velata a papa Francesco, e in particolare ad Amoris Laetitia. In realtà questo appello vuole solo riaffermare il Vangelo per correggere una veduta falsa della vita morale cristiana che si è radicata negli ultimi cinquanta anni.

L’intenzione dei firmatari è:

testimoniare pubblicamente Cristo e il suo insegnamento, fornendo così consiglio a quelli che sono nel dubbio, o mal guidati, solidarietà per coloro che restano fedeli al Vangelo in circostanze difficili, e incoraggiamento ai fratelli sacerdoti a compiere il ministero con compassione, perseveranza e il vero Vangelo piuttosto che cedere all’impazienza, alla passività o all’ambiguità deliberata;

attirare l’attenzione sugli sforzi compiuti nelle decadi passate di sforzi pastorali per curare il danno, correggendo questi errori;

richiedere, alla luce dell’inadeguatezza di questi sforzi compiuti in passato, che ogni vescovo prenda in considerazione l’idea di usare la sua piena autorità apostolica per riaffermare il Vangelo e confutare gli errori; e

presentare le loro preoccupazioni pastorali e l’appello in un modo fraterno e filiale.

Questo approccio positivo, pastorale, può spiegare la buona accoglienza ricevuta dall’Appello Pastorale presso alcuni sacerdoti. Appoggio è stato espresso anche da alcuni prelati. Fra questi il card. Raymond Leo Burke: “Possa l’azione dei firmatari ispirare i loro vescovi a dissipare la confusone del tempo presente nella Chiesa e così cominciare a sanare la divisione relativa alla fede cattolica e alla sua pratica”.

