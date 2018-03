DIALOGO E MISERICORDIA. LA SANTA SEDE CERCA DI STRANGOLARE IL SITO “INFOVATICANA”.

Marco Tosatti

Ci ha scritto l‘amico e collega Gabriel Ariza, del sito spagnolo “Infovaticana”, per raccontarci una storia che avrebbe, dovrebbe avere dell’incredibile; quella della guerra che la Segreteria di Stato della Santa Sede ha messo in piedi contro il sito di informazione spagnolo. Che ospita anche interventi e articoli critici sulla situazione attuale della Chiesa, in Spagna e nel mondo, e di conseguenza è visto con antipatia dal governo attuale.

Ci scrive Gabriel: “Buongiorno! Le parole del Papa “la verità è la verità e non dobbiamo nasconderla mi hanno spinto a raccontare questi fatti per cui sono molto preoccupato da vari mesi. Come sai, Infovaticana ha riportato e celebrato in numerose occasioni le parole del papa Francesco che chiedeva “una Chiesa povera per i poveri”, e combatteva il clericalismo”.

Ma, nota Gabriel, tutto ciò non deve essere ancora penetrato a tutti i livelli della Curia. In breve: “La Segreteria di Stato del vaticano qualche mese fa ha inviato a Infovaticana la richiest di rinunciare al nostro dominio web, sostenendo che tiene i diritti di proprietà esclusiva sul nome del centro fisico del mondo cattolico. Immaginatevi la reazione del pubblico se il sindaco di New York facesse una richiesta simile al New York Times, o se la Repubblica italiana la facesse al giornale La Repubblica”.

Infovaticana, nota Gabriel, “è abbastanza piccola e insignificante per sorprendersi di aver richiamato l’attenzione di una Segreteria di Stato che dovrebbe aver abbastanza da fare a governare la Chiesa”.

Secondo Gabriel, il problema è che alla Conferenza Episcopale spagnola non piace quello che diciamo; “così il suo presidente, il cardinale Blázquez, presenta una denuncia contro di noi alla Nunziatura apostolica, dopo che alcuni vescovi sono andati a piangere perché questo portale non si limita, come fanno altri, a parlare di passeri e fiori e a dire come tutto è bello, ma informa su ciò che accade realmente, compreso quando gli interessati preferirebbero che non si sapesse”.

La cosa che forse però ha più colpito i colleghi spagnoli è che la Segreteria di Stato, “pensando forse di fare una Chiesa povera e per i poveri”, non si rivolge a un modesto ufficio legale, o a un ufficio specializzato in questioni di Chiesa, ma all’ufficio legale più potente del mondo, il gigante multinazionale Baker & McKenzie che lo scorso agosto ha chiesto a Infovaticana di trasferire il suo dominio (www.infovaticana.com) nel giro di una settimana alla Segreteria di Stato vaticana, minacciando un processo costosissimo in caso di inadempienza.

Infovaticana non ha ceduto a una richiesta così sorprendente, e si è affidata a un gruppo di avvocati che ha detto a Baker & McKenzie che Infovaticana era disponibile a un compromesso e proponeva un negoziato; oltre ad eliminare dal logotipo ogni segno che possa provocare il minimo equivoco sulla natura privata e indipendente di quel mezzo di comunicazione. Ma lo studio legale ha comunicato che “il suo cliente” (La Segreteria di Stato) non vuole sapere niente di questo, “che vogliono andare fino in fondo e che ci intimano di cessare dall’uso del titolo e del dominio. In altre parole: che dobbiamo chiudere”.

Il negoziato si è interrotto nel dicembre scorso, di fronte all’impossibilità di raggiungere un accordo. La risposta è stata: “Le esigenze del Vaticano, difeso da Baker & McKenze, non sono negoziabili e InfoVaticana deve sparire”.

E qui ci fa piacere sapere che ancora, da qualche parte in Vaticano, dei principi non negoziabili sono rimasti. Non era mica così scontato…

Attualmente è in corso un processo, di tipo amministrativo, all’Ufficio Spagnolo di Patenti e Marchi, a cui Baker & McKenzie si sono rivolti per ostacolare la protezione del marchio InfoVaticana. E intanto resta in piedi il resto del contenzioso per eventuale concorrenza sleale da parte del Vaticano…

Buenos días.

Las palabras del Papa de “la verdad es la verdad y no debemos esconderla” me han empujado a contar estos hechos por los que llevo varios meses muy preocupado.

Como sabes, InfoVaticana ha celebrado en numerosas ocasiones las palabras del Papa Francisco pidiendo una “iglesia pobre y para los pobres” y combatiendo el clericalismo, unas palabras que, como verás a continuación, todavía no han terminado de calar en todos los estamentos de la curia romana.

Te cuento: la Secretaría de Estado del Vaticano envió hace varios meses un requerimiento a Infovaticana para que renunciásemos a nuestro dominio web, alegando que tienen los derechos de propiedad exclusiva sobre el nombre del centro físico del mundo católico. Uno imagina la reacción del público si el ayuntamiento de Nueva York hiciera un requerimiento similar al prestigioso New York Times, o la República Italiana al diario que dirige ese gran amigo de Francisco, Scalfari, La Repubblica.

Pero, naturalmente, nosotros no somos ni el uno ni el otro. En realidad, somos lo bastante pequeños e insignificantes como para que nos sorprenda haber llamado la atención de una Secretaría de Estado que bastante ocupada debería estar gobernando la Iglesia.

Todo tiene, sin embargo, su explicación: a algunos en la Conferencia Episcopal Española no les gusta lo que decimos, así que su presidente, el cardenal Blázquez, presenta una denuncia contra nosotros ante la Nunciatura Apostólica después de que algunos obispos le hayan ido a llorar porque este portal no se limita, como hacen otros, a hablar de pájaros y flores y contar qué bonito es todo sino que informa sobre lo que realmente pasa, incluso cuando los implicados preferirían que no se airease.

Y la Secretaría de Estado de este pontificado, pensando quizá en hacer una Iglesia pobre y para los pobres, contrata, no a un modesto despacho de abogados, no a un bufete especializado en asuntos eclesiales, sino al despacho de abogados más potente del mundo, el gigante multinacional Baker & McKenzie, que envió un burofax el pasado mes de agosto para exigir a InfoVaticana que transfiera su dominio (www.infovaticana.com), en el plazo de siete días, a la Secretaría de Estado del Vaticano, advirtiendo de un carísimo pleito en caso de no hacerlo.

Naturalmente, es indiferente que ganemos un juicio que de ningún modo nos podríamos costear, esa es la idea que se nos ha transmitido. Además, nos advierten de que un pleito por competencia desleal, sólo en abogados, resultaría carísimo y arriesgado para nosotros.

Naturalmente InfoVaticana no cedió en su día a un requerimiento tan sorprendente, sino que lo puso en manos de un equipo jurídico que comunicó a Baker & Mckenzie que este portal está dispuesto a transigir y propone, en una negociación, eliminar del logotipo todo vestigio que pueda provocar el más mínimo equívoco sobre la naturaleza privada e independiente de este medio de comunicación, y que no tenemos con el Vaticano otra relación que la de constituir un tema prioritario de información y la que mantenemos como fieles hijos de la Iglesia.

Sin embargo, los abogados internacionales nos comunican que “su cliente” (la Secretaría de Estado del Vaticano) no quiere saber nada de eso, que van a por todas y que nos conminan a cesar en el uso de la marca y del dominio en el plazo señalado: En román paladino, que cerremos.

La negociación se rompió el pasado mes de diciembre ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Nuestro abogado proponía lo siguiente:

Renuncia por Infovaticana, total y definitiva, al uso de las llaves de San Pedro y de cualquier tipo de representación gráfica de la misma o de otra que pueda corresponder a emblemas oficiales de la Santa Sede y retirada/renuncia de la marca mixta actual. Nuestro entendimiento en este punto es la de que no hay un uso del emblema oficial tal como se prohíbe por los convenios y leyes aplicables, toda vez que el uso es parcial y solo de uno de los elementos que, por otro lado, se da mucho en escudos de todo tipo, no solo de tipo religioso sino civiles e incluso empresariales. Se ofrece por tanto esta renuncia en consideración a la estima que se tiene a la Secretaría de Estado y a nuestro ánimo de evitar conflictos con la Santa Sede.

En lo que creemos justa contrapartida por lo anterior, se pediría una renuncia por parte de la Secretaría de Estado a iniciar ninguna clase de acción contra el nombre de Infovaticana o sus dominios no porque entendamos que necesitamos dicha renuncia sino por el hecho de aprovechar el acuerdo para zanjar cualquier controversia futura.

Adicionalmente, podría valorarse la posibilidad de incluir aclaraciones adicionales en los textos legales del Portal que eviten cualquier confusión a pesar de que creemos que los textos actuales dejan claro su carácter de iniciativa privada.

La respuesta fue rotunda: Las exigencias del Vaticano, defendidas por Baker & Mckenzie, son innegociables e InfoVaticana debe desaparecer.

Para InfoVaticana, como puedes imaginarte, es implanteable cambiar el dominio web o el nombre, toda vez que cualquier cambio acarrearía perjuicios irreparables considerando la inversión realizada hasta la fecha en dicho nombre y el entendimiento de que no hay base para la reclamación sobre el nombre, toda vez que la estructura INFO + EMPLAZAMIENTO es muy frecuente en otros casos. Exactamente igual que no es titularidad del ayuntamiento de Madrid ‘InfoMadrid’, una marca registrada… por el Arzobispado de Madrid, qué cosas.

Actualmente el tema está en un procedimiento administrativo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde Baker & Mckenzie presentó un escrito contra InfoVaticana en nombre del Vaticano, que ha entorpecido la protección de la marca InfoVaticana y en paralelo sigue viva la amenaza, quizá ya ejecutada, de demanda por competencia desleal por parte del Vaticano. En definitiva, más dinero en abogados, procuradores y procesos administrativos…

Gracias a Dios contamos con el apoyo de nuestros lectores para continuar sirviendo a la Iglesia desde la verdad.

Te envío un fuerte abrazo.

Gabriel Ariza Rossy

