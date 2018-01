STILUM CURIAE: TRE MILIONI DI VISUALIZZAZIONI DALL’OTTOBRE 2016 AD OGGI. IN DECINE DI PAESI, DA HONG KONG AL CILE AL VIETNAM.

Marco Tosatti

Cari lettori di Stilum Curiae, amici, nemici, troll e passeggeri occasionali, so che vi sembrerò un po’ ingenuo ma continuo a stupirmi, e seguendo un’abitudine ormai consolidata vi informo dell’andamento del blog. Ogni volta che si raggiunge un gradino interessante.

Nei giorni scorsi – sabato 20, esattamente, abbiamo raggiunto e superato i tre milioni di visualizzazioni. Probabilmente non è nulla, per altri siti ben più ricchi di materiale e di risorse, ma per questo blogghino artigianale, nato casualmente e vincendo la pigrizia connaturata del suo autore dalla chiusura – ma perché? – di San Pietro e Dintorni su La Stampa; beh, nella nostra povertà sembra proprio un successo.

Alleghiamo qualche schermata, che serve anche a illustrare la progressione dell’interesse che il blog suscita. Come vedete il calcolo parte da ottobre del 2016 (in maniera tentativa questa barchetta aveva cominciato a navigare a settembre dello stesso anno).

L’elemento più divertente riguarda la distribuzione dei lettori. Ovviamente la stragrande maggioranza è concentrata in Italia. Questo, altrettanto naturalmente, varia da articolo ad articolo. Ma nell’ultima statistica si vede che ci sono lettori di Stilum Curiae in ben 47 Paesi diversi, fra cui Emirati Aarabi Uniti, Taiwan, Georgia, Cina, Tailandia, Hong Kong e così via. Curioso, no? La parte infantile – ampia – dell’autore si diverte non poco a vedere le bandierine colorate…

Parlando più seriamente: credo che questo interesse non sia dovuto tanto alla bravura di chi scrive – Abate Faria, Pezzo Grosso, Romana Vulneratus Curia, Super Ex, Tosatti – quanto al bisogno e al piacere di un’informazione meno osannante, omologata e contigua all’istituzione. Oltre che di uno spazio di confronto fra lettori, arbitrariamente moderato da sovrascritto, in una funzione di despota più o meno illuminato a seconda dei momenti e delle giornate.

Grazie per il vostro interesse, e per il contributo che date a mantenere viva questa esperienza. Che, come è bene sottolineare, è totalmente libera, gratuita e priva di finanziamenti. Anzi, se qualcuno vuole farsi avanti per comprarci, lo dica senza problemi :-))). Magari per interposta persona, tramite la Segreteria di Stato…:-)))

