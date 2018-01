IL VATICANO SPIEGA PERCHÉ LILIANNE PLOUMEN HA RICEVUTO LA MEDAGLIA DI SAN GREGORIO MAGNO. “NON È UN PLACET AD ABORTO E CONTROLLO DELLE NASCITE”. Marco Tosatti Lilianne Ploumen, la leader abortista olandese ha realmente ricevuto l’onorificenza vaticana dell’Ordine di San Gregorio Magno. Qui di seguito pubblichiamo l’intervista , e ringraziamo della cortesia il collega Michale Hichborn del Lepanto Institute, che per primo ha dato la notizia. Per chi conosce l’olandese, questo è il link all’intera intervista, mandata in onda […]

SOTTO ATTACCO: LA SCURE DI REVISIONISTI E CENSORI SUI BEATI E I SANTI. TROPPO “CATTOLICI”? UN LIBRO DI MATTEO ORLANDO. Marco Tosatti “Sotto attacco: La scure di revisionisti e censori sui beati e i santi” è il nuovo libro (120 pagine, Edizione Chorabooks) del giovane teologo Matteo Orlando, classe 1978, docente IRC e pubblicista che, come leggiamo nella contro-copertina, è anche studioso di demonologia cattolica. L’opera, scritta con stile giornalistico, è preceduta da un’introduzione del […]

BESTIARIO CLERICALE. ANZI, VESCOVILE. DA BOLOGNA A TORINO, DA PESCARA A TRENTO. PRANZI IN CHIESA E IPER MIGRANTISMO. Marco Tosatti Qualche giorno fa è giunto a Stilum Curiae il messaggio di un lettore, così concepito: “A: Segreteria Arcivescovo di Bologna Ho appena letto che avete aperto anche a Santa Maria dei Servi. Sinceramente il locale di San Petronio non è di mio gusto, anche per via di quella facciata incompleta. Sarei, invece, … […]

ROMANA VULNERATUS CURIA INDICA UN LEGAME FRA PLOUMEN, GIOACCHINO DA FIORE, OBAMA E LA CHIESA DI OGGI. VEDETE COME…. Marco Tosatti Gli interventi di Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) sono rari, ma preziosi. In particolare di quello che segue potrete apprezzare l’ampiezza culturale, l’ironia e la maestria nel creare collegamenti. Insomma, una perfetta lettura domenicale. “Caro Tosatti, ho letto sul suo sito dell’onorificenza di S. Gregorio magno concessa dal Papa alla […]

PLOUMEN, LEADER ABORTISTA OLANDESE, PREMIATA CON LA MEDAGLIA DI SAN GREGORIO MAGNO DALLA SANTA SEDE. Marco Tosatti Secondo notizie rimbalzate sui social media, e un video in cui la protagonista conferma il fatto, Lilianne Ploumen avrebbe ricevuto la medaglia di cavaliere dell’Ordine Pontificio di San Gregorio Magno. La notizia è stata data ufficialmente prima da questo sito, il LepantoInstitute, e poi rilanciata su altre piattaforme. Lilianne Ploumen, già […]

EPURAZIONI DISCRETE ALLA CATTOLICA. SEMPRE IN NOME DI AMORIS LAETITIA, CON TANTISSIMA MISERICORDIA… Marco Tosatti La misericordia in azione, anche da noi. Vi ricordate di quando leggevamo che nelle università americane e di altri Paesi teologi e professori venivano licenziati perché avevano espresso opinioni in disaccordo con il Pontefice regnante in materia di Amoris Laetitia, eucarestia, divorziati risposati e sacramenti? Beh non preoccupatevi, ci siamo aggiornati, succede anche […]

SAN PIETRO. ORGANO A CANNE O ORGANO DIGITALE/CAMPIONATO? UNA RIFLESSIONE DEL MAESTRO AURELIO PORFIRI. Marco Tosatti Stilum Curiae ha chiesto al maestro Aurelio Porfiri un contributo sulla discussione attualmente in corso relativa all’organo a canne della basilica di San Pietro, e la sua eventuale sostituzione con un organo digitale. Aurelio Porfiri è Honorary Master and Organist for the Church of Santa Maria dell’Orto a Roma, oltre Honorary Master and Organist al […]

MARCIA PER LA VITA: DOPO IL DIKTAT DELL’ON. GIAN LUIGI GIGLI IL COMITATO ORGANIZZATORE RISPONDE ALL’ORDINE DI SABOTAGGIO. Marco Tosatti Riceviamo e pubblichiamo volentieri la risposta che Virginia Coda Nunziante, presidente del comitato che organizza la Marcia per la Vita, scrive all’on. Gigli, presidente del Movimento per la Vita. Per capire bene di che cosa si tratta, potete leggere il primo articolo della serie qui. “La lettera del presidente del Movimento per la Vita […]

PEZZO GROSSO QUEST’ANNO NON HA FATTO GLI AUGURI PER LE FESTE. HA SEGUITO IL CONSIGLIO DEI SUOI AVVOCATI, PERCHÉ SE NO… Marco Tosatti Vi sembrerà strano, ma Pezzo Grosso non m ha fatto gli auguri per le feste che abbiamo appena rimesso in armadio dopo l’Epifania. Non mi ha fatto gli auguri, di Natale, e neanche quelli di Capodanno. Mi sono stupito un poco, ma proprio ieri mi è giunta questa lettera che spiega tutto…. “Caro […]