CHESTERTON NON SARÀ SANTO. “NON C’È UN MODELLO DI SPIRITUALITÀ PERSONALE”.—NO “SAINT CHESTERTON” SAYS THE BISHOP.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, chi ci conosce sa quanto apprezziamo lo humour inglese (scritto proprio così, non humor come fanno gli americani). E così amiamo molto un sito britannico, di cui abbiamo già parlato, Eccles. Questa volta Eccles si occupa della singolare decisione del vescovo Doyle di non procedere con la causa di beatificazione di G.K. Chesterton, una delle menti più lucide e preveggenti nel panorama della letteratura cattolica del secolo scorso. E ne ha trattato in questo modo…Abbiamo riiportato in calce il testo inglese, e se volete andare sul sito potete farlo qui.

Ο

La follia di Peter Doyle, di San G.K. Chesterton.

Padre Brown diceva sempre che il caso più strano in cui si fosse mai imbattuto era quello del comportamento inspiegabile di un vescovo cattolico chiamato Doyle. Incontrò quell’eccentrico chierico durante una visita a Northampton, un’oscura città delle Midland che era stata misteriosamente designata come sede di un vescovo cattolico. Altrettanto misteriosamente, Papa Benedetto aveva scelto un certo Peter Doyle come suo vescovo, dopo aver visto un documentario chiamato “Padre Ted” ed essere stato in qualche modo indotto a credere che il giovane Peter fosse il figlio della devota signora Doyle.

(La signora Doyle)

Così, padre Brown stava passeggiando per le strade di Northampton quando la sua attenzione fu attratta dalle grida di “Vogliamo Gilbert!” e “Abbasso Doyle!” Una grande folla si era radunata fuori dalla casa del vescovo, e padre Brown vi entrò, per osservare un anziano chierico che saltava su e giù sulla fotografia di un grande uomo gioviale e urlava “NOI ODIA CHESTERTON! NOI LO ODIA! NOI LO ODIA!”

“Penso, signore”, disse padre Brown, “che mi piacerebbe sapere perché odia il signor Chesterton. Molte persone si sono pronunciate a favore della sua canonizzazione, che è considerata meno controversa rispetto a quelle di Oscar Romero e del Papa-Questa-è-il-suo Turno- della-settimana del Vaticano II. ”

(Il vescovo Doyle è più felice di parlare con James Martin a conferenze su questioni LGBT).

“In primo luogo, non esiste un culto locale”, ha detto il vescovo, ingurgitando una manciata di compresse REES-MOGADON (“garantito per portare la calma totale”).

“Neanche a Beaconsfield, dove si trova la tomba di Chesterton, che attira regolarmente i pellegrini?” chiese padre Brown. “Solo settanta miglia da qui”.

Evidentemente il vescovo Doyle non aveva sentito parlare di Beaconsfield, poiché continuava a elencare gli apparenti difetti del personaggio di Chesterton.

(Sicuramente non un pellegrinaggio. Solo un incontro casuale alla tomba di GKC)

“Non esiste un modello di spiritualità personale”, ha continuato il vescovo.

Padre Brown soffocò leggermente, pensando a “Ortodossia”, “L’uomo eterno”, “Eretici”, “Eugenetica e altri mali”, “San Francesco d’Assisi”, “San Tommaso d’Aquino” e numerosi altri scritti di nutrimento spirituale, come così come il proselitismo più personale di GKC fatto per conto della Chiesa.

“Adesso giocherai la carta antisemitismo, vero?” Egli ha detto. “L’uomo che condannava la persecuzione nazista nei confronti degli ebrei già nel 1934. L’amico di Weizmann. L’incitatore del sionismo”.

Il vescovo fissò sgomento Padre Brown, come se potesse rimpiangere l’enorme errore che aveva commesso.

“Sono un prete, vescovo Doyle”, disse Brown, “e sono pronto ad ascoltare la tua confessione.”

Tuttavia, le cose non si conclusero come si aspettava padre Brown. Alzandosi di nuovo in piedi, il vescovo Doyle riprese a saltare su e giù sulla fotografia di Chesterton, gridando: “NOI LO ODIA! NOI LO ODIA! NOI AVEVA RAGIONE! RAGIONE! CATTIVO CATTIVO CHESTERTON! NOI NON VUOLE CHE SIA SANTO! NOI NO! NOI NO! ”

Come ha ammesso liberamente padre Brown in seguito, questo non è stato uno dei suoi casi di maggior successo.

Ο

The Madness of Peter Doyle, by Saint G.K. Chesterton.

Father Brown always used to say that the strangest case he ever came across was that involving the unaccountable behaviour of a Catholic bishop called Doyle. He encountered that eccentric cleric on a visit to Northampton, an obscure midland town which had mysteriously been designated the seat of a Catholic bishop. Equally mysteriously, Pope Benedict had chosen one Peter Doyle as its bishop, having watched a documentary called “Father Ted”, and somehow having been led to believe that young Peter was the son of the devout Mrs Doyle.

Thus, Father Brown was strolling through the streets of Northampton when his attention was attracted by cries of “We want Gilbert!” and “Down with Doyle!” A large crowd had gathered outside the bishop’s house, and Father Brown entered, to observe an elderly cleric jumping up and down on the photograph of a large jovial man and screaming “WE HATES CHESTERTON! WE HATES HIM! WE HATES HIM!”

“I think, sir,” said Father Brown, “that I would like to hear why you hate Mr Chesterton. Many people have spoken out in favour of his canonization, which is considered less controversial than those of Oscar Romero and Pope Whose-turn-is-it-this-week of Vatican II.”

Bishop Doyle is happier speaking with James Martin at conferences on LGBT issues.

“First, there is no local cult,” said the bishop, gulping down a handful of REES-MOGADON tablets (“guaranteed to bring total calm”).

“Not even in Beaconsfield, where one can find the grave of Chesterton, which attracts pilgrims on a regular basis?” asked Father Brown. “Just seventy miles from here.”

Evidently Bishop Doyle had not heard of Beaconsfield, for he continued his enumeration of the apparent defects in the character of Mr Chesterton.

Definitely not a pilgrimage. Just a chance meeting at GKC’s grave.

“There is no pattern of personal spirituality,” continued the bishop.

Father Brown choked slightly, thinking of “Orthodoxy”, “The Everlasting Man”, “Heretics”, “Eugenics and other evils,” “St Francis of Assisi”, “St Thomas Aquinas”, and numerous other writings of spiritual nourishment, as well as G.K.C.’s more personal proselyting on behalf of the Church.

“You are going to play the anti-semitism card next, are you not?” he said. “The man who was condemning the Nazi persecution of Jews as early as 1934. The friend of Weizmann. The encourager of Zionism.”

The bishop stared at Father Brown in dismay, as if he might be regretting the huge blunder that he had made.

“I am a priest, Bishop Doyle,” said Brown, “and I am ready to hear your confession.”

However, things did not conclude as Father Brown had been expecting. Getting to his feet again, Bishop Doyle resumed jumping up and down on the photograph of Chesterton, shouting, “WE HATES HIM! WE HATES HIM! WE WAS RIGHT! WE WAS RIGHT! NASTY NASTY CHESTERTON! WE DOESN’T WANT HIM TO BE A SAINT! WE DOESN’T! WE DOESN’T!”

As Father Brown freely admitted later, this was not one of his most successful cases.

