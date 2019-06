AMAZONIS LAETITIA. ECCLES CI SPIEGA CHE COSA ACCADRÀ AL SINODO. ATTENTI A CRITICARE…LEGGETE FINO IN FONDO.

Marco Tosatti

Cari Amici e nemici di Stilum Curiae, vi sto per fare un regalo. Un grande giornalista, e un grande maestro di giornalismo mi ha insegnato, quando ero ancora molto giovane, che far piangere, provocare commozione, scrivendo è facile; quello che è difficile è far sorridere, o ridere. E se ci fate caso i grandi umoristi sono ben pochi, rispetto ai cantori del tragico. Oggi vi ho tradotto una piccola perla trovata su quel sito inglese, Eccles

Amazonis Laetitia

L’Instrumentum Laboris per il prossimo sinodo amazzonico è stato pubblicato, e qui ci sono alcuni estratti del documento, che è stato curato dal cardinale Blopipe (pronunciato “Blo-pee-pay”), il nunzio speciale nella giungla amazzonica. Ci aspettiamo di vedere molti futuri sinodi intitolati ai fiumi, tra cui il Sinodo del Mississippi, il Sinodo dello Yangtze e – il più eretico di tutti – il Sinodo del Reno, nel quale i vescovi tedeschi saranno incaricati di “lavare via tutti i vecchi insegnamenti”.

Come sempre, la Chiesa cattolica è guidata dalla sua fede nella Dea Madre Terra e dai suoi Spiriti accompagnatori, di cui menzioniamo Viracocha, Quetzalcoatl, Bergoglio, Maradiaga, ecc. È stato naturalmente scoperto che la dottrina si è evoluta dal noioso vecchio primo Secolo e lungo le linee seguenti.

(Viracocha)

“La pace sia con te!”

Matrimonio dei sacerdoti. A seguito di ricerche approfondite sulle usanze della Chiesa, è stato deciso che i preti potranno sposarsi, ma nessuno dovrebbe avere più di sei mogli. Per coincidenza, questo ci mette in linea con le migliori pratiche nella Chiesa d’Inghilterra, il cui fondatore aveva anche sei mogli; quindi può essere considerato un gesto ecumenico.

Sacrifici umani. Questa è un’area teologica grigia, ma molto importante, e quindi abbiamo relegato la nuova dottrina a un’ambigua nota a pagina 94. È generalmente riconosciuto che i sacrifici umani sono nella migliore delle ipotesi una forma opzionale della liturgia (come il “segno di pace” ma meno offensivi), e ci aspettiamo che i vescovi tedeschi prendano il comando qui. A condizione che il “discernimento” e “l’accompagnamento” siano messi in risalto, chi siamo noi per giudicare?

(Lo spirito di Vatic-Inca II)

Donne sacerdote e diaconesse. Tradizionalmente la Chiesa cattolica ha affermato che è impossibile ordinare le donne agli ordini sacri (vedi l’enciclica Retro in Cocinatorium (“Torna in cucina”). Tuttavia, vi sono prove (grazie, padre Martin!) che in realtà tre dei dodici apostoli erano donne, e uno non era affatto sicuro, e non abbiamo nemmeno menzionato il punto di vista secondo cui Maria Maddalena avrebbe fondato la Chiesa. Quindi è decisamente un’area grigia, e se è una cosa per cui la Chiesa è qui, è quello di fornire Jobs for the Boys (e Girls!). Quindi borbotteremo ambiguamente su questo per alcuni mesi finché improvvisamente tutti noteranno che molti dei sacerdoti sono di fatto femmine.

Cerbottane liturgiche. Qui stiamo sottolineando la tradizionale linea Cristiana che sparare col dardo avvelenato al tuo prossimo (con la punta intrisa del veleno del serpente Blasus Cupichus) durante la Messa è considerato maleducato; tuttavia, alcuni vescovi possono scegliere di consentire l’usanza. Il sacerdote, d’altra parte, può sparare con cerbottane adeguatamente benedette ai membri indisciplinati della congregazione, anche se, come per la Messa in forma straordinaria, questo è qualcosa che non incoraggiamo veramente.

(Il card. Blopipe nella pratica liturgica)

Dubia, correzioni filiali, lettere maledette da teologi, ecc. Queste saranno ignorate, come al solito, tranne che se scopriremo dove vivete, potreste improvvisamente sparire. Inteso?

