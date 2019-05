OSSERVATORE MARZIANO SU PAPA, ELEZIONI, MIGRANTI. NON AVER PAURA DELLA CHIESA DI BERGOGLIO, SI DIVENTA ATEI.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Osservatore Marziano ha letto il testo dell’intervento del Pontefice regnante nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. E ne ha tratto lo spunto per alcune considerazioni sullo stato della Chiesa di oggi.

Ð Ð Ð

“Caro Tosatti, qui da Marte l’Osservatorio è più obiettivo, meno coinvolto con i vostri affari e beghe di partito, perciò ha una visione che vi apparirà inusuale.. Ho letto l’Ansa qui sotto riportata in link e vorrei dirle cosa pensiamo noi di queste elezioni in senso strategico, poi farei un commento finale su dette considerazioni del vostro Papa.

Anzitutto i “poteri forti “ che hanno dominato soprattutto in Europa negli ultimi dieci anni son erosi e questa erosione peggiorerà i rapporti fra Germania e Francia. Ciò comporterà, grazie anche all’affermazione dei partiti conservatori sovranisti in Italia; ora l’Italia in Europa è più forte, e se saprà farlo, potrà rinegoziare nuovi equilibri.

L’immigrazione si direbbe messa in quarantena. E’ vero che il sovranismo ha vinto, ma per definizione non è unificabile, ora deve perciò maturare con una politica europea. E’ vero che l’ambientalismo verde ha vinto, ma le svelo un segreto: dietro questo ambientalismo si celano ambienti industriali, business puro, gestito (come in Germania) da ambienti conservatori. Non sono più i vecchi “green”; appare finalmente chiaro ora chi stava e sta dietro la “gretina”, meravigliandoci per la forza di immagine che aveva saputo creare. Si tratta di un nuovo ambientalismo d’affari, business economico (automobili, tecnologie, ecc).

Ora parliamo del caso delle dichiarazioni di Bergoglio qui sotto in link. Il partito politico di Bergoglio ha perso in assoluto e ovunque, sia in Italia che in Europa. Trionfo degli odiati sovranisti. Trionfo dell’odiato Salvini. La sua candidata Emma Bonino finita. Le tesi ambientaliste son state prese in mano dai capitalisti per farne business. L’immigrazione auspicata viene congelata. Bergoglio dichiara all’Ansa (qui sotto) che non bisogna cedere alle paure di migranti o si diventa razzisti. Sa cosa rispondo io da Marte, parafrasando Bergoglio? Che NON SI DEVE CEDERE ALLA PAURA DELLA CHIESA DI BERGOGLIO O SI DIVENTA ATEI. Scommettiamo che d’ora in avanti la troupe di Bergoglio si occuperà solo della Cina? Vedrete…”.

Osservatore Marziano

Ð Ð Ð

Ecco alcuni brani del servizio dell’Ansa:

“Non si tratta solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure”, dice il Papa nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. “Il problema non è il fatto di avere dubbi e timori”, spiega: “Il problema è quando questi condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da renderci intolleranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti. E così la paura ci priva del desiderio e della capacità di incontrare l’altro, la persona diversa da me; mi priva di un’occasione di incontro col Signore”.

“Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità”. Dice il Papa nel Messaggio per la Giornata del Migrante e del Rifugiato. “Ciò che spinge il Samaritano – uno straniero rispetto ai giudei – a fermarsi è la compassione, un sentimento che non si spiega solo a livello razionale. La compassione tocca le corde più sensibili della nostra umanità, provocando un’impellente spinta a ‘farsi prossimo’ di chi vediamo in difficoltà”, osserva Francesco.

…”Noi non facciamo politica e non abbiamo un messaggio opportunista, che piace, ma come vescovi dobbiamo proclamare il Vangelo di Cristo”, in cui “l’accoglienza degli altri, dei poveri, dei migranti, dei marginalizzati è una parte centrale. Io non posso predicare un altro Vangelo di quello di Cristo”.

Categoria: osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482