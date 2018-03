OGGI IL VERDETTO SU ALFIE. APPELLO AL PAPA, MAIL E TELEFONATE A SANTA MARTA E IN SEGRETERIA DI STATO.

Marco Tosatti

Oggi alle 13 si attende la sentenza di appello per la vita di Alfie. E nel frattempo continua e si intensifica il mail bombing e le chiamate verso Casa Santa Marta e il Vaticano (la Segreteria di Stato) per chiedere che la Santa Sede chieda che l’uccisione del piccolo non avvenga, e che non si strumentalizzino per un fine di morte le parole che il Pontefice ha rivolto a novembre in occasione di un appuntamento della Pontificia Accademia per la Vita. Che proprio in questi giorni sta svolgendo un convegno sulle cure palliative. La mobilitazione per chiedere un a parola che provenga dai Palazzi Apostolici deve essere notevole, e prende la forma, oltre che di e-mail e di lettere, anche in telefonate dirette. Vi riportiamo qualche commento di chi ha scelto questa strada, da cui si capisce che la pressione sulle suore centraliniste a Santa Marta e sui monsignori della Terza Loggia è alta.

Pubblichiamo il volantino del primo appuntamento italiano di preghiera per Alfie, che si svolgerà a Genova stasera.

“Mi ha risbattuto di nuovo la segreteria in faccia. Mi ha già detto che non ne possono più, che sono arrivati tanti appelli e che lo sanno che è così…Ho detto cercate di fare in modo che il santo padre sappia questa cosa…”.

“Anch’io la ho fatta. Ma non ho capito. Mi ha risposto una tipa, le ho detto tutta la trafila e poi si è attaccata una segretaria per i messaggi”.

“Mio fratello ha telefonato in Segreteria di Sßtato e gli hanno risposto duramente. Domani li chiamo anch’io”.

“Ho telefonato in Segreteria di Stato (passando dal centralino 066982, e chiedendo la Segreteria di Stato affari generali). Chi mi ha ascoltato (francese o inglese) ha risposto seccamente che devo rivolgermi al mio vescovo diocesano, che vedrà lui come fare. Non ho avuto la prontezza di reagire che si vergognasse di uno scaricabarile del genere, visto che per la prima volta nella storia, uno Stato motiva ufficialmente una sentenza di morte di un bambino malato con il sostegno, se non mandato, papale. Gli ho comunque risposto che lo farò, ma che devono attivarsi loro in Vaticano, perché il problema non è mio né del mio vescovo. Ha risposto che riferirà..”..

“La storia chiederà conto alla Chiesa di questa vicenda orrenda”.

“A me hanno risposto di mandargli una lettera che le Poste Italiane lavorano bene. E poi mi detto di lasciare un messaggio in segreteria telefonica, cosa che ho fatto”.

“Non so chi riceve la presente ma mettete a conoscenza per cortesia ,Papa Francesco di questa mia,grazie !(ho anche telefonato alla resp. Sala Stampa )

è urgente e doveroso porre argine alle strumentalizzazioni su alcune enunciazioni fatte alla Pontificia Accademia per la Vita con semplici ma urgenti precisazioni in modo che NESSUNO possa trincerarsi dietro interpretazioni parziali ed estrapolate dal contesto e dalle intenzioni stesse di chi le esprime ,in questo caso urge divieto di “appropriarsi” di dichiarazioni di Papa Francesco per avvallare e giustificare una vera e propria EUTANASIA del piccolo Alfie Evans che sarà a breve TERMINATO!

lasciare vagare l’errore con le sue tragiche conseguenze è ,alla lunga ,rendersene complici !

Cordiali saluti in Cristo Gesù!”.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.