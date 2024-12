La Guerra Voluta da USA e UK che Poteva Finire Due Anni Fa. Anzi, Nemmeno Cominciare. Mario Adinolfi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve commento di Mario Adinolfi, che ringraziamo di cuore, alle parole di Zelensky a Le Parisien sull’impossibilità per Kiev di riprendere Donbass e Crimea. Ricordiamo che Kiev e Mosca qualche mese dopo l’inizio della guerra erano giunti a un accordo, già parafato, per porre fine al conflitto, e che solo l’intervento di USA e UK ha fatto saltare tutto. Stilum Curiae, ne ha scritto a questo collegamento, a questo e a questo. Buona lettura e condivisione.

In un’intervista al quotidiano francese Le Parisien il leader ucraino Zelensky finalmente ammette: “Non abbiamo le forze per liberare il Donbass e la Crimea. Di fatto questi territori sono controllati dai russi”.

E lo sono, ma questa è una mia aggiunta, perché da sempre abitati prevalentemente da russofoni e russofili.

Per tre anni ci siamo infilati in un conflitto regionale senza senso che poteva risolversi in quindici giorni e invece è costato mezzo milione di morti, la distruzione di quei territori, la fuga dall’Ucraina di un terzo della sua popolazione anche per evitare gli obblighi di leva, la devastazione della nostra economia con inflazione e costi energetici alle stelle pagati da famiglie e imprese, l’infinito arricchimento di pochi produttori e distributori di armi pesanti da guerra.

Ora il sempre decisivo Tajani si accorge che “nel 2025 si potrà arrivare alla pace”.

Nessuno dice che è tutto merito di Trump a cui spero sia dato il premio Nobel perché è la sua vittoria ad aver creato le condizioni per l’apertura di un negoziato che doveva essere aperto tre anni fa risparmiando morte e distruzione.

