Accordo di Pace Russia-Ucraina, 2022. Victoria Nuland Ammette che Fu Fatto Saltare dagli USA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post, pubblicato su Instagram da Giuseppe Salamone, che ringraziamo per la cortesia, e che conferma quanto già era emerso in passato; e cioè che il viaggio di Boris Johnson a Istanbul provocò la rottura di un accordo già scritto e parafato da Russia e Ucraina; accordo che avrebbe evitato migliaia di morti e la devastazione di un Paese. Ma anche meno guadagni per fabbricanti di armi. Buona lettura e condivisione.

§§§

Adesso che lo ha detto anche quella criminale di Victoria Nuland, allora sottosegretario di Stato Usa che hanno fatto saltare gli accordi di Istanbul, come la mettiamo?

Stiamo parlando della più grande azione diplomatica tra Russia e Ucraina dal febbraio 2022. A Istanbul le delegazioni Russe e Ucraine durante gli incontri che si sono svolti erano riuscite a mettere giù un documento, che prevedeva la neutralità dell’Ucraina e la fine della guerra dopo il ritiro delle truppe Russe da Kiev. La storia ci dice che l’esercito Russo ha abbandonato Kiev e Kharkiv dopo questi incontri mentre l’Ucraina non ha fatto alcun passo nella direzione della neutralità pattuita.

L’ accordo è articolato in 18 punti, parliamo di un piano di pace concreto e molto dettagliato il quale conteneva anche degli allegati dove venivano riportati perfino i dettagli sull’equipaggiamento militare e sul personale delle forze armate. È chiaro che ci troviamo davanti a un’operazione di alto livello diplomatico che avrebbe potuto segnare realmente la fine di questo massacro e l’inizio di un dialogo pacifico costruttivo.

Adesso anche Victoria Nuland ammette che un accordo di pace tra Ucraina e Russia era stato raggiunto nella primavera del 2022. Dice anche che è saltato perché i governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e di altri paesi occidentali hanno detto a Zelensky che non era un buon affare perché poneva dei limiti all’Ucraina e non alla Russia. Tradotto: conferma di aver fatto saltare il banco!

Il documento firmato a Istanbul è stato reso pubblico qualche mese fa da Putin durante un incontro con i vertici sudafricani e mai smentito, anzi confermato da alti funzionari Ucraini quali Arachamija, vicinissimo a Zelensky e Oleg Tsarev, ex presidente del parlamento ucraino. Addirittura quest’ultimo disse pubblicamente che Bucha fu orchestrata dai servizi Britannici con lo scopo di creare indignazione per giustificare la non accettazione di quell’accordo e quindi il prolungamento della guerra.

Ricapitolando: questa criminale ha ammesso che gli Usa hanno boicottato ACCORDI DI PACE già firmati. È chiara la cosa? Soprattutto ai politici, pennivendoli nostrani e “analisti” servi e miserabili?

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: accordo, russia, salamone, ucraina



Categoria: Generale