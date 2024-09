Pro Vita & Famiglia: ecco l’Elenco Impressionante dei Progetti UE per Finanziare LGBT e Gender. Milioni di Euro.

era solo la punta dell’iceberg. Ciò che sta emergendo in queste ore su come l’Unione Europea usa i nostri soldi per finanziare le battaglie politiche del movimento LGBTQ e indottrinare i nostri figli e nipoti è allucinante. Dopo che avrai letto l’assurdo elenco di follie che sto per condividere con te, capirai perché è urgente aiutarci a inaugurare un nuovo Dipartimento di Pro Vita & Famiglia per contrastare il bombardamento ideologico che l’Unione Europea ci fa piovere addosso usando i nostri stessi soldi. Dobbiamo reagire. I 35.000 Euro stanziati per finanziare l’ormai noto progetto DragTivism Jr impallidiscono di fronte ai milioni di euro che l’UE sta spendendo per altre centinaia di sconcertanti iniziative “arcobaleno” – rivolte a minori – che stiamo scovando online. Di seguito ti riporto solo alcuni dei 263 progetti LGBTQ finanziati dall’UE e pubblicati nel portale Erasmus Plus sul sito ufficiale della Commissione Europea guidata da Ursula Von der Leyen: 39.648 Euro per il progetto Oltre gli Stereotipi , che si prefigge l’obiettivo di “ dare ai giovani partecipanti gli strumenti per diventare attivisti della consapevolezza e dell’accettazione LGBTQAI ” nei loro Paesi

250.000 Euro per il progetto Inserimento di contenuti sulla diversità affettivo-sessuale e di genere negli ambienti universitari delle scienze della salute

250.000 Euro per il progetto UNIQUE, col quale "supportare il rendimento accademico delle persone che si identificano come LGBTQIA aumentando la consapevolezza degli insegnanti sui problemi di genere e di orientamento sessuale, creando percorsi di apprendimento personalizzati per gli educatori" Continuo? L'elenco dei progetti ideologici finanziati dall'UE è impressionante… 250.000 Euro per il progetto Gender 101 (si chiama proprio così!), finalizzato a " sviluppare strumenti innovativi sulla diversità di genere per genitori e insegnanti "

59.804 Euro per il progetto Piattaforma Arcobaleno per i Giovani (il nome è già tutto un programma…) dichiaratamente finalizzato a "sviluppare competenze di attivismo LGBTI per 30 giovani LGBTI di età compresa tra i 15 (!) e i 30 anni e includerli nella piattaforma di attivisti LGBTI già esistente". Praticamente, un progetto finanziato coi nostri soldi per formare e arruolare adolescenti nelle associazioni omosessuali… raccapricciante… Te ne cito ancora tre: ricordati che stiamo parlando di fondi pubblici, cioè le tasse che io e te paghiamo allo Stato italiano e che l'Italia gira all'UE, e che vengono utilizzati per fare il lavaggio del cervello dei nostri ragazzi. 42.597 Euro per il progetto Cinema Queer come Resistenza , con cui " promuovere la cittadinanza attiva dei giovani Queer e il cinema intersezionale Queer e registi Queer poco noti " (chissà perché…)

120.000 Euro per il progetto This Must Be The Place , per finanziare la " formazione di 30 educator* adult* in Spagna, Grecia e Italia sulle cause sistemiche dell'oppressione delle donne e delle soggettività LGBTQIA e su come estirparle alla radice tramite advocacy, lobbying e attivismo civico, azioni di educazione non-formale "

per il progetto , per finanziare la “ ” 19.000 Euro (sembrano pochi rispetto alle altre cifre, ma sono sempre soldi nostri) per il progetto Tetris, volto a “normalizzare i temi dell’orientamento sessuale e dell’uguaglianza di genere all’interno del dibattito pubblico, concentrandosi principalmente sui contesti educativi nelle scuole” Credimi Marco, potrei continuare citando più di altri 250 progetti simili, finanziati dall’UE con MILIONI di euro per indottrinare migliaia di adolescenti, creare una rete di attivisti politici radicali al servizio del movimento LGBTQ e manipolare l’opinione pubblica di tutta Europa. È il momento di dire basta. FERMIAMOLI INSIEME: dona ora 35 euro oppure 50 euro, o la somma che preferisci, per aiutarci a inaugurare un Dipartimento dedicato a bloccare le follie gender dell’UE: risorse umane specializzate, azioni di protesta pubblica a Bruxelles e Strasburgo, consulenze politiche e legali, analisi e ricerca documentale, campagne di denuncia mediatica e tutto ciò che servirà a METTERE FINE A QUESTO SCANDALO!