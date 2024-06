Ecce Panis Angelorum, Factus Cibum Viatorum, Vere Panis Filiorum…Il Centro della Salvezza. R.S.

La fede nella presenza reale e sostanziale del corpo e del sangue di Cristo costituisce l’eccellenza dell’esperienza del cristiano, il più bello dei doni dello Spirito Santo, vertice del mistero divino e della Grazia.

Di fronte al Sacramento si adora prostrati.

Non è roba per spiritualisti disincarnati (c’è sangue, c’è senso, c’è sensibilità, c’è sentimento, non si disprezza il corpo, antidoti all’insensibilità disumana e all’anafettività), ma non è roba per materialisti appiattiti sul mero fare/produrre/consumare, privo d’altra logica del piacere e del competere, fino all’annichilimento.

Nel mistero sostanziale del Corpo e del Sangue di Cristo adorabile e venerabile nei mille e mille tabernacoli disseminati nel mondo l’umanità viene chiamata ad assimilarsi a Dio nutrendosene. Grazia chiama Grazia, fino a riempirsene e non importa se questo passa dal martirio (oggi ricordiamo Carlo Lwanga e compagni), cioè dalla croce. E’ un pane spezzato, in cui ogni frammento contiene Tutto Dio e nulla deve andarne sprecato (di qui il rispetto necessario nel ricevere il Sacramento). Non teme di darsi, non teme la morte, ma anzi la oltrepassa, superandone l’apparente fine per un’eternità che è di Dio.

L’Assoluto di Dio si dà alla creatura che di per sé non aggiunge nulla a Dio, essendo da Lui tratta dal nulla, ma non per essere considerata nulla, bensì per essere salvata, conservandola in vita, integra, unita al Datore dell’esistenza e non al negatore del Bello.

Il Corpo e il Sangue di Cristo sono il centro della salvezza, perché riassumono il destino divino della materia, senza contrapporre spirituale e creaturale.

Il nemico dell’uomo è il nemico di Cristo: chi non adora Cristo non vuol bene all’uomo. Chi non adora Dio si perde nell’idolatria, usando la religione in cui vorrebbe ridurre la Rivelazione che la supera: è Dio a prendere carne e solo Lui a salvare, non le opere umane.

Cristo rifiutato venne crocefisso. La Chiesa sposa sta subendo il suo Calvario. In entrambi i casi è il potere religioso a crocifiggere, facendo fare il lavoro sporco ai re del mondo. L’Apocalisse lo illustra perfettamente. Siamo parte quotidiana di uno scontro epocale già vinto. La Gerusalemme Celeste è ancora incrostata nel peccato della Gerusalemme prostituta, ma attende la ricapitolazione in Cristo di tutta la creazione, dentro il travaglio con le doglie del parto.

Ovviamente l’essere vivi nella Città che viene non sarà certo per tutti. C’è un giudizio di Dio.

Intanto la lotta è contro le potenze dell’aria che avvelenano l’anima, trascinando nelle sofferenze purificatrici i corpi. Nella passione corredentrice ognuno può farsi offerente, unito al Corpo e al Sangue di Cristo, in questa progressione paolina: “per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità”.

La carità sta oltre l’amore fraterno. E’ di Dio ed è l’unione con Dio. Quando saremo in quella visione beata, la fede e la speranza cesseranno.

Siamo dentro la Passione del Corpo di Cristo: duemila per Dio anni sono come due giorni, tra la passione, morte e resurrezione. Nel frattempo anche Giuda si suicida. Muoiono anche i due ladroni e solo uno guadagna il paradiso. Il terzo giorno è pieno di luce per il Corpo di Cristo, che risorge piagato, portando i segni della Passione che rivela l’errore dei religiosi e dei re che con loro scendono a patti e compromessi, secondo le ragioni del mondo.

Sì: la solitudine a cui Satana spinge le sue vittime è anzitutto lontananza dal Signore, abbandono o profanazione della Santa Comunione, disprezzo per il Santissimo Sacramento. E quando è stato creato questo enorme vuoto dell’assenza di Dio in un’anima che è stata creata per essere da Lui abitata, il surrogato, la superstizione, l’ideologia svelano la loro frode e mostrano i tratti deformi del Nemico, invidioso del privilegio concesso a noi miseri mortali e negato agli stessi Angeli.

