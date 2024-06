Ite ad Joseph. Motivi di Devozione e Consacrazione a San Giuseppe. Alleati dell’Eucarestia.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato sul sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona lettura e diffusione.

ITE AD JOSEPH. Motivi di devozione e consacrazione a San Giuseppe

a cura di Veronica C.

Dopo aver recentemente trattato il tema della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, eccoci giunti a considerarne un’altra. Quella rivolta al Suo castissimo Sposo: il grande Patriarca San Giuseppe. Ma perché consacrarsi a Lui?

Ascoltiamo dall’Abruzzo la testimonianza di Graziella, che ci parla dell’importanza di praticare e diffondere la devozione a questo grande Santo, padre putativo di Gesù e Patrono Universale della Chiesa.

La prima volta mi sono consacrata a San Giuseppe nel marzo 2021. Ma eravamo in epoca covid e alla Santa Messa non potemmo che assistere in modalità virtuale. Quindi nel mese di Maggio di quest’anno ho voluto ripeterla per poter partecipare in presenza alla Santa Messa di Consacrazione.

Ma chi è San Giuseppe? Perché consacrarsi a Lui?

Il Vangelo parla poco di San Giuseppe, figura di uomo semplice e silenziosa. Sconosciuto, vive quasi nell’ombra.

È stato solo leggendo la descrizione di questo meraviglioso Santo riportata nell’Evangelo di Maria Valtorta che ho avuto modo di conoscerlo meglio…

In San Giuseppe sono racchiuse tutte le virtù che si possono desiderare in un uomo: la pazienza, l’obbedienza, l’ umiltà, la fedeltà, la carità, la purezza, l’ amore per la famiglia, la dedizione al lavoro..

È stato un Uomo silenzioso, opportuno, gentile, dolce e molto di più. San Giuseppe, uomo dal cuore aperto, è andato oltre.

Nonostante fosse un uomo giusto, che all’ epoca voleva dire soprattutto onesto e rispettoso della legge, non voleva ripudiare la sua sposa Maria, nonostante per legge avrebbe dovuto. Non voleva farlo, poiché sapeva cosa Le sarebbe accaduto nel caso l’ avesse ripudiata in pubblico…e non avrebbe mai voluto permetterlo.

Così il Santo è andato oltre la legge dell’ epoca ed ha agito spinto dall’ Amore, la legge aurea insegnata poi dallo stesso suo Figlio Gesù Cristo.

San Giuseppe, al pari della sua Sposa, ha accettato con obbedienza, amore e dedizione il compito che lo stesso Dio Padre, in Persona, gli ha affidato, pronunciando il suo FIAT! Con quel sì non si impegnava certo a svolgere un compito da poco: egli doveva crescere, accudire, allevare e proteggere la seconda persona della Santissima Trinità: Nostro Signore Gesù Cristo, il Verbo incarnato!

È stato San Giuseppe a provvedere a tutto ciò che occorreva a Gesù, sin da bambino: Lo ha nutrito, vestito, ha costruito per Lui i primi giocattoli e ha provveduto ad ogni sua necessità.. Lo ha protetto e custodito dai pericoli. Gli ha insegnato ogni cosa che un padre terreno insegna al proprio piccolo.. Gesù si rifugiava tra le braccia di San Giuseppe. Gli ha chiesto di insegnargli il lavoro del falegname. Hanno condiviso la quotidianità della vita famigliare nella piccola casa di Nazareth..

Ma a fronte delle gioie di avere accanto il suo Dio, San Giuseppe ha dovuto affrontare una molteplicità di dolori per Lui, quali: la fuga in Egitto nel cuore della notte per sfuggire ad Erode, la circoncisione, lo smarrimento del Figlio durante il viaggio a Gerusalemme.. e tutto ha sopportato con obbedienza, docilità e pazienza!

Quindi quando qualcuno mi domanda il motivo di questa mia dedizione a San Giuseppe rispondo che San Giuseppe è il papà di Gesù, la persona più vicina a Lui, dopo la Sua Mamma Santissima.

Colui che ha vissuto per trent’anni con il Signore, persona che ha amato e alla quale Gesù è più legato, dopo Maria. E se Gesù non può negare nulla a Sua Madre a motivo della gratitudine e dell’amore che nutre per Lei, tanto più una supplica rivolta a Dio, anche per intercessione del Suo padre putativo San Giuseppe, quando mai potrebbe esserci negata?

Santa Teresina di Gesù bambino ha lasciato scritto nelle sue memorie che:”(...) qualunque Grazia si domanda a San Giuseppe non verrà mai rifiutata!”

E io posso confermarlo!

L’ intercessione di San Giuseppe è molto potente. Certo, solitamente ricorriamo all’ intercessione di Maria Santissima a cui Gesù non può dire di no! Ma immediatamente dopo c’è lui, il suo papà, alle cui richieste non può negarsi in nulla!!

Maria è la nostra Mamma Celeste che non può che mettere tutti i suoi figli sotto il suo manto ed intercedere amorevolmente per noi… ma entrare nelle Grazie di San Giuseppe e mettersi sotto il suo patrocinio vi assicuro che è altrettanto importante!

Egli è il Patrono universale della Santa Chiesa! Terrore dei demoni. Patrono di tutti i papà. Patrono dei lavoratori e Patrono della buona morte!

Posso testimoniare che la consacrazione a San Giuseppe è stata per me una vera e propria chiamata e che da questa sono scaturite tante grazie e tanti buoni frutti nella mia vita ed anche in quella delle persone a me care.

In questi tempi così difficili dove regnano in modo particolare la confusione, l’eresia e gli inganni del nemico, consiglio vivamente a tutti di mettersi sotto il manto del potente San Giuseppe, per ricevere da lui protezione, aiuto e intercessione.

Ma come per la consacrazione a Maria, anche quella a San Giuseppe necessita di un corso di formazione. Preparazione che normalmente avviene attraverso l’ascolto di una serie di catechesi, al termine delle quali viene celebrata, possibilmente in presenza, la Santa Messa specifica di consacrazione.

Ci sono in rete molti corsi di preparazione per la Consacrazione a San Giuseppe.

Quello che ho personalmente seguito è rintracciabile su YouTube a questo link [qui] . Buon ascolto

Laudetur Jesus Christus nunc et semper.

P.S.: Chi fosse interessato a maggiori dettagli scriva pure un messaggio sotto questo articolo specificando la domanda e il proprio indirizzo mail e verrà da me ricontattato. Grazie per l’attenzione.

Graziella dall’Abruzzo

Mercoledì 5 Giugno

