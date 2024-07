Prega, Leggi, Lavora, e non ti Far Prendere dalla Sfiducia nella Gioia della Pace. R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., offre alla vostra attenzione, con qualche ora di ritardo queste riflessioni su un grande santo. Buona lettura e condivisione.

SAN BENEDETTO DA NORCIA – Ora et lege et labora et noli contristari in laetitia pacis

San Benedetto da Norcia (festeggiato patrono d’Europa il giorno 11 luglio) era un monaco, ma non un sacerdote.

Oggi diremmo che era un laico. Eppure è il promotore del monachesimo la cui cultura e maestria hanno permeato primariamente l’Europa, salvando la cultura classica dai barbari e arricchendola del cristianesimo.

Il monaco prega: in questa intensa e umile disposizione a ricevere la Grazia di Dio, dedicandovi tutto il tempo che serve, ottiene il desiderio e l’acume necessari allo studio per poi operare secondo il talento e i bisogni, dalle operazioni più semplici a quelle di maggior responsabilità, mantenendo un cuore che non si lascia togliere la pace e resiste alla tristezza anche portando la croce. Tra le responsabilità (e le opere) di chi molto prega e studia c’è quella di interpretare la Scrittura e di saperla predicare, se necessita disputando: deve esserci confronto, ma le idee sbagliate vanno ripulite con ogni zelo.

La Chiesa ha conosciuto l’epoca delle eresie su Gesù Cristo, poi quella delle eresie riguardanti la stessa Chiesa: oggi la confusione verte nientepopodimenoche… sull’uomo! In questi ultimi secoli è impressionante il ruolo dell’ideologia scivolando nel disumano e nel transumano. Dall’antropologia tripartita tributata dalla Bibbia si è svoltato verso l’uomo bestia parlante, l’uomo macchina, l’uomo teleguidato e microchippabile, follemente diretti verso l’uomo cancro, divenuto di troppo. Se nei cosiddetti (dall’ideologia) “secoli bui” i cristiani avevano saputo utilizzare Aristotele per affacciarsi sulla Rivelazione, nei secoli “luminosi” non pochi teologi hanno dialogato con il positivismo e lo scientismo illuministici precipitando nella tenebra più densa. Se nei “secoli bui” la disputa ha condotto a idee chiare, oggi la ciarla dialogante sta intorbidendo anche l’acqua del fonte battesimale.

Mentre l’ora et lege et labora con animo lieto è un “fare” aggraziato, il fare attivistico dell’epoca post-moderna si configura come un partorire aria, un fare (partorire) che non è gravido, ma solo gonfio! Gonfio di sé, cioè del limite privato del limite, assolutizzato nel proprio delirio di onnipotenza nel nome di idoli.

In estrema sintesi il nostro tempo ha rimosso la domanda sulla Verità per darsela da sé (e sempre provvisoria) raccontando ideologicamente delle frottole colossali, ma con la forza della propaganda per convincere tutti che non ci fosse alternativa, o anzi dandosi delle alternative altrettanto illusorie per condurre la danza della storia sempre a danno dell’umanità e della Verità, inseguendo ogni volta l’ennesima vanità sostitutiva.

San Tommaso d’Aquino sosteneva che la verità è adeguazione dell’intelletto e della realtà, ma la definizione di per sé non risolve l’arcano. Un po’ come succede trattando il tema dell’uguaglianza, che è ingiusta se dà a tutti lo stesso, mentre la vera giustizia è dare a ciascuno il suo! La verità logica adegua l’intelletto alla cosa; la verità ontologica adegua la cosa all’intelletto: la verità che può intendere l’uomo è un’adeguazione dell’intelletto e della realtà, l’equilibrio originario tra l’intelletto e la realtà. La realtà è creata e l’intelletto umano è solo un talento ricevuto dalla creatura-uomo, un dono per misurare la creazione, ma non da creatori (essendone, al più, soltanto gli amministratori).

Ogni ragionare umano sulla realtà è limitato I-all’intelligenza possibile dell’individuo che vi si cimenta e limitato II- al qualcosa in cui si misura (l’intelligenza del nulla non ha alcuna intelligenza). Il conoscere riguarda istantaneamente l’intenzione che vede il conoscente agire un conoscere e il conosciuto prestato a tale conoscenza, nell’atto e come atto.

L’intelletto umano osserva, apprende e spiega. Non è detto che sia l’unica spiegazione e la scienza (altro dono divino) permette di ripulire la spiegazione fino a dirla la migliore, essendo assurde le altre. Era già tutto chiaro prima dei “lumi”!

La realtà è questa e non è un’astrazione. Astratta è l’ideologia, priva di realtà e sua nemica. C’è un criterio e c’è una critica: altro che acconsentire al mainstream che educa acriticamente le masse a bersi di tutto e guai ad opinare, perché vieni messo al bando! Da chi? Dalla “democrazia” e dalla “legge”, positivisticamente autoproclamatesi assolute nell’esercitare il potere che hanno carpito ideologicamente.

Infatti anche la sapienza di Dio dei più arditi teologi non è che un passo sulla via che si sporge sull’eternità, senza la pretesa di rinchiudere Dio nel recinto della genialità dell’uomo. Questa sapienza spiega solo perché ha senso credere ragionevolmente a quel che attiene la fede rivelata in Cristo. Nella confusione del nostro tempo persino la Congregazione (Dicastero…) per la Dottrina della Fede è giunta a un livello così basso da considerare la sacra dottrina un ambito di ciarla mondana, privo di contemplazione e intriso di prassi; quasi più adusa a perdere la fede in Cristo che a custodirla, dato che di sacro non c’è più niente. La tragedia è che questo nostro tempo, abbandonato all’ideologia anche dai cristiani, non ha solo smarrito il sacro: sta smarrendo l’umano!

Perché? Perché non ha più senso la fede in Cristo, ovvero la Verità che rende liberi. Cristo è vero Dio e vero uomo. Anche l’umanità di Cristo presiede tutta la creazione e in quest’umanità (che comunica con la nostra, redenta dalla Grazia) c’è la possibilità di conoscenza della creazione nel tempo e aperta all’eternità . Una cosa impossibile vedendo la cosa dal versante dell’uomo (creatura), ma non di Dio (creatore). La Madonna se lo sentì dire esattamente al momento dell’Incarnazione del Verbo: “niente è impossibile a Dio”.

La Rivelazione è Dio che parla, non l’opinione di uomini al bar che rivedono al rallentatore l’immagine mentre qualche addetto giudica in sala VAR per decidere se è rigore o fuorigioco. Il Creatore è anche il Redentore, vero Dio e vero uomo. Il centro di Tutto, l’assolutamente Tutto nella particola dell’Eucaristia. Il mistero è contemplabile e mostra/rivela sé stesso.

Che meraviglia!! Quanto è importante anche l’ultimo “et” di San Benedetto: Noli contristari in laetitia pacis. Preghiera, studio, lavoro e persino la croce se Dio lo vuole, ma senza intristire. E’ la Grazia.

