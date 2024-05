Bergoglio Croupier, non Avrete Nulla, e non Sarete Nemmeno Cattolici. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un aspetto poco esaminato del regno di Jorge Mario Bergoglio, quello macro-finanziario. Buona lettura e condivisione.

MASTRO TITTA: BERGOGLIO BISCAZZIERE. NON AVRETE NULLA, E NON SARETE NEMMENO CATTOLICI

In principio fu l’articolo del Generale Laporta, pubblicato su La Verità il 25 novembre 2016: Bergoglio predica povertà e inquatta denari . Livelli altissimi, roba da Pulitzer. Ogni tanto me lo vado a rileggere: c’è qualcosa di ferino, dantesco tanto nella prosa quanto nei fatti che riferisce. Materiale bastante ad avviare un’inchiesta colossale, ma hush-hush, zitti zitti (Hush-Hush era un rotocalco americano degli anni ’50 e ’60, gossip californiano violentissimo che andava via come pan secco alle anatre).

Saltiamo al 2019, con Francis che si produce nel bacio della pantofola al Consiglio per il Capitalismo inclusivo , si dice ispirato al magistero sociale dello stesso Francis, benché più facilmente sia la stessa intelligentsja artificiosa che lo ha generato. Matrona del Consiglio tale Lynn Forester de Rothschild, quella che prima ha imposto al mondo occidentale il protocollo ESG – Environmental, Social, Governance – che sta facendo più danni delle locuste, e infatti la signora ha tuonato che va cestinato . Magari sostituito con qualcosa di più mortifero.

Nella canicola dell’estate pandemica 2020, mentre la gente andava in vacanza col bonus vacanza, Francis nomina Mario Draghi membro ordinario della Pontificia Accademia per le Scienze Sociali. Il noto banchiere, aduso a figure pecorecce come “non ti vaccini, ti ammali, muori” e dubbi amletici quali “preferite la pace o il condizionatore acceso?”, somiglia sempre più allo spettro che si aggira per l’Europa: il draghismo, ovvero quella dottrina politica che fa a meno della politica e della dottrina, superando in tromba anche il concetto polveroso di abuso di potere – no al potere, sì all’abuso. Draghi è il passaggio antropologico dal nulla cosmico al nulla cosmetico: parla forbito, veste frugale come un impresario delle pompe funebri, sguardo ammiccante da mamba nero, è espressione della grandeur autentica, quella che non si spiega e non trova riscontro. Si crede per fede e basta. Lo stesso profilo di Francis.

Qualche giorno fa, parlando al summit di detta Accademia, Francis chiede “ una nuova architettura finanziaria ” che si occupi della “ristrutturazione e la riduzione del debito”. Traduco per gli ingenui: il papa chiede la creazione di una nuova banca mondiale resiliente, inclusiva e di un verde prato sedativo che prosciughi le tasche dei quattro spiccioli che avete, compresi quelli che ambireste avere. L’espressione “ristrutturazione e riduzione del debito” non lascia spazio ad equivoci: dovete pagare caro, dovete pagare tutto.

Siamo al papa biscazziere, o croupier che fa più fino. A parte straparlare di “debito ecologico” che il nord sviluppato avrebbe contratto con il sud sottosviluppato del mondo, nel casinò della finanza globale che si sta spostando rapidamente verso la bolla dei Carbon Credits – sorta di futures che aziende inquinanti saranno obbligate ad acquistare da aziende “green” – il punto non è chi deve cosa a chi, ma in quali tasche va a stoccarsi questo debito, e soprattutto Francis è la figura di riferimento che legittima spiritualmente questo travaso di vil danaro, che congelerà i poveri nella loro miseria tombale.

Che sia il nord ad avere debiti climatici col sud, l’est con l’ovest, l’alto col basso, al biscazziere poco cale. È neutrale. È il banco. Il debito fra l’altro non viene mai presentato con il termine corrispondente: il credito. Se esiste un debitore, esiste un creditore. Il creditore è per definizione colui che beneficia del debito. Nessuno sa chi siano i creditori, nessuno ne parla. Debiti, debiti ovunque. Il Grande Creditore è occulto, senza volto, senza nome, senza voce a parte quella melensa, da Nonna Papera, di Francis.

Da una parte abbiamo il Padreterno che è debitore di misericordia infinita nei confronti dell’uomo, il quale sciolto da qualsiasi vincolo superiore è a sua volta debitore del vil danaro ad un manipolo di filantropi. Nei due gangli si trova il grande demiurgo, il robotico Bergoglio che ripete da ormai undici anni le stesse litanie con piccoli, decisivi scarti – o scatti – in avanti. Dio debitore dell’uomo, l’uomo debitore dei Rothschild.

In fondo a questo marchingegno sapientemente centellinato, non servirà più a nulla essere cattolici, o cristiani. Saremo tutti debitoriani.

