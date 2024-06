Memorandum: Domani a Roma la Marcia per la Vita. Piazza della Repubblica, Fori Imperiali.

«Domani Pro Vita & Famiglia sfilerà per le strade di Roma con altre migliaia di persone alla Manifestazione Nazionale per la Vita per chiedere allo Stato di riconoscere la personalità giuridica e quindi il rispetto dei diritti fondamentali dell’essere umano concepito. Il recente G7 a presidenza italiana, con le polemiche per l’assenza del termine ‘aborto’ nel documento finale, e i risultati delle elezioni europee, con almeno 20 candidati eletti che hanno sottoscritto il Manifesto di impegni di Pro Vita & Famiglia onlus, hanno dimostrato come quello sul diritto alla vita sia un tema ancora centrale nel dibattito pubblico e politico. per accreditarsi scrivere a stampa@ manifestazioneperlavita.it Chiederemo in particolare alle istituzioni di attuare con urgenza politiche di maggior sostegno alle famiglie, alle giovani coppie che vogliono sposarsi e avere figli, alle donne che si sentono costrette ad abortire per disagi socio-economici, ad anziani, malati e persone sole tentate dalla cultura dello scarto. Si tratta di istanze oggi fondamentali per poter progredire come Paese civile, tanto sul piano economico quanto su quello umano e sociale.

È per questo che domani, sabato 22 giugno, scenderemo per le strade di Roma, insieme a migliaia di famiglie, madri, padri, nonni e giovani provenienti da tutta Italia e ad altre 120 associazioni per la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, che partirà alle ore 14 da piazza della Repubblica per concludersi, dopo un lungo e gioioso corteo, in via dei Fori Imperiali. Invitiamo chiunque abbia a cuore la difesa della vita in ogni sua fase e condizione a scendere in strada e a unirsi a noi, per essere anche quest’anno un fiume umano specchio del Paese reale che vuole dire sì alla Vita». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.

Invitiamo i giornalisti che desiderano partecipare a contattare direttamente l’ufficio stampa della Manifestazione “Scegliamo la Vita” all’indirizzo stampa@manifestazoneperlavita. it per accreditarsi