L’Église n’a pas déclaré François hérétique. Celui qui célèbre una cum Francisco n’est pas hérétique. Don Tullio Rotondo.

INTRODUCTION VIDÉO

Don Tullio Rotondo : “Ces derniers jours, j’ai découvert une erreur hérétique colossale de la part du Dr Cionci et, plus tard, de “don” Minutella.

Ils disent que nos sacrements sont invalides et illicites parce que le pape François n’est pas pape.

Je connais des personnes qui, croyant aux mensonges de Cionci et de Minutella, n’ont pas reçu les sacrements catholiques parce que les prêtres qui les administraient étaient unis au pape François.

Il est évident que de telles déclarations de Cionci et Minutella sont extrêmement graves, précisément parce qu’elles éloignent les fidèles des vrais sacrements.

De telles affirmations sont tout d’abord hérétiques car, comme je l’explique dans les différentes vidéos, un Sacrement est valide s’il possède ces 4 éléments :

1) la matière ;

2) la forme

3) le ministre ;

4) l’intention du ministre de faire ce que fait l’Église.

Cette doctrine a été indiquée dogmatiquement au Concile de Florence dans la bulle Exultate Deo Denzinger Hunermann n° 1312, d’abord puis diversement indiquée et réitérée Denzinger Hunermann n° 794.802.1083s.1262.1312-1327.1352.1601-1630.3100-3102.3126

Dans ce dernier texte, n. 3126, il est souligné que cette doctrine est de nature dogmatique, de sorte que c’est une hérésie d’affirmer le contraire.

Le célèbre texte de L. Ott, “Compendium de théologie dogmatique”, où il parle des sacrements, réaffirme que la doctrine que je cite est de nature dogmatique.

Cette doctrine sous-tend l’affirmation du magistère catholique selon laquelle les sacrements des orthodoxes et d’autres groupes de chrétiens séparés de Rome sont valides. Le Concile Vatican II, en particulier dans Unitatis Redintegratio, parle précisément de sacrements valides en se référant à ceux des orthodoxes et ces déclarations sont basées sur la doctrine que je viens de citer.

Les affirmations d’Ecclesia de Eucharistia n.39 correctement interprétées réaffirment cette doctrine mais précisent que toute Eucharistie valide, c’est-à-dire réalisée avec les quatre éléments indiqués, par qui qu’elle soit célébrée, exprime ou rappelle l’unité catholique et donc le vrai Pape, en effet il est dit : “39. Par ailleurs, en raison du caractère même de la communion ecclésiale et du rapport qu’elle entretient avec le Sacrement de l’Eucharistie, il faut rappeler que « le Sacrifice eucharistique, tout en étant toujours célébré dans une communauté particulière, n’est jamais une célébration de cette seule communauté: celle-ci en effet, en recevant la présence eucharistique du Seigneur, reçoit l’intégralité du don du salut et, bien que dans sa particularité visible permanente, elle se manifeste aussi comme image et vraie présence de l’Église une, sainte, catholique et apostolique »”.79 Il s’ensuit que l’Église vraiment catholique est celle qui a le plus besoin de la présence eucharistique, c’est-à-dire celle qui se réalise avec les quatre éléments indiqués. 79 Il s’ensuit qu’une communauté vraiment eucharistique ne peut pas se replier sur elle-même, comme si elle était autosuffisante, mais doit se maintenir en harmonie avec toute autre communauté catholique. La communion ecclésiale de l’assemblée eucharistique est la communion avec son propre évêque et avec le Pontife romain. L’évêque, en effet, est le principe visible et le fondement de l’unité dans son Église particulière.80 Ce serait donc une grande incongruité si le sacrement par excellence de l’unité de l’Église était célébré sans une véritable communion avec l’évêque. Saint Ignace d’Antioche écrivait : “Que l’Eucharistie accomplie sous l’autorité de l’Évêque ou de celui à qui il l’a confiée soit considérée comme sûre”.81 De même, puisque “le Pontife romain, en tant que successeur de Pierre, est le principe et le fondement perpétuel et visible de l’unité tant des Évêques que de la multitude des fidèles”,82 la communion avec lui est une exigence intrinsèque de la célébration du Sacrifice eucharistique. D’où la grande vérité exprimée de diverses manières par la liturgie : La célébration de l’Eucharistie se fait en union non seulement avec son propre évêque, mais aussi avec le Pape, avec l’ordre épiscopal, avec tout le clergé et avec le peuple tout entier. Toute célébration valide de l’Eucharistie exprime cette communion universelle avec Pierre et avec toute l’Église, ou la rappelle objectivement, comme dans le cas des Églises chrétiennes séparées de Rome”.83 L’Eucharistie a le Christ comme célébrant principal et est un sacrement de l’unité de l’Église qui précisément “exprime cette communion universelle avec Pierre et avec toute l’Église, ou la rappelle objectivement, comme dans le cas des Églises chrétiennes séparées de Rome” les Messes célébrées par ceux qui ne sont pas en communion avec le vrai Pape sont valides et rappellent objectivement le vrai Pape qui est Vicaire du Christ et Chef de l’unique Église.

Il n’est pas nécessaire d’être en communion avec le vrai Pape pour que la Sainte Messe soit valide ni de mentionner son nom ; même un hérétique ou un schismatique, comme les orthodoxes, célèbre une vraie Sainte Messe si les éléments susmentionnés sont présents.

Ecclesia de Eucharistia indique précisément les éléments d’une célébration valide, ils sont très clairs pour ceux qui connaissent la théologie et pour l’Église, Ecclesia de Eucharistia souligne simplement ce qui se passe dans chaque eucharistie valide, même dans celles qui sont célébrées sans communion avec le pape : la véritable Église unique est manifestée et donc son chef visible, le pape, est manifesté directement ou indirectement.

Ratzinger connaissait également bien la théologie catholique et n’a jamais eu l’idée d’aller à l’encontre du dogme concernant les éléments de validité des sacrements.

Les affirmations de Cionci et Minutella sont donc hérétiques, fausses et portent gravement atteinte aux âmes.

J’ajouterai qu’elles sont également fausses parce que François est un vrai pape reconnu par l’Église et valablement élu. Le Pape Benoît, que Cionci et Minutella croient être le vrai Pape jusqu’à sa mort, a célébré una cum Francisco, a concélébré avec lui dans la Sainte Messe de canonisation de Jean Paul II, a fait obéissance à François, l’a désigné comme Pape, Saint Père et son Successeur. Je souligne que Benoît XVI a célébré una cum Francisco, comme son secrétaire Mgr Gänswein l’a dit dans son livre “Rien que la vérité” et comme il l’a également dit en d’autres occasions et comme le montrent les témoignages de ceux qui ont concélébré avec Benoît XVI après sa démission. Voir ici de nombreuses vidéos qui clarifient efficacement ce que je viens de dire https://www.youtube.com/watch?v=2wInbOVlX-g&list=PLxc9r71hrCYCP7XVx16iWANiA8YwfEQ5j

Enfin, il n’est pas illicite de participer à la Sainte Messe avec quelqu’un qui célèbre una cum Francisco car, bien que le Pape commette de graves erreurs, même hérétiques, pour qu’il soit interdit de participer aux Saintes Messes a cum Francisco il faut que l’Eglise se prononce, comme l’explique Saint Thomas : il n’est pas illicite de participer aux Saintes Messes des prêtres que l’on croit hérétiques ou schismatiques etc. s’il n’y a pas eu de décision de l’Eglise à leur encontre. (III, q. 82. a. 9)

Aucune sentence de l’Église n’a déclaré François hérétique et ceux qui célèbrent una cum Francisco ne sont pas hérétiques.

Au contraire, le Dr Cionci et “don Minutella” sont des schismatiques et des hérétiques.

Prions pour eux, mais opposons-nous radicalement à leurs erreurs.

L’hérésie du Dr Cionci

Hérésies de Minutella et Cionci

Précisions sur le caractère hérétique de ces erreurs

