Il Gelocidio. Alessandro Orsini.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, navigando qua e là ci siamo imbattuti in queste righe scritte su X (già Twitter) dal prof. Alessandro Orsini. Ci sembrano un ragguardevole campione di umorismo macabro. Il riferimento a “vengano a prendermi” credo sia collegato a questo post. Buona lettura e condivisione.

Il “gelocidio”

Siccome temo che i terroristi filo-israeliani vengano a prendermi a pugni in bocca, ci tengo a precisare che non ho mai detto che a Gaza è in corso un “genocidio” per mano d’Israele.

Ho sempre parlato di un “gelocidio”.

I bambini di Gaza sono morti di freddo per il gelo artico piombato sulla striscia di Gaza a causa del cambiamento climatico.

I bombardamenti d’Israele sulle case dei palestinesi servono a riscaldare i bambini con gli incendi.

Le coperte scarseggiano.

L’unico modo per combattere il gelo è il bombardamento a tappeto di scuole, ospedali, moschee e campi profughi.

A me dispiace che ci sia questa campagna ostile verso Israele, una grande democrazia occidentale che non ha mai torto un capello a nessuno, fulgido esempio di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale dal 1967 a oggi.

Il governo Meloni non dovrebbe vergognarsi di essere alleato strettissimo di un governo gelocida.

Anzi, dovrebbe esserne fiero. 35.000 palestinesi sono stati ammazzati per riscaldare tutti gli altri.

Oggi più di due milioni di palestinesi vivono al caldo nella striscia di Gaza grazie a Israele.

Vorrei anche esprimere la mia vicinanza ai terroristi pro-Israele che imperversano sul territorio italiano per il disturbo arrecato loro da tutte queste calunnie.

Queste brave persone devono sprecare il loro tempo a spaccare la testa agli italiani per colpa di quattro calunniatori pro-Palestina.

È inaccettabile.

Combattete l’odio.

Come ho spiegato nel mio ultimo libro, il modo migliore di combattere l’odio e diffondere l’amore è spiegare a tutti che Israele è uno Stato gelocida.

Il 28 maggio alle 18.00 parlerò a Ravenna con Moni Ovadia, uomo di teatro e attivista dei diritti civili, e Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite in Palestina e Israele.

Modera l’onorevole Sabrina Pignedoli.

Presto comunicherò la sede.

L’ultimo libro del prof. Orsini

