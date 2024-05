Bestiario del Tutti lo Sapevano….ma Zitti e Mosca.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, in ritardo come al solito sui programmi e i desideri, ecco alla vostra attenzione il Bestiario di metà maggio (passato…). Buona visione e diffusione.

§§§

La letalità del vaccino anti-covid a fianco della letalità di tutti gli altri. Gli altri in un arco di trenta anni, il siero su tre…

7

Quest foto merita una spiegazione. L’AIPAC è un’organizzazione in USA che raccoglie fondi, e finanzia uomini politici a favore di Israele, e condiziona pesantemente la politica estera USA. Mike Johnson è il presidente della Camera, è repubblicano, ma ha compiuto una giravolta a 180 gradi e adesso è sostenuto dai democratici…E in particolare ha compiuto la svolta andando contro la volontà dei repubblicani sui finanziamenti per gli armamenti di Paesi esteri.

§§§

Mi raccomando, voi andate in bicicletta, neh…

§§§

§§§

