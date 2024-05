Lo Strano caso del Salmo XXII, e il Minestrone della Versione CEI 2008. Investigatore Biblico.

Indizio n.187 Bibbia CEI 2008: “La strano caso del Salmo 22. In passato i traduttori si sono rifatti alla Bibbia dei LXX o al testo Masoretico. CEI 2008, invece, fa un minestrone.”

In questo articolo analizziamo un caso veramente strano.

Forse, uno dei più intricati che mi sia mai capitato in questi anni di indagine.

Ho impiegato del tempo per trovare la soluzione, ma grazie a Dio ci sono riuscito.

Seguitemi attentamente (cercherò di essere il più breve possibile).

Il caso di oggi è una vera e propria bomba, che dimostra la poca serietà dei neo-traduttori 2008.

Andiamo subito al versetto.

CEI 1974: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza: sono le parole del mio lamento” (Sal 22,2)

Vulgata: “Deus, Deus meus, respice in me : quare me dereliquisti ?

longe a salute mea verba delictorum meorum” (Sal 22,2)

Ricciotti: “Dio, Dio mio, guarda a me: perché m’hai abbandonato? Lungi dalla mia salvezza stan le voci de’ miei falli!” (Sal 22,2)

Martini: “Dio, Dio mio, volgiti a me; perché mi hai tu abbandonato? la voce de’ miei delitti allontana la mia salute da me” (Sal 22,2)

CEI 2008: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido” (Sal 22,2)

Avete notato? Questa volta ci sono differenze anche tra le varie traduzioni, al netto della CEI 2008, che per il momento tralasciamo.

La differenza tra CEI 74 e Vulgata, Ricciotti e Martini (che sono simili) dipende da questo: mentre Vulgata, Ricciotti e Martini sono rimasti fedeli in questo caso alla Bibbia dei LXX (la traduzione della Vulgata in questo caso è letterale a quella dei LXX- che non sto qui a riportare), la CEI 74 ha optato per il Testo Masoretico, che appunto così riporta:

“Eli, Eli lamah ‘azavtani? Rachoq mishu’ati divre sh’agati” (Sal 22,2), che tradotto letteralmente significa: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza: sono le parole del mio grido”.

Altre 2 possibili traduzioni posso essere:

“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato lontano dalla mia salvezza? Sono le parole del mio grido”

Oppure

“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato e sei lontano dal portarmi salvezza, le parole del mio grido”.

“Sha’agati” può significare o grido o lamento.

Ora, le traduzioni possibili in questo caso possono essere 2. O quella della LXX, riportata dalla Vulgata, Ricciotti e Martini, oppure quella del Testo Masoretico riportata dalla CEI 1974.

Ma…la traduzione di CEI 2008?

Posso immaginare che la premessa sia stata: ‘ci troviamo tra 2 vie, tra 2 possibili traduzioni. Sai cosa facciamo? Diventiamo originali. Facciamo un bel mix di entrambe e traduciamo così’:

“Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido”.

Pescando un po’ dal testo Masoretico e un po’ dalla LXX.

La frase, tuttavia, non ha alcun senso.

Rifletteteci bene, e ponetevi la sana, spontanea e semplice domanda:

Cosa caspita vuol dire in Italiano “Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido”?!

Passo e chiudo.

