Abbandonarsi, Credere e le Parole così Umane, Troppo Umane, del Papa a Verona. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, che conoscete, R.S., che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo commento sulla recente visita del pontefice regnante a Verona. Buona lettura e condivisione.

Ha detto Francesco a Verona:

“Non dimenticate questo: Dio perdona tutto e perdona sempre, in questa umanità, qui, in tutti voi”.

Che sia vero perché dubitarne? Ma che, detto così, sia un po’ banalizzabile, il rischio c’è.

Insomma: chi è l’uomo per parlare a nome di Dio, soprattutto se non è timorato di Dio?

Il timore di Dio è un dono dello Spirito Santo e non si tratta della paura di un castigo. Piuttosto è la coscienza che ha la creatura che sa di non essere il Creatore di poter risultare sgradita per insufficienza di amore.

E’ il timor casto dell’innamorato che sa d’esser amato eppure gli pare tutto così bello da temere di mancare in qualcosa a tanto amore!

Tutto questo l’uomo non lo sa per umana congettura della mente, quindi non è il frutto di un nostro pensiero.

Come disse Gesù a Pietro che confessa di riconoscerlo come Dio: “beato te, perché né la carne né il sangue (cioè la tua natura umana) te l’hanno rivelato”.

Certe rivelazioni sono Grazia e attengono al soprannaturale divino.

E’ Dio a rivelarsi e l’uomo può intenderne la comunicazione divina per la possibilità di partecipare a questo divino.

Avere un’idea su Dio, per quanto giusta, resta un’idea e non è Dio. Dio è oltre e ci oltrepassa.

La rivelazione cristiana (per Cristo) dice che la volontà di Dio è di assimilarci a Lui, per Grazia, con lo Spirito Santo.

Lo Spirito Santo è Dio e rende come è Dio realizzando la rivelazione ricevuta da Cristo, Dio incarnato e redentore.

Nessuno può dire che Gesù è Dio se non per opera dello Spirito Santo. Nessuno può sapere Dio se non tramite Dio.

Cristo e lo Spirito Santo sono maestri per l’uomo, insegnando la stessa Verità che è la volontà del Padre.

Non c’è dibattito, non c’è un’aggiunta, non c’è una sinodalità intra-trinitaria per discutere l’aggiornamento del Verbo.

Al dunque, Dio si rivela e questa rivelazione dice che nel Figlio l’uomo può essere figlio di Dio, assimilato a Lui.

Il battesimo e la confermazione aggiungono alla natura umana ciò che non gli è propria (non lo è più a causa del peccato), restaurando le prerogative perdute, per Grazia, bel al di là delle facoltà naturali.

L’uomo non è in grado di racchiudere nella mente la conoscenza di Dio, come se Dio fosse un suo concetto.

Per Grazia è raggiunto dai doni dello Spirito Santo che permettono di essere nutriti dalla Presenza di Cristo vivo.

Nel cristianesimo la Grazia dei sacramenti supplisce ai limiti di una natura umana ferita e degradata dal peccato.

Se l’uomo si abbandona e crede, in un dondolio che richiama l’onda e la risacca, un continuo abbandonarsi e credere, allora il congetturare umano non frappone ostacoli alla Grazia. Viceversa se l’uomo ritiene di aggiungere il proprio contributo, spiegando a Dio come deve comportarsi, viene meno un dono decisivo: il timor di Dio, cioè l’amore, la carità, che mette la creatura nella giusta disposizione verso il Signore che ama e che salva, aprendo al Paradiso.

La visione beatifica è la Grazia definitiva, che supera la carne e mette in contatto con il Cielo e l’eternità.

Quello che manca necessita di purificazione e un purgatorio riguarda l’anima prima e dopo la morte del corpo.

Invece il rifiuto definitivo della Grazia impedisce in eterno la visione beatifica, preferendo una separazione insanabile.

Questa è la rivelazione di Dio in Cristo, che chiede all’uomo un passo indietro, specie nelle pretese di congetturare.

Solo morendo a sé stessi è possibile rinascere dall’alto. Solo accettando la Verità si diventa liberi.

La pace che dà Gesù non è quella di cui parla il mondo. Il regno che si apre all’uomo non è di questo mondo.

Francesco a Verona ha detto di Dio “che mai ci abbandona, e che anzi sa ascoltare, gioire e piangere con noi e perdonare sempre”.

In effetti è strano un cambiamento alla preghiera di Gesù al Padre, chiedendoGli “di non abbandonarci”.

Come è possibile aver avuto un simile dubbio? E poi questo Dio che è Uno e Trino sarà davvero lo stesso “dio” che ognuno chiama con un nome diverso? O è proprio diverso, perché solo Lui è Dio e le altre sono solo le congetture che l’uomo ha qua e là ideato nei secoli, senza andare al di là del ragionamento e senza la Sua Grazia?

Sarà davvero Padre di tutti se non siamo tutti uguali, dato che è la Grazia ricevuta e riconosciuta a renderci figli e non una banale prerogativa del nostro essere, che oggi potremmo definire un “diritto”?

Sono davvero “le culture” a stabilire che c’è Dio, oppure è Dio che offre alle culture l’opportunità di riceverne la rivelazione? Così che, ad esempio, la filosofia greca aiuta il cristianesimo a descriverne il mistero, senza che mai questo mistero possa essere considerato un prodotto dell’intelletto, ma sempre un dono della Grazia?

Allor il guardare a Dio in modi diversi, culturalmente alternativi, può essere sociologicamente interessante, può costituire un tema per dialogare, può psicologicamente risultare consolatorio e politicamente può diventare utile come instrumentum regni, ma non ha nulla a che vedere con la testimonianza di Cristo che è la missione della Chiesa.

Infatti il problema grosso, dal punto di vista ecclesiale, è il tradimento di una missione, avendo smarrito la Grazia sacramentale quale misterioso elemento soprannaturale che sostiene un’insufficienza dei mezzi umani, alla pura adesione ai mezzi umani più adatti per barcamenarsi nei vani ragionamenti di ciò che è solo provvisorio e caduco.

Francesco a Verona ha fatto riferimento anche al dolore, ma non ha fatto cenno alla croce redentrice di Cristo: solo alla solidarietà che può essere utile nell’aiutarsi tra uomini appesantiti.

Anche questo non è un dono dello Spirito Santo, come lo sarebbe la Pietà, come lo sarebbero la fede, la speranza e la carità come virtù teologali, infuse da Dio. Qui si resta solo alla volizione di uno sforzo, al più un ideale e forse anche un certo merito orgogliosetto, perciò privo di Grazia.

L’umanità, l’umano, il centro massimo di una versione disgraziata della salvezza, che manca il bersaglio (è il peccato) di abbandonarsi e credere, credere e abbandonarsi a Dio per sostituirlo con un darsi da fare che “dio” lo considera un’idea.

Francesco annuncia a Verona che “tra pochi mesi inizierà l’Anno Santo: un anno di conversione, di rinnovamento e di liberazione per tutta la Chiesa; un anno di misericordia, in cui deporre la zavorra del passato e rinnovare lo slancio verso il futuro; in cui celebrare la possibilità di un cambiamento, per essere e, dove necessario, tornare ad essere veramente noi stessi, donando il meglio. Sia anche questo un segno che ci aiuti a rialzarci e a riprendere in mano, con fiducia, ogni giorno della nostra vita”.

C’è da temerne l’esito, se la premessa è questa: lasceremo Dio fuori, per cambiare in terra anche quello che è Suo?

C’è da temere che si sia persa completamente la bussola? O la Grazia sarà proprio quella, finalmente, di ritrovarla, uscendo da questa tremenda confusione propalata ragionando secondo il mondo, proprio come Gesù rimproverò a Pietro che poco prima aveva saputo da Gesù che quel che aveva capito di Dio non era farina del suo sacco, ne’ avrebbe potuto esserlo, perché ciò che è dell’uomo non è divino, a meno che non sia Dio a colmare in Cristo lo iato?

Sarà finalmente il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, cioè dell’umiltà della serva del Signore sui deliri congetturali che negano il soprannaturale per ridurre redenzione e corredenzione a delle pratiche assembleari? L’umiltà e il timor casto di Dio finalmente messi al posto di chi si fa come Dio senza esserlo e senza più bisogno di Lui? Senza nemmeno bisogno di chiedere perdono per i peccati, negandone l’esistenza?

Che razza di uomo è un uomo che non è assimilato a Dio, ma si atteggia ad esserne immagine? A chi assomiglierà? E dove finirà, senza la Grazia?

