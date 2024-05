Revertir el curso del desastre en la liturgia actual? Cuatro propuestas. Aurelio Porfiri

¿Revertir el desastre de la liturgia actual? Cuatro propuestas Aurelio Porfiri Hablemos claro: revertir el rumbo de la complicada situación en la que se encuentra la liturgia y la música sacra de la Iglesia católica en el Novus Ordo no es nada sencillo, es más, algunos pueden pensar que es un intento desesperado. Liturgia y Música Sacra es una publicación apoyada por los lectores. Para recibir nuevos posts y respaldar mi trabajo, por favor consideren hacerse suscriptores gratuitos o con un pago. Yo tendría cuatro propuestas para, al menos, intentar un nuevo comienzo para hacer que la liturgia sea realmente digna y bien celebrada, sin considerar aquí las críticas que se han planteado sobre el propio Novus Ordo y que merecerían un tratamiento mucho más extenso. Restablecer las prioridades. Desgraciadamente, no será fácil sacar de la cabeza de muchas personas que la liturgia no es un momento de entretenimiento espiritual, sino que Dios debe estar siempre en el centro. No olvidemos que la liturgia es para la gloria de Dios y luego para la edificación de los fieles. Si no se tiene en cuenta que Dios debe estar en el centro, se pierde verdaderamente lo esencial de lo que debe ser la liturgia. 2. Basta del falso voluntarismo. No nos engañemos: la liturgia y la música sacra también necesitan recursos, necesitan dinero. La expulsión de organistas, cantores y músicos profesionales de las iglesias ha empobrecido enormemente la liturgia y devastado la música sacra. En algunos países puede ser mejor, en otros peor, pero la situación en general es trágica. El voluntario aceptable es el cualificado, no cualquiera que se presenta para hacer algo. Desgraciadamente, una mentalidad terrible se ha apoderado de tantos implicados en la liturgia, que confunden la gratuidad, que es una actitud interior, con el apoyo necesario a las propias necesidades materiales. ¿Se acusaría de venalidad a los misioneros que lo dejan todo para ir a un país extranjero porque reciben un emolumento (sacrosanto)? Hay que volver a un sano realismo que es el único camino hacia el verdadero bien. 3. Basta de denigrar el pasado. Como católicos, tenemos la suerte de formar parte de una maravillosa tradición litúrgica y musical y deberíamos sentirnos orgullosos de ello y promoverlo, no denigrarlo como algo de lo que deberíamos avergonzarnos. Basta de acusaciones absurdas contra quienes aman con justa razón a la Iglesia también por lo que hizo antes de 1965, que es verdaderamente maravilloso. 4. Hagamos hablar nuevamente a los símbolos. A causa de la profunda ignorancia en la que se ha sumido la ecumene católica, hemos perdido el sentido de los símbolos visuales y sonoros. Hagamos hablar también a los símbolos, la belleza de las vestiduras litúrgicas, la pompa de las ceremonias, los cantos armoniosos. ¿Se tendrá en cuenta todo esto? La razón me dice que no, que todas estas cosas serán ignoradas como siempre, pero la fe nos obliga a creer en los milagros. Photo by Annie Williams on Unsplash