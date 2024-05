Media di Regime in Aiuto di Big Pharma. La Balla del Siero che Fa Bene al Cuore. Giornale d’Italia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve articolo de Il Giornale d’Italia, che ringraziamo per la cortesia. Si commenta da solo, ma bisogna sottolineare l’impudenza di testate e colleghi sempre più LorServi di LorPadroni, impermeabili alla realtà che faticosamente si fa strada sotto la coltre di menzogne sparse negli ultimi anni, e ben dure a morire. Buona lettura e diffusione.

Un certo numero di testate giornalistiche su cui aleggia l’ombra del potere farmaceutico, continuano imperterrite a supportare le follie di una disinformazione che se ne frega delle vite umane.

A poche ore dallo scandalo che sta travolgendo Astrazeneca, costretta ai risarcimenti e portata sul banco degli imputati in Inghilterra, con un colpo di coda la finanza farmaceutica cerca di uscire dal guado, mettendo in riga l’informazione globale.

Così, è stato un attimo trasformare una fake news in un messaggio di benessere e miracoli.

In pratica, alcune testate giornalistiche ci hanno messo niente a far passare il messaggio che il vaccino fa bene e allunga la vita, rileggendo a loro uso e consumo gli studi coreani, riportando pare pare le parole di chi ha lanciato il comunicato stampa senza neanche andare a verificare.

In soldoni, gli studi coreani sugli effetti avversi del vaccino sui cardiopatici, non hanno tenuto conto di chi ha ricevuto una sola dose, catalogando questi soggetti come non vaccinati, e arrivando alla folle conclusione che il vaccino fa bene al cuore e al sistema immunitario, il tutto prendendo in esame un arco temporale di 6 mesi!

Peccato che gli scienziati di mezzo globo abbiano ribadito, in tempi non sospetti, che gli effetti avversi di questo vaccino, che vaccino non è, per venire a galla possano richiedere un tempo anche di 24 mesi, non di 180 giorni.

Non c’é limite alla vergogna.

Di Aldo Luigi Mancusi

