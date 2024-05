Chiesa Sinodale Bergogliana, Simil-Calvinista. Gesù Cristo? Fuori! José Arturo Quarracino.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae José Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla Chiesa sinodale di Bergoglio. Buona lettura e condivisione.

§§§

Ipocrisie del Vaticano II:

Chiesa sinodale bergogliana? Gesù Cristo fuori

È sempre più confermato che l’obiettivo del pontificato bergogliano è quello di fondare una “nuova” Chiesa sganciata dall’autorità di Gesù Cristo e dai tre pilastri della Rivelazione: Sacra Scrittura, Tradizione e Magistero ecclesiale. Una “nuova” Chiesa sinodale e missionaria, non più una, santa, cattolica e apostolica, ma una congregazione di “credenti” senza radici con la bimillenaria Chiesa cattolica fondata dal Redentore.

Il 2 maggio scorso. Il Vescovo di Roma, don Jorge Mario Bergoglio, ha diffuso una lettera indirizzata a tutti i parroci del mondo, che “conoscono molto bene la vita del Popolo di Dio dal di dentro”, per aiutare le loro comunità “a percorrere quel cammino di sinodalità che “è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”». Si tratta, come sotto indicato, di trasformare l’essenza della Chiesa di Gesù Cristo – una, santa, cattolica, apostolica e romana” – in una Chiesa sinodale missionaria , alla quale partecipano tutti i battezzati “dell’unica missione di annunciare il Vangelo come caratteristica caratteristica della loro vita” [1] .

Il cioccolato per la novità , dice un detto popolare, o eureka, l’ho scoperto io, come dicevano i greci. È sorprendente e stupefacente che l’attuale pontefice ignori, o creda di proporre ai parroci un obiettivo audace e nuovo, quando in realtà il primo e primitivo annuncio del Vangelo , il κηρύγμα apostolico – Gesù Cristo è risorto, Gesù Cristo è Signore – non solo costituisce il mandato di Nostro Signore Gesù Cristo fin dall’inizio della vita della Chiesa (Mt 28,19-20) – “ andate e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, insegnando loro a custodire quanto vi “ho comandato ” – ma è stata anche l’opera missionaria della Chiesa in quasi 2000 anni di storia: questo κηρύγμα è stato proclamato non solo dai vescovi e dai sacerdoti, ma anche e congiuntamente ai laici che hanno portato l’annuncio della salvezza in tutti gli angoli della Terra, come è noto ed evidente, con carismi molteplici e diversi, ma tutti in forma sinodale, cioè percorrendo insieme in unità un unico e medesimo cammino [2 ], con gerarchie e funzioni ben definite, dentro e fuori la Chiesa.

Qual è allora la novità che Jorge Mario Bergoglio intende introdurre? Che questa sinodalità è non gerarchica e orizzontale, e ha come nucleo autentico “l’annuncio della Parola e il radunarsi della comunità nello spezzare il pane”. Sottilmente gesuitico: la Parola senza Dio – come è abitualmente pronunciata dai gruppi evangelici – e l’incontro comunitario che spezza il pane , non comunicando con il Corpo e il Sangue di Cristo, ma riunito alla maniera calvinista, in cui non c’è transustanziazione del pane in Corpo di Cristo . In altre parole: la Parola e la Comunità sono il centro, Dio e Cristo Eucaristia sono assenti, non se ne parla affatto, non esistono.

In questa sinodalità bergogliana, il parroco non è più un “alter Christus” che da un lato confessa e perdona i peccati, e dall’altro consacra l’Eucaristia , ma diventa piuttosto un animatore di gruppo, un organizzatore e direttore di una dinamica di gruppo per discernere insieme, nel “colloquio con lo Spirito”. Questo disegno di discernimento sinodale può essere riconosciuto nello schema ideato da sant’Ignazio di Loyola per i suoi famosi Esercizi Spirituali, volti fondamentalmente a rafforzare spiritualmente il singolo esercitante.

Nel testo ignaziano, l’esercitante è accompagnato da un sacerdote assistente, in qualità di direttore degli Esercizi, che durante tutto il percorso propone meditazioni su Nostro Signore e sugli avvenimenti della sua vita terrena, affinché l’esercitante mediti, discerna e scriva su un quaderno dell’esercitante i moti interiori che suscita in lui questo incontro con il Signore e qual è il dialogo che intrattiene con lo Spirito Santo. Vale la pena notare che l’Esercizio Spirituale è essenzialmente individuale e personale, non collettivo . Ma il vescovo di Roma applica comunitariamente questo metodo ignaziano – pensato soprattutto per la purificazione, la perfezione e la crescita personale in Gesù Cristo –, con l’inconveniente o il pregiudizio che il risultato “comunitario” non sia più una crescita personale nella fede, ma piuttosto un’esperienza di “camminare insieme” senza altro, senza Gesù Cristo al centro, e il metodo è quello della “conversazione nello Spirito” in generale, non nello Spirito Santo, perché se così fosse, Cristo stesso sarebbe presente, come afferma il vangelo giovanneo: “Quando verrà, lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera; Poiché non parlerà da solo , ma dirà ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi darà gloria, perché riceverà il mio e ve lo comunicherà. Tutto ciò che ha il Padre è mio. Per questo ho detto: riceverà del mio e ve lo annuncerà» (Gv 16,13-15). Il gesuita è abile e astuto, ma non saggio.

Al Sinodo sulla Sinodalità, lo scorso ottobre, questo metodo di discernimento è stato implementato per gli incontri di gruppo, per discernere collettivamente. In questo caso, il “colloquio nello Spirito” non ha avuto come oggetto di riflessione la vita e l’opera di Gesù Cristo sulla terra e ciò che lo Spirito Santo comunica in nome di Lui, ma piuttosto un qualsiasi argomento e le mozioni da esso suscitate in un contesto dell’oratore, ma che non debbano essere commentate, criticate o dibattute dai membri del gruppo, ma servivaano piuttosto a ciascuno degli ascoltatori per dire a turno quali mozioni interiori quanto inizialmente espresso avesse suscitato in loro. In questo modo, il “colloquio nello Spirito” non è stato riferito o ancorato alla vita di Gesù Cristo, ma ai sentimenti e ai movimenti di ciascuno, per trovare poi un punto comune concordato, dal quale Cristo è stato lasciato da parte. risorto, che è stato così completamente escluso dal Sinodo , come si può constatare nei precedenti documenti dell’assemblea sinodale: nel documento Il Processo sinodale 2021-2024 – che riunisce tutti i documenti preparatori che hanno costituito la base per l’elaborazione del nell’Instrumentum Laboris (IL) del Sinodo -, la sinodalità è citata 345 volte, il sinodo 261 volte, il “conversare nello Spirito” 23 volte e Gesù Cristo 26 volte, quasi mai come centro di riflessione, ma come riferimento lontano o complemento. Nell’Instrumentum Laboris in particolare Gesù Cristo è menzionato solo 2 volte e la sinodalità, vero “soggetto” o tema dell’incontro, 38 volte .

I numeri statistici non sono decisivi, ma indicano chiaramente quale fosse la questione centrale: la sinodalità, non Gesù Cristo. In altre parole: non si trattava di andare incontro al Signore in quest’ora della storia, ma di guardare il nostro ombelico, di guardare noi stessi.

In sintesi: per la “Chiesa” bergogliana il centro è l’esperienza sinodale della comunità nel suo “colloquio con lo Spirito camminando insieme”. La Chiesa non è più una, santa, cattolica, apostolica e romana che ha un unico messaggio permanente – Gesù Cristo è lo stesso oggi come ieri e sempre – che deve essere annunciato con nuovo ardore, con nuovi metodi e con nuove forme di espressione , di fronte ai 500 anni di evangelizzazione in America e di fronte al nuovo millennio iniziato nel 2000[3], ma una “Chiesa” sinodale e missionaria nella quale entrano “tutti, tutti, tutti”, perché non bisogna essere evangelizzati, convertiti, redenti o salvati. In questo modo, il vescovo di Roma non agisce più come Vicario di Cristo o come Sommo Pontefice, ma come una sorta di Sai Baba o di Deepak Chopra, che incoraggia i giovani a semplicemente “raccontare com’è stata la vostra esperienza di incontro con Gesù”. ..

La suddetta Lettera ai Parroci è piena espressione di quella “Chiesa” sinodale e missionaria in cui il Cristo risorto presente nell’Eucaristia è totalmente assente, al punto da non essere menzionato nemmeno una volta nelle 1.285 parole della lettera pontificia. Così, di conseguenza, il sacerdote-parroco non è più “servo di Cristo e amministratore dei misteri di Dio” (1Cor 4,1), ma piuttosto un animatore delle dinamiche di gruppo, affinché faccia emergere tesori nascosti nei suoi “animati”, impari e pratichi il discernimento comunitario, scambi e sia fraterno con il suo vescovo. E che dire della Confessione e dell’Eucaristia? In questo caso, a don Jorge Mario è scappata la tartaruga (n.d.r: perdere un’occasione eccellente o sicura) o l’ha dimenticata, ad maiorem Rothschild gloriam .

In conclusione: nella “Chiesa” bergogliana dal profondo tono calvinista, Gesù Cristo ne è fuori, non esiste, se non come riferimento occasionale .

José Arturo Quarracino

10 maggio 2024



[1] https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2024/documents/20240502-lettera-parroci.html [2] Σύνοδος, in greco: Σύν = insieme, unito a; οδος = sentiero. [3] San Giovanni Paolo II, Discorso all'Assemblea del CELAM , Port-au-Prince (Haiti), 9 marzo 1983; idem , Discorso inaugurale della IV Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano nn. 7-10, Santo Domingo (Repubblica Dominicana), 12 ottobre 1992; idem , Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte , 6 gennaio 2001).

