Il Libero Arbitrio, la Grazia. Il Cristianesimo non come Religione, ma come Dono di Dio. R.S.

Grazia e libero arbitrio: come cambiano la volontà e la conoscenza con o senza la Grazia

La Grazia -semplificando- è “a monte”, “oltre”: poi ci sono le capacità umane differenti da persona a persona. Ci sono le scelte, comprese quelle fatte in buona fede, che anche prefiggendosi un intento buono creano guai, perché si passa dalla volontà di Dio (solo Bene) a quella della creatura che ha scelto di conoscere anche il male (potendo fare anche quello).

Se non ci sono piena avvertenza e deliberato consenso la Chiesa spiega che non c’è peccato “mortale”, ma questo non toglie che certe pratiche e certe idee portino totalmente fuori strada, disorientando dall’obiettivo. Dunque, in che modo agisce la Grazia? Si può pensare che la sua “dotazione minima” possa dare frutto solo attraverso un’attiva partecipazione umana? In questo caso potrebbe essere decisiva. Ma allora perché Gesù ci dice che siamo dei “servi inutili”?

In che senso dice che “senza di me non potete fare nulla”? D’altra parte chiede pure di far fruttare i talenti ricevuti, senza sotterrarli per paura di usarli male o di sprecarli. La dotazione è sicuramente diversa da persona a persona (ognuno è chiamato in un modo speciale: per Dio non siamo dei cloni). Per alcuni dei limiti oggettivi (fisici o intellettuali) possono essere i mezzi mediante i quali il disegno divino, a noi sconosciuto, può attuarsi in circostanze che giudicheremmo sfavorevoli ed addirittura valide per giustificarsi nel fare spallucce alla vita e alle attese che Dio ha nei nostri confronti.

Il Male può diventare parte del disegno divino? Siamo i tralci della vite e diamo frutto perché collegati al Signore. Quelli che danno frutto, il Signore li pota perché possano darne ancora di più, mentre quelli secchi li taglia e li getta nel fuoco. Eternamente.

Non sta a noi separare grano buono e zizzania. Non sta a noi mettere sul podio quelli che, tutti come buon terreno, danno chi il cento, chi il sessanta e chi il trenta. Dio provvede e la Grazia è ciò che l’uomo non può darsi da solo. Dio per amore lo dona ed è comunque cosa buona per la bontà del Donatore.

La Provvidenza raggiunge anche chi giudicheremmo male: il figliol prodigo che suscita l’invidia del fratello maggiore, l’adultera che scandalizza il fariseo, la donna cananea che viene guarita, il pubblicano che viene giudicato da un altro fariseo malevolo… Pubblicani e prostitute precederanno nel Regno di Dio molti “giusti” autocompiaciuti che non sentono il bisogno di essere perdonati da Dio e della Sua misericordia, perché già superbamente sazi di restare dentro le regole. C’è più festa in Cielo per un peccatore convertito che per novantanove giusti che non hanno bisogno di farlo. E’ giusto? Giusto come? Se la nostra non giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei non si entra nel Regno dei Cieli.

Il libero arbitrio contraddistingue l’immagine di Dio nella creatura umana, ma disgraziatamente può determinarne la non somiglianza per la facoltà di anteporre la nostra volontà a quella di Dio. La Grazia non arriva soltanto tramite i sacramenti, ma è ovvio che essi sono dei doni preziosi, che discendono direttamente dalla missione del Verbo Incarnato. L’efficacia del segno è amplificata dalla consuetudine e dalla pietas, la confidenza.

Ultimamente il sacramento è stato svalutato tanto da non rendersi conto che Dio ha dato alla Chiesa il mandato di amministrarli per donarne molte di più tramite questi segni efficaci. Si sentono innamorati conviventi dire che è meglio non sposarsi… Certo: per loro è un contratto, non un sacramento! Pensano di essere loro i protagonisti e non sanno che cosa farsene della Grazia. Poi si stupiscono che non duri… Ad essere decisivi sono l’umiltà e il timore di Dio, i recipienti che si riempiono di Grazia. La preghiera è la scuola dell’umiltà: chi prega è gradito a Dio, se questo tempo rivolto al Cielo lo rende umile. Dio conosce i cuori. Non esime chi ha la missione di annunciare Cristo dal farlo, ma deve togliere la sciocca convinzione che tutti i non credenti vadano all’inferno: le vie di Dio non sono le nostre vie. Deve anche togliere la sciocca convinzione che ci si salva tutti, comunque. Ogni religione può scadere in forme deleterie di rigorismo, di lassismo o di superstizione: il cristianesimo -non essendo un fenomeno religioso dell’uomo rivolto a Dio- si differenzia perché è l’accoglienza dell’Incarnazione di Dio che si è fatto uomo.

Lo Spirito Santo mira a farci santi e a santificare il nome del Padre, cioè a intenderne il mistero della separazione, l’oltrepassamento con cui Gesù ce lo rivela come Padre. Santo significa separato, cioè sacro, riservato, dedicato… Santificare il nome del Padre significa sacralizzare l’esistenza e questo chiede al libero arbitrio di farci morire a noi stessi per fare la Volontà di Dio. Il nostro libero arbitrio non scompare: lo vuole!

Proprio in quest’epoca, che vanta l’autodeterminazione, campeggiano i peggiori esempi di massificazione e di manipolazione. Non è un caso: il libero arbitrio che si vanta libero e intelligente è il più ingannabile dall’astuzia del Demonio.

Perché manca la Grazia che ci fa santi nella libertà della Verità e non di qualche superbo delirio. Il santo Carlo Acutis direbbe NON IO, MA DIO!

La Grazia prorompe nell’umile anche quando le circostanze richiedono la croce. Dio è geloso e non ama le mezze misure.

Questo lo capiscono solo gli innamorati, perché si tratta di bellezza e non di legge o di ragione. La bellezza non si capisce ma si riconosce, proprio come ciò che assaggiato è buono anche se non si sa tutto degli ingredienti e del metodo di cottura. La bellezza e la bontà non si studiano, ma si coltivano. L’intelligenza dell’affetto è differente da quella della legge e della necessità, studiabile.

Fare una cosa volentieri, spontaneamente è una grazia, non un dovere di legge. Non io, ma Dio: la spontaneità è bellezza e solo la bellezza salva il mondo, anche dalla croce. La sofferenza non toglie la bellezza, anzi! Fare la volontà di Dio allora non è una cosa che pesa per chi è cristificato (santificato), pieno di Grazia. Non ha nulla a che vedere con la volontà deliberativa dell’io attraverso la quale anche il giusto finisce con il ragionare secondo il mondo.

Il cristianesimo non è una religione e nemmeno la migliore delle religioni: è un dono di Grazia, la comunione con Dio!

Non è la mia volontà a fare la differenza in positivo, ma è l’aderire con spontaneità, per Grazia, alla Volontà di Dio.

