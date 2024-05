La OMS se ve obligada a abandonar el Tratado sobre Pandemias. No a los poderes dictatoriales Thepeoplesvoice.tv

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo, publicado por Antiilluminaten.tv, a quien agradecemos por la cortesía.

La OMS está obligada a abandonar el Tratado sobre Pandemias, ya que la opinión pública se rebela contra la tiranía globalista

Antiilluminaten TV

El controvertido Tratado sobre Pandemias de la Organización Mundial de la Salud ha sido desechado debido al creciente número de personas que están despertando y levantándose contra la agenda tiránica de la élite globalista.

Luego de la fuerte reacción pública, la OMS se vio obligada a revisar por completo las modificaciones propuestas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Según el grupo Us for Them UK, los cambios representan una gran victoria “para la democracia nacional, la libertad de expresión y los derechos humanos”.

Naturalnews.com informa: Casi todas las preocupaciones de fondo presentadas al Grupo de Trabajo de la OMS para las modificaciones del RSI han sido recortadas, y uno de los cambios más grandes es que las recomendaciones de la OMS no serán vinculantes.

“El artículo 13A.1, que habría exigido a los Estados miembros seguir las directrices de la OMS como autoridad rectora y coordinadora de la salud pública internacional, ha sido eliminado en su totalidad”, tuiteó Us for Them UK.

Otro cambio es la supresión de una propuesta que habría eliminado de las enmiendas el texto que reconoce la “dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales” de los seres humanos.

“Esta propuesta marcó una marca de agua nivel especialmente baja y nunca debería haberse propuesto”, afirma Us for Them UK.

Si se teme que la OMS pueda adquirir repentinamente poderes dictatoriales ante el mero “potencial” de una emergencia de salud pública, no hay que preocuparse: la OMS sólo obtendrá el control total si puede demostrar “que la coordinación internacional es una acción necesaria”.

La OMS no será tu papá. Lo será el corrupto Congreso

En cuanto al flujo controlado de información por parte del gobierno, proceso comúnmente conocido como censura, la OMS no tendrá jurisdicción sobre ello.

Lo que ocurrió durante la “pandemia” del coronavirus de Wuhan (COVID-19) en relación con el uso del RSI por parte de la OMS también permanecerá inalterado y no se ampliará para incluir “todos los riesgos con posibles impactos en la salud pública”.

De gran importancia, sin embargo, es el reconocimiento explícito en las enmiendas revisadas al RSI de que los Estados miembros -en nuestro caso Estados Unidos- serán los únicos responsables de implementar como deseen las recomendaciones de la OMS.

Obviamente, esto significa que el siempre sabio y nunca corrupto Congreso estadounidense, es decir, los sionistas y las corporaciones multinacionales que los controlan, tendrán el privilegio pleno y sin restricciones de decidir cómo seremos tratados nosotros, el pueblo, durante la próxima “crisis” de salud pública.

Otras disposiciones que se han “suavizado”, según Us for Them UK, incluyen detalles sobre los mecanismos de vigilancia que habrían permitido a la OMS imponer la detección de miles de las llamadas “señales” pandémicas potencialmente nuevas, así como disposiciones que exigirían la adopción de pasaportes sanitarios digitales que habrían seguido adelante.

Recuerden que todo el documento publicado, tal y como está disponible actualmente en la OMS, sigue siendo un borrador provisional y, por lo tanto, podría ser modificado después. El Grupo de Trabajo del RSI reflexionará y, en última instancia, negociará cómo quedará en su forma definitiva.

Quienes quieran leer el último borrador de las enmiendas al RSI de la OMS, pueden hacerlo en este enlace.

“No estaremos seguros hasta que se disuelva la OMS”, comentó alguien en X (@Free_ByTheSea).

“Es inaceptable que nuestra nación sea influenciada por un grupo no elegido que ideó las modificaciones originales. Tampoco es razonable que los miembros de nuestro gobierno hayan intentado convencernos de que no había motivos para preocuparse. No debemos defendernos de grupos como este. La OMS debe desaparecer”.

Otro respondió que, aunque estos últimos acontecimientos podrían parecer una victoria para la libertad médica, todavía debemos estar atentos porque no se puede confiar en la OMS.

“La OMS ha demostrado ser un socio abusivo para las naciones libres”, añadió esta persona. “La solución a una relación con un socio abusivo es DEJARLO. SALIR DE LA OMS”.

Fuente: Thepeoplesvoice.tv

Publicado en italiano el 8 de mayo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/05/08/loms-e-costretta- ad-modificare-il-trattato- sulla-pandemia-no-a-poteri- dittatoriali-thepeoplesvoice- tv/

Traducción de la versión en inglés por: José Arturo Quarracino

