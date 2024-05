Elezioni Europee, Pro Vita & Famiglia Scende in Campo con un Manifesto per i Candidati.

Ciao Marco,

finalmente si vota. Sono 5 anni che aspetto questo momento. L’8 e il 9 giugno avremo la grande occasione di cambiare (e salvare) il futuro della nostra Europa, sempre più schierata su posizioni pro-morte, gender, eutanasia, suicidio assistito e utero in affitto. Se non ci organizziamo subito per avere un impatto sull’esito di queste elezioni (come stanno facendo le Lobby abortiste e LGBTQ) passeremo anche i prossimi 5 anni cercando di respingere i continui attacchi alla Vita, alla Famiglia e alla Libertà educativa dei genitori, provenienti dall’Europa. I venti della storia stanno cambiando. In Italia e in Europa sempre più persone si rendono conto di essere state intrappolate in una “cornice” di paura, disinformazione e inganno, per troppo tempo. Adesso basta! Il tempo è maturo e il nostro vantaggio è che potremo scrivere sulla scheda elettorale il nome e il cognome dei candidati che vogliamo sostenere: quindi se creiamo e diffondiamo in tutta Italia una lista di candidati che condividono i nostri valori possiamo orientare il voto di milioni di italiani e influenzare il risultato delle elezioni. Ecco la strategia che Pro Vita & Famiglia sta preparando per orientare il voto dei cittadini italiani e quindi influenzare l’esito delle Elezioni Europee evitando altri 5 anni di politiche pro-aborto, gender e utero in affitto: Chiederemo a tutti i candidati di firmare un Manifesto di impegno molto esplicito per difendere i nostri valori in Europa

Presenteremo il Manifesto con una Conferenza Stampa perché abbia la massima risonanza mediatica

Realizzeremo un apposito sito internet dove pubblicare i nomi dei candidati che avranno firmato il Manifesto in tutta Italia

Orienteremo il voto di milioni di Italiani diffondendo la lista dei candidati firmatari tramite affissioni, pubblicità sui giornali e sponsorizzazioni sui social network Attenzione: riusciremo a raggiungere ed influenzare il voto di milioni di elettori italiani soltanto se oggi raccoglieremo abbastanza fondi per coprire i costi di pubblicità, convegni, conferenze stampa, camion vela e sponsorizzazione sui social network dei candidati pro-vita e famiglia. Aiutaci a orientare il voto di milioni di italiani e influenzare le Elezioni Europee con una donazione di 35 Euro o 50 Euro: la tua donazione ci permetterà di comprare spazi pubblicitari e di sponsorizzare la lista dei candidati su Web e Social Network. È urgente: si vota tra un mese!

Per aiutarci con bonifico bancario o bollettino postale trovi i dati utili alla fine di questa mail. Per aiutarci subito con una donazione tramite Carta o PayPal clicca Qui Ogni Euro donato oggi aiuterà questa causa e si trasformerà in un elettore in più raggiunto dalla nostra guida al voto per influenzare le Elezioni Europee e impedire alla Sinistra radicale e violenta di stravolgere i valori fondanti della nostra civiltà. Ad oggi l’Unione Europea è governata da politici, burocrati e lobbisti che promuovono senza scrupoli una serie di “anti-valori”: Aborto come un “diritto umano fondamentale”

Indottrinamento LGBTQ nelle scuole di ogni ordine e grado

Censura e repressione delle opinioni considerate "omo-bi-lesbo-transfobiche"

Sperimentazioni Transgender sulla pelle dei nostri figli e nipoti

Laicismo ateo e relativista sempre più chiaramente anti-cristiano

Eutanasia e il suicidio assistito di persone anziane, emarginate e "improduttive" per eliminare il sofferente anziché la sofferenza

Obbligo di riconoscere gli atti di nascita di figli nati all'estero tramite l' utero in affitto

Ambientalismo ideologico e anti-umano che impoverisce le famiglie e mira al controllo demografico con la menzogna che l’uomo sia il cancro del pianeta. Dalle elezioni di giugno dipende anche la composizione della prossima Commissione Europea – il Governo dell’UE – le cui decisioni avranno un impatto diretto sulla vita quotidiana di 450 milioni di cittadini: cioè noi, io, te, le nostre famiglie e i nostri figli. A differenza di quanto previsto per le elezioni nazionali, alle Elezioni Europee è possibile scrivere sulla scheda elettorale il nome del candidato che si vuole eleggere: un vantaggio strategico che dobbiamo sfruttare a tutti i costi. La strategia che stiamo preparando è la stessa messa in campo dalle grandi associazioni pro-Aborto e pro-Gender per difendere i loro ‘anti-valori’, con la differenza che loro possono contare su enormi finanziamenti internazionali, mentre noi possiamo sperare solo che tu oggi decida di aiutarci con una coraggiosa donazione…

Per aiutarci con bonifico bancario o bollettino postale trovi i dati utili alla fine di questa mail. Per aiutarci subito con una donazione tramite Carta o PayPal clicca Qui Questa campagna che ti sto presentando è l’unica in campo oggi in Italia per provare ad aumentare la presenza al Parlamento Europeo di politici che condividono i nostri valori: non esistono altre simili iniziative. Ecco perché se non uniamo tutte le forze in questo enorme impegno, in vista di un appuntamento cruciale come le Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno, il rischio di passare altri 5 anni sotto assedio è terribilmente concreto. Tutto ciò che ti chiedo, se puoi, ovviamente, è di aiutarci a diffondere a quanti più italiani possibile la lista di candidati che firmeranno il Manifesto di impegno che stiamo preparando, affinché aumentino le loro possibilità di elezione e il prossimo Parlamento Europeo sia più “sicuro”. Se puoi aiutarci a influenzare le Elezioni Europee, per favore fai oggi stesso una donazione di 35 Euro o 50 Euro Cliccando Qui Nei prossimi giorni ti manderò una copia del Manifesto che stiamo preparando, le prime risonanze mediatiche avute e i nomi dei primi firmatari. Leggi le prossime mail! Per ora, grazie infinite del tuo coinvolgimento e del tuo sostegno. Avanti tutta per la Vita e la Famiglia e i valori fondanti della nostra civiltà!

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia