Più Morti dell’Olocausto: Massimo Citro sull’Operazione Pandemica e il Siero. Intervista di Cinzia Notaro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Offriamo alla vostra attenzione questa intervista di Cinzia Notaro, che ringraziamo di cuore, con il dott. Massimo Citro. Buona lettura e diffusione.

§§§

“L’epidemia ha fatto più morti dell’ Olocausto”

Alla ricerca della verità come sempre intervistiamo sulla cosiddetta “vaccinazione anticovid” il dr. Massimo Citro, sospeso dall’Ordine di Medici di Torino nell’ottobre 2021, laureato in Medicina e Chirurgia e in Lettere Classiche, specialista in Psicoterapia, nonché storico. Le case farmaceutiche dichiarano che non sono stati fatti studi sulla cancerogenicità e genotossicità . Vengono taciute le morti improvvise in particolare tra gli sportivi a quanto pare, e gli effetti gravi avversi , sebbene i mass media ne parlino sporadicamente senza mai azzardare l’ipotesi che siano stati causati dai sieri genici denominati “vaccini”. Cosa ne pensa a riguardo?

Questi non sono vaccini poiché l’antigene non è stato reso incapace di nuocere (conditio sine qua non) e pertanto è un profarmaco che fa produrre una particolare tossina senza attenuazione. Un’arma biologica.

Perché si consiglia ancora questa “arma biologica “?

Mi pare evidente, per gli interessi di cui sopra. Possiamo rispondere: la Covid è stata una sperimentazione anche a livello sociale, si è potuto vedere quanti, senza alcun pensiero critico, si sottomettono all’autorità, alla paura, al perbenismo, al conformismo, alla comodità, al transumanesimo purtroppo già iniziato.

L ’11 marzo ( giorno in cui l’OMS nel 2020 dichiaro’ l’epidemia ) è stato ricordato come il giorno della memoria dell’Olocausto Sanitario ( da celebrare annualmente ) provocato dalle inoculazioni volontarie e forzate sotto ricatto. Lei ed oltre 1000 medici avete inoltrato una denuncia al Ministro della Sanita’, ai presidenti dell’ Isitituto Superiore della Sanita’ e dell’AIFA ( Agenzia italiana del Farmaco ) e al presidente dell’Ordine Nazionale dei Medici. Vi è giunta risposta almeno a qualcuna delle 50 domande poste ?

Nessuno dei quattro ha mai risposto.

Si possono formulare dei capi di accusa riguardanti specifici reati che andrebbero catalogati come crimini di Stato ? Possiamo parlare di abuso di potere ?

Di certo frode scientifica, falso ideologico, omissione di soccorso, lesioni personali, violenza privata, attentato alla Costituzione, omicidio plurimo, strage… Più che abuso di potere, direi regime totalitario.

Quali effetti a medio-lungo termine ci potrebbero essere?

Non possiamo ancora sapere, è qualcosa di nuovo, c’è una strage in atto, lo vediamo tutti. E quando si riattiverà Sars – Cov – 2, magari fra molti anni, che succederà? Che succederà ai cosiddetti “vaccinati” nel tempo?

Secondo la modifica da apportare al codice deontologico entro il 2024, il medico dovrà essere garante della salute ambientale e non avrà più diritto di contestare le vaccinazioni e tantomeno rifiutare di praticarle. Quale il suo commento ?

Il medico deve fare il medico, non l’ambientalista, e deve proteggere i suoi pazienti (salus significa salute, ma anche salvezza).

Intanto l ‘Italia dice no al green pass. Riguardo invece il Trattato Pandemico dell’ OMS ,secondo un noto giornale estero ” il raggiungimento di un accordo è difficile a causa di interessi governativi divergenti, riserve da parte delle aziende farmaceutiche e un persistente sentimento anti-Oms da parte di coloro che si sono opposti ai lockdown, alle mascherine e ai vaccini durante la pandemia”. Concorda?

Dovremo uscire immediatamente da una OMS in mano a privati e del tutto delegittimata per come si è comportata con l’epidemia.

A cosa va incontro chi si sottopone ad una trasfusione di sangue dei vaccinati?

C’è un minimo rischio di “vaccinarsi” passivamente.

La verità pian piano sta venendo fuori grazie anche ai social che quotidianamente affrontano il problema?

La verità emerge sempre. Quanto previsto, anche da me nei miei libri, è ogni giorno confermato sempre di più.

La massa è un gregge. Non ragiona? Obbedisce senza farsi domande?

Il sistema ha adoperato le classiche tecniche di condizionamento di massa, efficaci e sicure, e questo è il risultato. Propaganda, non verità.

L’ Agenda Transumanista Globalista Tecnocratica si propone di digitalizzare tutta la vita sulla terra per lo sviluppo sostenibile da parte dell’Onu e World Economic Forum ?

Già Eisenhower aveva dichiarato che l’unione fra finanza, industria e mondo accademico avrebbe dominato il mondo. Ci guadagna quella minoranza di filantropi globalisti e ultramiliardari (appoggiati dalle sinistre di tutto il mondo) deliranti che perseguono il dominio del pianeta. WEF va delegittimato: chi sono? Hanno cariche istituzionali? Rappresentano qualcuno? Sono solo beceri arroganti, ricchi e potenti, ma il potere lo stiamo concedendo noi, siamo noi i più responsabili.

Chi ne trae beneficio da questo progetto accademico finanziato dalle aziende che traggono profitto dalla scienza?

L’oligarchia finanziaria : I filantrocapitalisti, i fondi d’investimento, le banche, le multinazionali.

Si mira a sostituire l’intelligenza umana con lo scientismo, il dataismo e l’intelligenza artificiale inaugurando una era postumana?

Certo e dobbiamo opporci da “Irriducibili”, come ci siamo chiamati noi tutti. Si farà resistenza ad oltranza, siamo pronti a morire piuttosto che subire il trans – postumanesimo. Nostro segno distintivo è il colore oro, la sacralità (una piccola coccarda d’oro). Non passeranno.

Fondere tutto con la tecnologia , fondere il cervello umano con i computers : lo spopolamento eugenetico il loro fine?

Certo (come sempre)

I globalisti transumani vogliono hackerare il codice della vita?

Vogliono annientare l’umanità, sono nemici del bello e del bene.

Sanità digitale: la medicina predittiva si costruisce grazie a Big Data e AI (Intelligenza Artificiale)?

I veri medici rifiutano tutto questo. Il sistema vorrebbe sostituire tutti i medici con IA, che sono tutto, tranne che intelligenti.

Nasce anche la cartella sanitaria elettronica accessibile nell’Unione Europea ?

Da rifiutare con determinazione. Da Irriducibili ……

Cosa dire del numero di antenne 5G che continua a crescere e dell’innalzamento della soglia dell’ inquinamento elettromagnetico, anche in Italia a breve?

Pericolosissime sotto ogni punto di vista.

Un Unico Ordine Mondiale sotto l’Unica Religione Mondiale, Agenda 2030 : un piano che anche il Vaticano sostiene?

Il cardinal Bergoglio non si è mai comportato da Papa, è più un “informatore farmaceutico in Vaticano”.

E il cambiamento climatico, la guerra meteorologica, la geoingegneria quale ruolo giocano in questo progetto?

Sono tutte bufale per scatenare il terrore! Si domina più facilmente una massa spaventata.

Il progresso intellettuale e tecnologico non conosce una evoluzione spirituale, quindi si prospetta uno scenario pericoloso?

La desacralizzazione della vita stessa è il grande male. Per questo la coccarda d’oro ci deve ricordare che non siamo di questo mondo, che siamo entità spirituali, potenti e immortali e che apparteniamo al Regno dei Cieli. Non certo alle nazioni di questo mondo.

Non rimane che stare all’erta e cercare d’informarsi correttamente attraverso i social, fino a quando anch’essi verranno comprati dalle grandi multinazionali e dai governi?

Fare rete fra noi Irriducibili che credono ancora nei valori e respingono queste aberrazioni. Resta la disobbedienza civile, il boicottaggio, la resistenza. La fiducia nella Natura e in Dio, che questi atei materialisti non potranno mai avere. “Venga il Tuo Regno”….

