Bill Gates (dueño de la OMS). Fabricaremos vacunas de ARNm para todas las enfermedades con fábricas en todo el mundo

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, un post rápido para haceros partícipes de la agenda de este señor que es básicamente el dueño de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que está impulsando un Tratado Pandémico planetario. Vaya usted a saber por qué.

Aprovechamos la ocasión para traer a vuestra memoria a dos conocidos personajes que se hacen pasar por “expertos”…

§§§

Bill Gates: “For every disease that we don’t have vaccines, we will try mRNA”.

“We just need to mess around. There’s a lot of lipid nanoparticles, and some are very self assembling.”

“We’ll be able to build factories worldwide that can make $2 vaccines with even less lead time than we’ve had to have here during this pandemic.”

Bill Gates: “Para cada enfermedad que no tengamos vacunas, probaremos con ARNm”.

“Sólo tenemos que crear confusión. Hay muchas nanopartículas lipídicas y algunas son muy auto ensamblables”.

“Podremos construir fábricas en todo el mundo capaces de fabricar vacunas de 2 dólares incluso con menos tiempo del que hemos tenido aquí durante esta pandemia”.

§§§

Publicado originalmente en Italiano el 6 de mayo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/05/06/bill-gates-padrone- delloms-faremo-vaccini-mrna- per-ogni-malattia-con- fabbriche-in-tutto-il-mondo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

§§§

