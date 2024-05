La Propagandista degli Orrori del 7 Ottobre Accusata di Truffa e Diffondere Storie False. The Gray Zone, Max Blumenthal.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo, pubblicato da Max Blumenthal su The Grazy Zone, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

La propagandista israeliana dietro la narrativa dello “stupro di massa” di Hamas è stata denunciata come imbrogliona e truffatrice

Cochav Elkayam-Levy, l’avvocato israeliano al centro della campagna che accusa Hamas di violenza sessuale sistematica il 7 ottobre, è ora accusato dai media israeliani di truffare i donatori e di diffondere disinformazione. Le accuse sono apparse pochi giorni dopo che Elkayam-Levy aveva ricevuto il prestigioso Premio Israele.

In qualità di fondatore della cosiddetta Commissione Civile sui Crimini del 7 ottobre di Hamas contro donne e bambini, l’avvocato israeliano Cochav Elkayam Levy è stato una fonte di riferimento per i media occidentali che hanno diffuso la narrativa secondo cui i militanti palestinesi avrebbero compiuto violenze sessuali su larga scala e sistematica quando attaccarono Israele.

Elkayam-Levy ha recitato in uno speciale della CNN sull’argomento, narrato dal conduttore ferventemente filo-israeliano Jake Tapper, che l’ha identificata come “un’esperta in diritto dei diritti umani che ha organizzato un comitato civile per documentare le prove”.

Haaretz ha presentato Elkayam-Levy come oggetto di un articolo in cui affermava in modo fuorviante che il suo lavoro “presenta un quadro orribile che non lascia spazio a dubbi: il 7 ottobre, i terroristi di Hamas hanno compiuto sistematicamente atti di stupro e abusi sessuali”.

Poi, il 6 dicembre 2023, Jennifer Klein, membro del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca e assistente del presidente e direttore del Consiglio per le politiche di genere, ha ospitato Elkayam-Levy a Washington per ascoltare “il suo lavoro volto a raccogliere testimonianze e documentare le prove della eventi del 7 ottobre e sviluppare un resoconto completo della violenza di genere commessa da Hamas”.

Ora, lo spettacolo delle pubbliche relazioni dell’avvocato le è valso il Premio Israele, l’onore più prestigioso che un cittadino israeliano possa ricevere dal proprio governo. “Dobbiamo restare fermi contro la dura negazione e la crescente ondata di antisemitismo”, ha affermato in una dichiarazione del 21 marzo accettando il premio.

Eppure, tre giorni dopo, il più grande quotidiano israeliano, YNet, ha pubblicato un articolo accusatorio in cui accusava Elkayam-Levy di aver derubato importanti donatori, tra cui un membro dell’amministrazione Biden, di aver diffuso false storie sulle atrocità di Hamas e di non aver mantenuto la promessa di un importante rapporto. sulla violenza sessuale del 7 ottobre.

“Le persone si sono dissociate da lei perché le sue ricerche sono imprecise”, ha detto a YNet un funzionario del governo israeliano. “Dopo tutto, la storia è che vogliono accusarci di diffondere notizie false e la sua metodologia non era né buona né accurata”.

I funzionari governativi erano particolarmente infuriati per il fatto che Elkayam-Levy diffondesse affermazioni screditate secondo cui un militante di Hamas avrebbe tagliato il feto di una donna incinta prima di violentarla – una menzogna diffusa per la prima volta dal truffatore accertato Yossi Landau dell’organizzazione ZAKA macchiata di scandali. “La storia della donna incinta a cui è stato tagliato la pancia – una storia che si è rivelata falsa e lei l’ha diffusa sulla stampa internazionale -“, ha lamentato il funzionario a YNet “non è uno scherzo. A poco a poco i professionisti hanno cominciato ad allontanarsi da lei perché è inaffidabile”.

Elkayam-Levy ha alienato ulteriormente il governo israeliano trasformando la sua “Commissione Civile” in un’operazione gestita da una persona sola, lei, e chiamandola “Deborah Institute”, creando la sensazione che lei rappresentasse Tel Aviv in veste ufficiale. “All’inizio era davvero molto attiva, il che è stato molto bello”, ha detto una fonte a YNet. “Poi ha cominciato a definirsi una commissione civile. La gente è rimasta confusa, membri del Congresso si sono rivolti a persone che lavorano con Israele e hanno chiesto di cosa si tratta: “Israele ha creato una commissione?” È un nome che crea confusione. E alla domanda se esiste davvero una cosa del genere? Esiste un ente del genere? La risposta è no. È lei l’ente. Lei è la commissione civile”.

Attraverso il suo Deborah Institute, Elkayam-Levy ha raccolto milioni di dollari. Ma se si deve credere alle fonti governative che hanno parlato con YNet, ha ingannato ricchi donatori ebrei americani come Rahm Emanuel, attualmente ambasciatore dell’amministrazione Biden in Giappone, e ha incanalato il denaro nel suo conto bancario personale.

Secondo YNet, Elkayam-Levy ha chiesto 8 milioni di dollari per lanciare la sua “Commissione Civile”, chiedendo 1,5 milioni di dollari per “gestione e amministrazione”. “Rahm Emanuel, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, le ha donato dei soldi, lei ha ricevuto donazioni da molte persone e ha iniziato a chiedere soldi per le conferenze”, si è lamentato il funzionario israeliano.

Dopo più di cinque mesi di ricerca, tuttavia, l’avvocato affamato di pubblicità non ha prodotto nulla di sostanziale per giustificare la sua massiccia raccolta fondi. In effetti, il “Rapporto sulle atrocità” promesso da Elkayam-Levy ai suoi sostenitori, che avrebbe fornito prove evidenti della sistematica violenza sessuale da parte di Hamas il 7 ottobre, deve ancora arrivare.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, avrebbe tentato di ostacolare la visita in Israele della Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti Pramila Patten, il cui rapporto è stato infine pubblicizzato da Israele come “prova” dei crimini sessuali di Hamas nonostante la stessa Patten avesse ammesso che non conteneva prove e non aveva alcun mandato investigativo da parte delle Nazioni Unite.

Sono venuto a conoscenza per la prima volta della propensione di Elkayam-Levy a confondere i fatti durante una presentazione dell’11 novembre 2023 che ha tenuto alla Maimonides Society dell’Università di Harvard. Lì, ha presentato immagini di combattenti curde uccise in combattimento come donne ebree israeliane che erano state uccise e violentate dai militanti di Hamas al Nova Electronic Music Festival il 7 ottobre.

Dopo che ho smascherato la sua palese falsità, Elkayam-Levy si è rifiutata di correggere la sua affermazione, rivolgendosi invece a Twitter/X per ringraziarmi per aver promosso il suo lavoro.

La caduta in disgrazia di Elkayam-Levy arriva mentre il New York Times pubblica un rapporto che getta ulteriori dubbi sull’articolo del giornale, già screditato, del 28 dicembre 2023, che asseriva la “violenza sessuale sistematica” da parte di Hamas il 7 ottobre. Secondo il rapporto del Times del 25 marzo, un paramedico israeliano che si fa chiamare “G” (vero nome: Guy Melamed) ha mentito al giornale quando ha affermato di aver trovato i cadaveri di ragazze adolescenti nel Kibbutz Beeri in uno stato di spogliazione che indicava chiaramente uno stupro. “Le riprese effettuate da un soldato israeliano che si trovava a Beeri il 7 ottobre… mostrano i corpi di tre vittime femminili completamente vestite e senza segni apparenti di violenza sessuale”, ha dichiarato il Times.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: blumenthal, grayzone, stupri, ynet



Categoria: Generale