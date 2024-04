Alarmas antifascistas obsoletas y el Comunismo (real) de las élites. Observador Marciano

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Observador Marciano, siempre muy atento a los hechos de aquí abajo, ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre el tema del día. Feliz lectura y compartir.

Querido Tosatti, estoy preocupado. Pero no porque el Papa va a hablar de IA en Apulia, patria de su querido don Tonino Bello. Ni siquiera porque el ministro Crosetto no quiera que sea candidato el general Vannacci. Ni siquiera porque el hospital de Aosta fue denunciado por atreverse a escuchar los latidos del corazón del bebé antes de abortar. Pero me preocupan algunos artículos que encontré hoy en el periódico más importante del mundo y que es “antifascista” por vocación, misión e inteligencia. Este periódico (¿acertijo? ¿quién será?) representa también el único caso conocido en el mundo en el que sus periodistas han desanimado al director e incluso al editor, realizando una “compra” de la dirección del periódico.

Hoy dije que me emocionaron dos artículos escritos por la cúpula del poder cultural del periódico. Se habla de “Historia manipulada con mentiras y omisiones. Así la -nueva derecha- borra el antifascismo”.

El segundo (con una firma muy, muy autorizada… aunque esté bastante obsoleto desde hace al menos una década…) explica en cambio “El oportunismo de los intolerantes… ¡Porque el fascismo no es de otros tiempos”!

¡Alarmas!

En cambio, señalo también un inteligente artículo, escrito en su sitio web por el director de la Fundación Van Thuan (StefanoFontana), quien, retomando los pensamientos y los escritos sobre el tema del gran filósofo Augusto del Noce, escribe que “la izquierda necesita el fascismo para existir”. Así como el cáncer necesita oxígeno y nutrientes para desarrollarse, el comunismo necesita del fascismo como un mal absoluto, incluso demonizándolo como un “sustituto del diablo”. Por eso el fascismo nunca debe morir para que el comunismo viva. No olvidemos que el fascismo fue ante todo socialismo y, si leemos a Renzo de Felice, entenderemos que fueron los líderes socialistas quienes fundaron el fascismo. ¿Pero esta es también una “historia manipulada” según el mayor periódico antifascista italiano que fue controlado por la redacción mediante un “golpe de Estado”?

Se invita al lector de Stilum Curiae a reflexionar sobre por qué es el sueño del neocapitalismo el que sustenta al comunismo.

Este sueño consiste en controlar los ingresos y las ganancias, para ello debe controlar y excluir la competencia de los competidores, para ello debe llegar a una forma de monopolio. Para lograr un monopolio debe alcanzar el modelo dirigista comunista de la ex Unión Soviética.

Por lo tanto, las elites hiper capitalistas quieren “centralizar” todo, quieren “centralizar” cada centro de decisión. Por lo tanto, acorde con las grandes Encíclicas sociales de los grandes Pontífices pasados, debemos “descentralizar” lo más posible, para que el control de “nuestros propios asuntos” vuelva a quienes son responsables de ellos (por ejemplo, la Familia… ). Se llamó SUBSIDIARIDAD. Hoy, sin embargo, es la familia subsidiaria de los Estados la que es subsidiaria del super gobierno. Y si por casualidad aquéllos que (todavía pueden votar en las elecciones) eligen candidatos que no son (en pensamiento y en alma…) comunistas, son fascistas… ¡Sorbole!

Me preocupa la creciente estupidez de los humanos, querido Tosatti. Veamos ahora qué dirá en Apulia la máxima autoridad moral en materia de Inteligencia Artificial, que hace tiempo que reemplazó a la Inteligencia Humana. Nosotros en Marte protegemos la Inteligencia marciana a toda costa, por eso todavía funciona aquí la Inteligencia Artificial después de algunos siglos de usarla…

su OM

Publicado originalmente en italiano el 29 de abril de 2024, en 27 Aprile 2024 Pubblicato da Marco Tosatti, su https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/27/allarmi- antifascisti-obsoleti-e-il- comunismo-reale-delle-elites- osservatore-marziano/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

