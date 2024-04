Israele, Gaza, e l’Ucraina. Comunque Vada, Xi Jinping Ha già Vinto. Laporta.

Troppi seguono il conflitto a Gaza come fosse una partita di calcio: la squadra del cuore contro gli avversari storici, un Milan-Inter o una Lazio-Roma con la medesima visceralità. È invece una guerra e lo Stato di Israele ha il pieno diritto di combatterla perché ha il pieno diritto di esistere.

Israele ha commesso errori? Sì.

Israele ha commesso orrori? Sì.

Non di meno ha il pieno diritto di esistere, perché se lo conquistò con la guerra del 1948-1949, mossagli dai paesi musulmani del circondario che non accettarono la decisione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per la costituzione di uno Stato ebraico e uno stato arabo.

«Gli Stati nascono e muoiono con la guerra» osservò Charles De Gaulle. Israele vinse la guerra e le quattro successive. Essa ha dunque diritto di esistere. Ciò non di meno Israele potrebbe scomparire se perdesse una sola guerra, quantunque contro una Palestina mai esistita [leggi qui] prima che i Rothschild e la City di Londra se la inventassero. Chi dubiti rifletta: il Jerusalem Post è figlio del Palestinian Post, messo in piedi dai sionisti. Quando nacque lo stato ebraico i servizi sovietici ebbero buon giorno ad appropriarsi del lemma “Palestina” per dare un’identità ai nativi, che si affidarono ai sovietici e ai mussulmani, perdendo tutte le guerre.

«Gli Stati nascono e muoiono con la guerra», anche lo Stato del Vaticano, dal quale giustamente lanciano accorate esortazioni alla pace, è a sua volta l’esito d’innumerevoli guerre.

Un’altra legge, valida da sempre: «Gli imperi si sgonfiano, col trascorrere degli anni e crollano». Sì, insomma, più durevoli d’un soufflé, gli imperi sono tuttavia destinati a sgonfiarsi. Panta Rei, tutto passa dopo tutto, anche gli imperi, quelli decadenti prima dei rimanenti.

È necessario definire che cosa è un impero e che cosa è la guerra. Diamo per intuitivo il “dominio”. L’impero è il dominio su una pluralità di nazioni. La nazione è individuata da un popolo, dal territorio e dalle sue tradizioni, dall’interesse nazionale (vedremo cos’è).

“La guerra” secondo Carl von Clausewitz è ”la prosecuzione della politica con altri mezzi.” Lenin invertì i termini: “La politica è la prosecuzione della guerra con altri mezzi”. Questa è la scuola dalla quale proviene Vladimir Putin, occorre ricordarlo prima di santificarlo.

Conclusa la 2^GM, per gli Stati Uniti valse la norma: “La politica è la prosecuzione del business con altri mezzi”. Uccisi i due fratelli Kennedy (chissà perché se ne ricorda usualmente solo uno), dimenticarono l’ammonimento del generale e presidente Dwight D. Eisenhower: “Ogni arma da fuoco prodotta, ogni nave da guerra varata, ogni missile lanciato significa, in ultima analisi, un furto ai danni di coloro che sono affamati e non sono nutriti, di coloro che hanno freddo e non sono vestiti”.

Oggi per Joe Biden e i suoi predecessori a partire dai Bush (padre e figlio): “La guerra è la prosecuzione del business con altri mezzi”.

L’impero più improbabile? L’Unione Europea: disarmata, priva di personalità giuridica statale internazionale, dominata da un’oligarchia non eletta; la sua moneta, l’Euro, è in vita finché gli Stati Uniti e la Germania lo vorranno per opposte ragioni. L’UE oltre 200 gruppi etnici, impossibili da amalgamare. La cultura ebraico-cristiana avrebbe potuto darle l’amalgama: l’hanno rifiutata aspramente; oggi celebrano il Ramadan, suicidio.

La Cina è l’impero più solido. Dominato da una dittatura compatta e piramidale; moderno, ricco di cultura, mano d’opera e d’ingegno scientifico e tecnico. Manca di materie prime, procurandosele ovunque riesca ad arrivare.

Ha solo 12 gruppi etnici: 1) gli Han, la grande maggioranza della popolazione totale della Cina; 2) gli Zhuang, della famiglia linguistica tai-kadai; 3) i Manciù, di origine tungusa; 4) gli Hui, cinesi musulmani; 5) i Miao, di lingua hmong-mien; 6) Uiguri, di lingua turca; 7) i Tujia, di lingua cinese; 8) gli Yi, di lingua cinese; 9) i Mongoli cinesi; 10) i Tibetani; 11) gli Hakka; 12) gli Hui.

Il controllo dell’immenso territorio è ferreo, articolato, capillare a tenere d’occhio 1.425.267.780 abitanti. Per assicurare ogni giorno 100 grammi di riso a ogni cinese, sono necessarie – ogni giorno – 15.000.000 di tonnellate di riso, sette milioni di tonnellate di acqua per cuocerlo, innumerevoli tonnellate di gas, ogni giorno.

D’altronde se questo miliardo e mezzo di persone fossero lasciate a se stesse, morirebbero di fame perché per raccogliere, rendere disponibile e cuocere 15 milioni di tonnellate di riso – ogni giorno – occorre un’organizzazione più precisa e puntuale di quella elvetica, più spietata d’ogni altra nella storia. Insomma, o riso o democrazia. Secondo voi che cosa preferisce il popolo? Il Vaticano fa bene a rinnovare l’accordo con Pechino: bene o male, lì è il futuro con cui misurarsi.

La Federazione Russa è un impero con grossi problemi economici e sociali, non di meno è coeso, nonostante i numerosi assalti subito dopo la fine dell’Unione sovietica, scioltasi la notte del nostro Santo Natale del 1991.

Il 79,83% della sua popolazione è di russi. Altri gruppi etnici: 1) Tatari (3,83%); 2) Ucraini (2,03%); 3) Baschiri (1,15%); 4) Ciuvasci (1,13%); 5) Ceceni (0,94%); 6) Armeni (0,78%). Vi sono altri 190 piccoli gruppi etnici riconosciuti ufficialmente, senza problemi di amalgama.

La Russia ha 144 milioni di abitanti. È il paese più popoloso d’Europa ma la densità è di solo 8,5 abitanti per chilometro quadrato. Ha in comune con la Cina 4mila chilometri di confine. Se schierasse un carro armato per ogni chilometro, un filo di seta dal punto di vista militare, dovrebbe disporre di 4mila carri armati che non ha. D’altronde è una potenza nucleare e militare di primo livello. La Cina ha numerosi uomini alle armi ma non dispone delle forze nucleari strategiche della Russia, la quale ha invece le materie prime che necessitano a Pechino. La loro alleanza è quindi scritta nelle stelle.

L’impero statunitense è quello più in crisi. Ha 340 milioni di abitanti sul suo territorio, estremamente diversificati nelle etnie e nelle razze. L’estensione effettiva è globale e avvolge Russia e Cina. Vorrebbe soffocarle ma non ha più le energie necessarie. La posizione di punta statunitense nello schieramento europeo e anglosassone (con Canada, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda e, a latere, il Giappone) è molto meno brillante d’un tempo. La guerra in Ucraina e a Gaza, nonché lo scontro tra Donald Trump e Joe Biden (dietro al quale opera il World Economic Forum di Davose, dietro molte cortine, la casa reale inglese, oggi preda del cancro), hanno reso inutilizzabile la NATO per la proiezione di potenza, con o senza mandato delle Nazioni Unite, com’è invece avvenuto in Iraq, nei Balcani e in Kosovo, in Afghanistan, nelle “primavere arabe”, in Libia, in Egitto, Tunisia.

In questa pentola di pece in ebollizione di imperi senza prospettive di lungo termine, a parte la Cina, si vuole costringere la popolazione israeliana di 9 milioni di abitanti su un territorio equivalente alle Puglie e al Molise, sui quali vi sono solo 4 milioni di abitanti.

Il 73,2% della popolazione israeliana (7.208.000 persone) sono ebrei; il 21,1% (2.080.000 persone) sono arabi. Sarebbe un piccolo impero con solo due etnie e due nazioni ma del tutto incompatibili, non amalgamabili. La maggioranza della minoranza vuole la fine di Israele. Incompatibili.

L’errore di Israele nel 1948 fu non procedere a una radicale pulizia etnica com’è sempre avvenuto a seguito delle guerre. Chi dubiti chieda agli istriani, ai curdi, agli armeni, ai nativi americani e ausrtaliani. Dopo quanto è avvenuto il 7 ottobre, Israele non ha scelta, quali che siano le ragioni delle due parti: deve garantire il proprio interesse nazionale oppure scomparire. L’interesse nazionale è la somma di quanto concorre alla sicurezza economica, del territorio e sociale. Gaza è contro tutte le sicurezze di Israele.

Nessuno dei quattro imperi (USA, CINA, Russia, UE) può garantire la sicurezza di Israele. Hanno i loro grattacapi e non possono impegnarsi più di tanto. Gli Stati Uniti stanno subendo lacerazioni interne profondissime a causa della diffusa ostilità verso Israele.

Se smettessimo di guardare il mondo come fosse composto di due opposti schieramenti, i buoni e i cattivi, ci accorgeremmo che le politiche dissennate degli imperi e il sionismo hanno portato Israele al punto di non ritorno: deve assaltare Rafah, sterminare Hamas e bombardare anche il sud del Libano per dare un segnale chiaro a Hezbollah e all’Iran, dietro ai quali sogghignano Russia e Cina. Comunque vada la guerra in Ucraina, comunque vada a Gaza, Xi Jinping ha vinto. Questo è il dato da tenere d’occhio.

Mentre scriviamo, si ha notizia d’imponenti manifestazioni ad Amburgo per chiedere la fine delle politiche anti-islamiche (?) e l’instaurazione del Califfato. È un caso? Il Califfato, in questo momento? La fine delle politiche anti islamiche mentre le chiese si svuotano e i musulmani pregano in massa davanti ad esse?

Non tutto va male. E’ infatti importante la frantumazione del fronte di Davos e anti cristiano. Netanyahu, sionista e dovosiano, contro Biden, radicale e davosiano, ambedue contro i musulmani, ai quali Davos strizza l’occhio da decenni in contrapposizione ai cristiani. Un caos una volta tanto consolatorio.

Israele è un baluardo, non il sionismo, Israele, ricordiamocene ogni giorno. Altra cosa è il sionismo che sta a Israele come la tenia nel corpo umano. Se Israele perdesse la guerra, perderebbe il diritto di esistere. Poi toccherebbe a noi. Restiamo a guardare mentre gli altri s’azzannano e teniamo d’occhio il nostro interesse nazionale: sicurezza economica, sicurezza del territorio, sicurezza sociale. Nessuno dei 4 imperi garantisce queste sicurezze a noi. Rimaniamo quindi cauti osservatori delle guerre altrui, senza cadere nel sentimentalismo, fratello scemo dell’odio. Cristo Vince nonostante la guerra.

