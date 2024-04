¿Dignidad infinita o apariencia hermosa? Los sacerdotes no tienen derechos fundamentales en la iglesia. Joachim Heimerl



¿Dignidad infinita o bella apariencia? Los sacerdotes no tienen derechos básicos en la Iglesia

por Joachim Heimerl

Es obvio que después de haber abordado recientemente el documento vaticano Dignitas infinita y la dignidad humana, hoy tiene sentido reflexionar sobre los derechos fundamentales de quienes menos los tienen en la Iglesia: son los sacerdotes y todas las personas consagradas.

Cuando fui ordenado sacerdote el 1 de mayo de 2019, prometí obediencia a mi obispo y a sus sucesores. – Por supuesto, todos los sacerdotes y diáconos también lo hacen.

Todo candidato tiene claro que no se trata de obediencia incondicional, porque la obediencia sacerdotal no es un fin en sí misma.

Le debemos nuestra obediencia a Jesucristo y a su Iglesia y no a la arbitrariedad de un obispo. – Esa es la teoría y eso es exactamente lo que dice la enseñanza de la Iglesia.

En la práctica, todo se ve completamente diferente:

Los sacerdotes dependen de su respectivo obispo. Esto empieza por el hecho de que ellos, como único grupo profesional, ni siquiera tienen un contrato de trabajo en el que puedan apoyarse. Esto significa que en realidad no tienen derechos; básicamente, están a merced de su obispo y de las disposiciones extremadamente vagas del Derecho canónico, mientras que, por ejemplo en Alemania, el derecho laboral eclesiástico para los laicos está exento de todo lo que sea mínimamente católico.

Al momento de la ordenación, el obispo asume la obligación de proveer materialmente a sus sacerdotes; pero aún está por verse cómo se ve eso realmente. Regulaciones comparables y transparentes: ¡ninguna!

Más bien, es puramente arbitrario, y no es raro que el abuso de poder comience aquí: los sacerdotes son dependientes y no pueden defenderse de su empleador. La mayoría de las veces no quieren porque se sienten obligados por su promesa de “obediencia”. El abuso de poder y el abuso espiritual se combinan para formar una mezcla tóxica.

Tiene mucha suerte quien tiene un buen obispo, como el que yo tengo. Pero lamentablemente cada vez más sacerdotes tienen mala suerte, y tanto más cuanto que la Iglesia bajo Francisco se está hundiendo cada vez más en un cisma sinodal: lo que hoy era católico se considera “indietrista” mañana, en la jerga de Francisco significa “al revés” o digámoslo simple: el que no cambia su actitud como cambia de ropa interior, tiene cartas malas.

Concretamente, esto se ve así: un sacerdote que hoy representa la enseñanza permanente de la Iglesia es ahora un verdadero problema. Y si además tuviera que criticar el desvío herético del Papa, tendrá que esperar consecuencias drásticas, como el padre Jesús María en África.

El procedimiento es siempre el mismo: estos sacerdotes “indietristas” son condenados al silencio y, por tanto, se ven privados de un derecho fundamental que todos los hombres poseen en virtud de su humanidad. En el peor de los casos, se les amenaza con “revertirlos” al estatus de laicos, lo que por supuesto pasa por alto el hecho de que el Orden Sagrado es una marca indeleble: una vez que se es sacerdote, se lo es para siempre – ciertamente, en lo que respecta a los bienes materiales, eso es poco consuelo.

El hecho es, y lamentablemente es el mismo en todas partes: los sacerdotes tienen que “obedecer” a su obispo y al Papa y si no lo hacen serán rápidamente silenciados. Para ellos no hay libertad de expresión, ni apelación a Cristo o a la conciencia personal. Obviamente, los derechos básicos terminan con la ordenación sacerdotal, y la “jurisdicción” eclesiástica generalmente no cumple lo que promete: los juicios “canónicos” contra sacerdotes “indietristas” son juicios-espectáculos, cuyo resultado nunca está abierto. Hoy en día se puede encontrar algo similar sólo en Rusia o en Sudamérica, aunque la Iglesia ha descubierto recientemente los derechos humanos que todo individuo debe tener como “dignidad infinita”. De todas las personas que tienen la exaltada dignidad del sacerdocio se puede poner aquí un signo de interrogación, si están del lado ortodoxo y lo confiesan públicamente. Los presuntos autores de abusos, como el controvertido artista jesuita Rupnik, disfrutan, en cambio, de la libertad de los tontos.

El cisma emergente que ahora se está apoderando poco a poco de la Iglesia se puede visualizar ante todo en los sacerdotes. – Como dijo Nuestra Señora en Akita (Japón), en 1973: “El diablo penetrará en el interior de la Iglesia, los cardenales estarán contra los cardenales y los obispos contra los obispos (…). Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y combatidos (… )”.

– Probablemente estamos experimentando precisamente ahora el comienzo de esto.

En la Iglesia, sólo los que se burlan y calumnian la fe tradicional gozan de libertad de expresión. Los verdaderos servidores de la Iglesia, en cambio, pagan su defensa de la verdad con la persecución interna. Su “dignidad infinita” como seres humanos y sacerdotes es sólo una cosa: una hermosa apariencia.

¿Pero, ¿cómo deben comportarse los sacerdotes afectados?

En primer lugar, deberían recordar que, en virtud de su ordenación, son sacerdotes para siempre, y que NADIE puede quitarles los poderes que han recibido con su ordenación.

Al mismo tiempo, deberían recordar sus derechos cívicos; una monja “indietrista”, Marie Ferreol, lo ha demostrado recientemente: después de ser expulsada injustamente de su orden por el cardenal Marc Ouellet, presentó una demanda ante un tribunal francés y obtuvo 300.000 euros por daños y perjuicios.

Aunque la sentencia aún no sea jurídicamente vinculante, ya demuestra una cosa: la Iglesia no tiene derechos especiales sobre los sacerdotes y las personas consagradas y no puede privarles de lo que les corresponde como seres humanos y ciudadanos.

Gracias a Dios, las opiniones contrarias, a las que vergonzosamente se refiere Ouellet, pertenecen definitivamente al pasado.

Gracias a la valiente monja, este disparo de advertencia parece haberse escuchado también en Roma. Todo el mundo sabe que cuando se trata de dinero no es ninguna broma en la Iglesia. Por lo tanto, las reclamaciones comparables por daños y perjuicios deberían convertirse -con éxito- en la norma. Por eso me gustaría decir a todos nuestros hermanos: ¡Ánimo! ¡No permitan que nadie les intimide!

Publicado originalmente en alemán el 26 de abril de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/26/unendliche-wurde- oder-schoner-schein-priester- haben-keine-grundsatzlichen- rechte-in-der-kirche-joachim- heimerl/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

