Rapporto ONU su Legami fra Hamas e UNRWA. Israele non Ha Fornito Nessuna Prova delle Accuse…

Israele non ha mai presentato le prove delle sue accuse contro l’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi: le prove del legame tra alcuni dipendenti Unrwa e Hamas. Però Tajani, da bravo liberale garantista, sospese immediatamente i fondi all’Unrwa senza prove e senza processo sulla base della semplice accusa formulata da uno Stato che vive di menzogne. Oggi l’Unrwa è in crisi profonda perché i corrotti che guidano l’Unione europea sono pronti a punire i palestinesi al minimo sospetto, ma non puniscono Israele nemmeno quando compie un genocidio. Le democrazie occidentali violano i diritti umani molto più delle dittature. Per eguagliare i crimini delle democrazie occidentali contro l’umanità, non bastano i crimini di cento dittature.