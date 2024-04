OMS, Prevede Aumento del 77% nei Tumori entro il 2050. Ma Ignora i Turbo Tumori da Siero. Joseph Mercola, The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità stima che nel 2050 si verificheranno oltre 35 milioni di nuovi casi di cancro. Ciò rappresenta un aumento del 77% rispetto ai 20 milioni di casi di cancro stimati verificatisi nel 2022.

L’OMS ha attribuito l’aumento dei tassi di cancro all’invecchiamento della popolazione, insieme al tabacco, all’alcol, all’obesità e all’esposizione all’inquinamento atmosferico.

L’OMS ha ignorato l’emergere di “tumori turbo” in rapida crescita nelle persone che hanno ricevuto una o più iniezioni di covid-19. Molti di questi tumori si manifestano nei giovani, molti sotto i 30 anni, senza alcuna storia familiare di cancro.

Sono disponibili protocolli di trattamento per aiutare il recupero dalle lesioni post-iniezione.

Del dottor Joseph Mercola

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (“IARC”) dell’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato una previsione scoraggiante sull’impatto globale del cancro. Si stima che nel 2050 si verificheranno più di 35 milioni di nuovi casi di cancro, ovvero un aumento del 77% rispetto ai 20 milioni di casi di cancro stimati verificatisi nel 2022.1

Mentre l’OMS ha indicato l’invecchiamento della popolazione come fattore chiave dietro l’aumento del carico di cancro, insieme al tabacco, all’alcol, all’obesità e all’esposizione all’inquinamento atmosferico, ciò che stanno ignorando è la tendenza preoccupante dei tumori turbo che si verificano subito dopo le vaccinazioni di COVID-19.

I casi di cancro sono destinati ad aumentare in modo significativo entro il 2050

Le stime dell’IARC sul carico del cancro si basano sulle “migliori fonti di dati disponibili in [185] paesi nel 2022”. 2 Quell’anno, si stimarono 20 milioni di nuovi casi di cancro e 9,7 milioni di decessi, con l’OMS che riportava: “Circa 1 persona su 5 sviluppa il cancro nel corso della sua vita, circa 1 uomo su 9 e 1 donna su 12 muore a causa della malattia”. 3

Circa due terzi dei nuovi casi di cancro e dei decessi sono stati causati da 10 tipi di cancro. Il cancro al polmone era il più comune, seguito dal cancro al seno femminile, dal cancro del colon-retto, dal cancro alla prostata e dal cancro allo stomaco. Se suddiviso per sesso, il cancro al seno è stato quello più comunemente diagnosticato – e la principale causa di morte per cancro – tra le donne. Per gli uomini si trattava di cancro ai polmoni.

Il cancro al polmone e il cancro del colon-retto rappresentano il secondo e il terzo tipo più diagnosticati e causa della maggior parte dei decessi tra le donne. Tuttavia, per gli uomini, i tumori della prostata e del colon-retto erano il secondo e il terzo più comuni, mentre il cancro del fegato e del colon-retto causavano il secondo e il terzo maggior numero di decessi per cancro. 4

Sono state rilevate anche disparità sulla base dell’indice di sviluppo umano (“HDI”), uno strumento statistico che valuta tre dimensioni dello sviluppo umano: una vita lunga e sana, l’accesso alla conoscenza (istruzione) e uno standard di vita dignitoso. Secondo l’OMS: 5

In termini di onere assoluto, si prevede che i paesi ad alto HDI sperimenteranno il maggiore aumento assoluto dell’incidenza, con ulteriori 4,8 milioni di nuovi casi previsti nel 2050 rispetto alle stime del 2022. Tuttavia, l’aumento proporzionale dell’incidenza è più evidente nei paesi a basso ISU (aumento del 142%) e nei paesi a medio ISU (99%). Allo stesso modo, si prevede che la mortalità per cancro in questi paesi quasi raddoppierà nel 2050.

Cosa sta facendo aumentare i tassi di cancro?

L’OMS ha attribuito il previsto aumento del carico di cancro a una combinazione di età e fattori ambientali, affermando: 6

Il rapido aumento del peso globale del cancro riflette sia l’invecchiamento e la crescita della popolazione, sia i cambiamenti nell’esposizione delle persone ai fattori di rischio, molti dei quali sono associati allo sviluppo socioeconomico. Il tabacco, l’alcol e l’obesità sono fattori chiave alla base della crescente incidenza del cancro, mentre l’inquinamento atmosferico continua a rappresentare un fattore chiave dei fattori di rischio ambientale.

Ma non menziona l’emergere di tumori a rapida crescita del seno, del colon, dell’esofago, dei reni, del fegato, del pancreas, del dotto biliare, del cervello, dei polmoni e del sangue – compresi tipi di cancro estremamente rari. Come notato dall’oncologo e ricercatore canadese sul cancro Dr. William Makis nell’intervista a The Highwire riportata di seguito, 7 questi tumori si manifestano nei giovani, molti sotto i 30 anni, senza alcuna storia familiare di cancro.

Si manifestano nelle donne incinte e nei bambini piccoli. Altrettanto strano è il fatto che la maggior parte si trova allo stadio 3 o 4 nel momento in cui viene diagnosticata, con i sintomi che compaiono solo giorni o settimane prima. I tumori crescono e si diffondono così rapidamente che molti di questi pazienti muoiono prima ancora che il trattamento possa iniziare. La maggior parte di essi è resistente anche ai trattamenti convenzionali.

Il fenomeno è diventato abbastanza comune che è stato coniato il termine “tumori turbo” per descrivere questi tumori in rapida crescita nelle persone che hanno ricevuto una o più iniezioni di covid.

The Highwire: il vaccino contro il Covid causa tumori turbo? 22 settembre 2023 (35 min)

Se non riesci a guardare il video qui sopra su rumble, puoi guardarlo su The Highwire QUI . Materiale di lettura gratuito: gli esperti concordano. I tumori turbo sono causati dai colpi tossici del mRNA Covid-19 , The Highwire, 22 aprile 2024.

Casi di cancro turbo segnalati a seguito di iniezioni di Covid

In un caso clinico descritto dal dottor Peter McCullough, internista e cardiologo certificato, e colleghi, il carcinoma basaloide, un tipo di cancro aggressivo, si è sviluppato in un uomo di 56 anni poco dopo aver ricevuto un’iniezione di mRNA covid.

I primi sintomi, iniziati appena quattro giorni dopo l’iniezione, erano simili a quelli causati dalla paralisi di Bell e comprendevano dolore alla testa, ma presto si sviluppò un tumore all’orecchio e al viso. Secondo lo studio: 8

Inseriamo questo nel contesto di molteplici disturbi immunitari potenzialmente correlati alle iniezioni di mRNA che ci si aspetterebbe di potenziare la presentazione e la progressione più aggressive del cancro. Il tipo di tumore maligno che descriviamo suggerisce un rischio nella popolazione per la comparsa di una grande varietà di cellule tumorali con fenotipo basaloide relativamente comuni, che possono avere il potenziale per la malattia metastatica. … Poiché la paralisi/dolore facciale è uno degli eventi neurologici avversi più comuni dopo l’iniezione di mRNA, è necessario condurre un’attenta ispezione dei tessuti cutanei/molli per escludere la presenza di tumori maligni.

Questo è solo un esempio. Un altro caso clinico, pubblicato su Frontiers in Medicine 9 , ha riscontrato anche una “rapida progressione” del linfoma angioimmunoblastico a cellule T (“AITL”) – un raro tipo di linfoma non Hodgkin (“NHL”) – a seguito di un’iniezione di richiamo di mRNA covid. . L’AITL è un cancro che colpisce il sistema linfatico, coinvolgendo principalmente le cellule T, un tipo di globuli bianchi che svolgono un ruolo cruciale nel sistema immunitario.

“Poiché i vaccini a mRNA modificati con nucleosidi attivano fortemente le cellule T helper follicolari, è importante esplorare il possibile impatto dei vaccini a mRNA SARS-CoV-2 approvati sulle neoplasie che colpiscono questo tipo di cellule”, osserva lo studio. 10

Il cancro si è verificato in un uomo di 66 anni, pochi giorni dopo aver ricevuto la sua terza iniezione Pfizer. Ironicamente, gli venne fatta l’iniezione per proteggerlo durante la chemioterapia, e in otto giorni il cancro esplose e si diffuse a macchia d’olio.

Secondo Makis, questo tipo di progresso richiederebbe normalmente un paio d’anni o almeno qualche mese. “Un’evoluzione così rapida sarebbe del tutto inaspettata nel decorso naturale della malattia”, secondo lo studio. 11

In che modo le iniezioni di Covid potrebbero scatenare il cancro?

Nel maggio 2021, ho intervistato Stephanie Seneff , PhD, ricercatrice senior presso il MIT da oltre cinquant’anni, sui probabili rischi derivanti dalla sostituzione dell’uracile nell’RNA utilizzato nelle iniezioni covid con metilpseudouridina sintetica. 12 L’uracile è una delle quattro basi azotate dell’acido nucleico dell’RNA rappresentate dalle lettere A, G, C e U.

Questo processo di sostituzione delle lettere nel codice genetico è noto come ottimizzazione dei codoni, ed è noto per essere problematico.

All’epoca, Seneff predisse che le iniezioni avrebbero causato un aumento delle malattie da prioni, delle malattie autoimmuni, delle malattie neurodegenerative in età più giovane, dei disturbi del sangue e dell’insufficienza cardiaca, e uno dei motivi principali di ciò è perché hanno manipolato geneticamente l’RNA nelle iniezioni con metilpseudouridina sintetica, che migliora la stabilità dell’RNA inibendone la degradazione.

Ma quando si sostituiscono parti del codice in questo modo, la proteina risultante può facilmente piegarsi male, e questo è stato collegato a una varietà di malattie croniche, 13 tra cui l’Alzheimer, il morbo di Parkinson e l’insufficienza cardiaca. 14 Come spiegato da Makis, l’inserimento di pseudouridina può anche sopprimere la sorveglianza immunitaria innata smorzando l’attività dei recettori toll-like, e un effetto a valle di ciò è la ridotta sorveglianza del cancro.

“Più iniezioni di mRNA si effettuano, maggiore è il danno al sistema immunitario, maggiore è il rischio di compromissione della sorveglianza del cancro e, quindi, maggiore è il rischio di cancro turbo”, afferma Makis.

Contaminazione del DNA scoperta nelle iniezioni di Covid

In uno studio prestampato, il microbiologo Kevin McKernan – ex ricercatore e team leader per il progetto Genoma Umano del MIT 15 – e colleghi hanno valutato la composizione dell’acido nucleico di quattro fiale scadute delle iniezioni di mRNA di Moderna e Pfizer. È stata rilevata una “contaminazione del DNA che supera i requisiti di 330 ng/mg dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e di 10 ng/dose della FDA”. 16

Quindi, oltre alla proteina spike e all’mRNA nelle iniezioni covid, il team di McKernan ha scoperto i promotori del virus scimmiesco 40 (“SV40”) che, per decenni, sono stati sospettati di causare il cancro negli esseri umani, inclusi mesoteliomi, linfomi e tumori del cervello e del cervello. osso. 17

Il chirurgo generale della Florida, Dr. Joseph Ladapo, ha chiesto la fine dell’uso di iniezioni di mRNA covid, citando preoccupazioni per i frammenti di DNA nei prodotti. 18 In una lettera del 6 dicembre 2023 inviata alla Food and Drug Administration (“FDA”) statunitense e ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (“CDC”), Ladapo ha delineato i risultati che mostrano la presenza di complessi di nanoparticelle lipidiche e del DNA promotore/potenziatore di SV40 .

Sebbene esistano limiti alla quantità di DNA che può essere presente in un vaccino a causa della preoccupazione per l’integrazione del DNA, le linee guida non considerano le nanoparticelle lipidiche e altri fattori nelle iniezioni di Covid che potrebbero aumentare la quantità di DNA che può entrare in una cellula.

“Le nanoparticelle lipidiche sono un veicolo efficiente per il rilascio dell’mRNA nei vaccini covid-19 nelle cellule umane e possono quindi essere un veicolo altrettanto efficiente per il rilascio del DNA contaminante nelle cellule umane… La presenza del DNA promotore/potenziatore SV40 può anche rappresentare un fattore unico e aumento del rischio di integrazione del DNA nelle cellule umane”, secondo un comunicato stampa del Dipartimento della Salute della Florida (“DoH”). 19

Inoltre, secondo il DOH della Florida, le linee guida della FDA del 2007 affermano: 20

L’integrazione del DNA potrebbe teoricamente avere un impatto sugli oncogeni umani, i geni che possono trasformare una cellula sana in una cellula cancerosa.

L’integrazione del DNA può provocare instabilità cromosomica.

La Guida per l’industria discute la biodistribuzione dei vaccini a DNA e come tale integrazione potrebbe influenzare parti non previste del corpo tra cui sangue, cuore, cervello, fegato, reni, midollo osseo, ovaie/testicoli, polmone, linfonodi drenanti, milza, il sito di somministrazione e sottocute nel sito di iniezione.

Come riprendersi da un infortunio post-iniezione

Se hai subito un’iniezione di Covid-19, ci sono passaggi che puoi eseguire per riparare l’assalto al tuo sistema. Ricorda, più iniezioni di mRNA prendi, maggiore sarà il danno al sistema immunitario. Quindi, il primo passo è evitare di ricevere altre iniezioni di covid.

Successivamente, se hai sviluppato sintomi insoliti, chiedi aiuto a un esperto.

Anche la Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (“FLCCC”) dispone di un protocollo di trattamento per le lesioni post-iniezione. Si chiama ‘ I-RECOVER ‘ e può essere scaricato da covid19criticalcare.com . 21

Il dottor Pierre Kory, co-fondatore della FLCCC, è passato al trattamento più o meno esclusivo dei feriti da vaccino. Per ulteriori informazioni, visitare DrPierreKory.com . McCullough sta anche studiando i trattamenti post-jab, che puoi trovare su PeterMcCulloughMD.com .

Il Consiglio Mondiale per la Salute ha anche pubblicato elenchi di rimedi che possono aiutare a inibire, neutralizzare ed eliminare la proteina Spike, che secondo la maggior parte degli esperti è il principale colpevole. Ne ho parlato nel mio articolo del 2021, ” Il Consiglio mondiale per la salute rivela la disintossicazione dalle proteine ​​Spike “.

Fonti e riferimenti

Circa l’autore

Il dottor Joseph Mercola è il fondatore e proprietario di Mercola.com, un medico osteopatico di medicina di famiglia certificato, membro dell’American College of Nutrition e autore di bestseller del New York Times . Pubblica più articoli al giorno che coprono una vasta gamma di argomenti sul suo sito web Mercola.com .

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, exposé, mercola, tumori, vaccini



Categoria: Generale